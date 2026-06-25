Hitzestress im Büro: Warum Unternehmen jetzt auf Gesundheitsförderung setzen sollten

Sommerliche Hitze belastet Mitarbeitende im Büro und kann Konzentration sowie Leistungsfähigkeit mindern. Für Unternehmen wird Gesundheitsförderung damit zu einem wichtigen Handlungsfeld.

Sommerliche Temperaturen werden für viele Beschäftigte zunehmend zur Herausforderung. Während Hitzeperioden früher vor allem mit Freibad, Urlaub und Freizeit verbunden wurden, rückt ein anderer Bereich immer stärker in den Fokus: der Arbeitsplatz. Besonders in Büros können hohe Temperaturen die Konzentrationsfähigkeit, das Wohlbefinden und die Arbeitsfähigkeit der Mitarbeitenden beeinflussen.

_"Sommerhitze sollte in Unternehmen nicht nur als vorübergehende Belastung gesehen werden, sondern als Teil einer ganzheitlichen Gesundheitsstrategie. Betriebliches Gesundheitsmanagement schafft die Möglichkeit, Mitarbeitende für den Umgang mit Hitze zu sensibilisieren, gesundheitsfördernde Routinen zu etablieren und die Arbeitsbedingungen nachhaltig zu verbessern."_

- Alexander Gimbel, Geschäftsführer der KörperManagement KG

Hitze am Arbeitsplatz: Belastung für Körper und Konzentration

Der menschliche Körper benötigt Energie, um seine Kerntemperatur konstant zu halten. Bei hohen Außentemperaturen steigt diese Belastung zusätzlich. Der Körper versucht, überschüssige Wärme über die Hautdurchblutung und das Schwitzen abzugeben. Dieser Prozess benötigt Flüssigkeit und kann bei unzureichender Versorgung zu einer erhöhten körperlichen Belastung führen.

Im Büro zeigen sich die Auswirkungen häufig weniger offensichtlich als bei körperlicher Arbeit im Freien. Typische Folgen können sein:

* nachlassende Konzentration und Aufmerksamkeit

* schnellere Ermüdung

* sinkende Motivation

* Kopfschmerzen oder Unwohlsein

* erhöhte Fehleranfälligkeit

Gerade Tätigkeiten, die dauerhaft hohe geistige Aufmerksamkeit erfordern, können durch Hitze beeinträchtigt werden.

Warum Hitze ein Thema für das betriebliche Gesundheitsmanagement ist

BGM beschäftigt sich nicht nur mit langfristigen Gesundheitsrisiken, sondern auch mit konkreten Belastungen im Arbeitsalltag. Sommerhitze verbindet verschiedene zentrale Handlungsfelder der Gesundheitsförderung:

Ernährung und Flüssigkeitsversorgung: Ausreichendes Trinken unterstützt die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit.

Bewegung: Regelmäßige Bewegungspausen wirken dem zusätzlichen Belastungsempfinden durch langes Sitzen entgegen.

Ergonomie: Ein gut gestalteter Arbeitsplatz (auch hinsichtlich der Temperatur) unterstützt Wohlbefinden und Produktivität auch bei schwierigen Rahmenbedingungen.

Stressregulation und Regeneration: Hitze kann die individuelle Belastbarkeit zusätzlich reduzieren.

Unternehmen, die diese Themen frühzeitig aufgreifen, fördern nicht nur die Gesundheit ihrer Mitarbeitenden, sondern stärken gleichzeitig eine gesundheitsorientierte Unternehmenskultur.

Zehn einfache Maßnahmen gegen Sommerhitze im Büro

Viele Maßnahmen lassen sich ohne großen Aufwand in den Arbeitsalltag integrieren:

1. Trinkkultur fördern

Wasser sollte jederzeit verfügbar sein. Erinnerungen oder gemeinsame Trinkaktionen können helfen, ausreichend zu trinken.

2. Aktive Pausen nutzen

Kurze Bewegungsimpulse verbessern die Durchblutung, lösen Verspannungen und schaffen neue Energie.

3. Räume sinnvoll nutzen

Frühes Lüften, Verschattung und angepasste Raumgestaltung können die Wärmebelastung reduzieren.

