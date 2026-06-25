Premiere auf der INNATEX 58