4. Arbeitsabläufe anpassen

Komplexe Aufgaben können - wenn möglich - in kühlere Tageszeiten gelegt werden.

5. Mitarbeitende sensibilisieren

Gesundheitsförderung funktioniert besonders gut, wenn Beschäftigte wissen, warum bestimmte Maßnahmen sinnvoll sind.

6. Auf Körpersignale achten

Müdigkeit, Konzentrationsprobleme oder Kopfschmerzen sollten ernst genommen werden.

7. Leichte Ernährung unterstützen

Schwere Mahlzeiten können den Körper zusätzlich belasten. Leichte, ausgewogene Ernährung unterstützt das Wohlbefinden.

8. Bewegung trotz Hitze integrieren

Auch im Sommer bleibt regelmäßige Bewegung ein wichtiger Gesundheitsfaktor.

9. Führungskräfte einbinden

Eine gesundheitsorientierte Führung schafft Rahmenbedingungen, in denen Mitarbeitende Belastungen frühzeitig ansprechen können.

10. Gesundheit ganzheitlich betrachten

Hitze ist ein konkreter Anlass, über langfristige Gesundheitsstrategien im Unternehmen nachzudenken.

Der Sommer als Anlass für mehr Gesundheitsbewusstsein

Extreme Temperaturen machen sichtbar, wie wichtig ein bewusster Umgang mit Gesundheit im Arbeitsalltag ist. Unternehmen profitieren davon, Gesundheit nicht nur als Reaktion auf Beschwerden zu betrachten, sondern präventiv Strukturen zu schaffen, die Mitarbeitende unterstützen.

Gerade Gesundheitstage, Workshops und Maßnahmen der Betrieblichen Gesundheitsförderung bieten eine Möglichkeit, Gesundheitswissen praxisnah zu vermitteln und Mitarbeitende für ihr eigenes Verhalten zu sensibilisieren.

Die Themen reichen dabei von Bewegung und Ergonomie über Ernährung bis hin zu Stressmanagement und Regeneration.

Fazit: Gesundheitsförderung macht Unternehmen hitzeresilienter

Sommerhitze wird auch in Zukunft ein wiederkehrendes Thema bleiben. Unternehmen, die ihre Mitarbeitenden dabei unterstützen, gesund mit Belastungen umzugehen, investieren gleichzeitig in Leistungsfähigkeit, Zufriedenheit und eine nachhaltige Unternehmenskultur.

Betriebliches Gesundheitsmanagement bietet hierfür einen strukturierten Ansatz: Es verbindet Prävention, Gesundheitskompetenz und konkrete Maßnahmen, die im Arbeitsalltag wirksam werden können.

Die KörperManagement KG unterstützt Unternehmen mit praxisnahen Maßnahmen der Betrieblichen Gesundheitsförderung - von Gesundheitstagen über Workshops bis zu individuellen Gesundheitskonzepten.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

KörperManagement KG

Herr Alexander Gimbel

Alicenweg 9

Weiterstad 64331

Deutschland

fon ..: 061509791665

web ..: https://www.koerpermanagement.com/

email : info@koerpermanagement.com

Die KörperManagement KG aus Weiterstadt und Bad Homburg v.d.H. ist spezialisiert auf Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF) und Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM). Das Unternehmen unterstützt Organisationen dabei, Gesundheit im Arbeitsalltag nachhaltig zu verankern und Mitarbeitende für einen gesundheitsbewussten Lebensstil zu sensibilisieren.

Mit praxisnahen Konzepten, Workshops und Gesundheitstagen begleitet die KörperManagement KG Unternehmen in den zentralen Handlungsfeldern Bewegung, Ergonomie, Ernährung, Stressmanagement, Regeneration und Resilienz. Dabei stehen wissenschaftlich fundierte Inhalte, eine hohe Praxisorientierung und die individuelle Anpassung an die Bedürfnisse der jeweiligen Organisation im Mittelpunkt.

Ziel ist es, Unternehmen dabei zu unterstützen, gesunde Arbeitsbedingungen zu schaffen, Gesundheitskompetenz aufzubauen und die langfristige Arbeitsfähigkeit sowie das Wohlbefinden der Mitarbeitenden zu fördern.

Pressekontakt:

KörperManagement KG

Herr Alexander Gimbel

Alicenweg 9

Weiterstad 64331

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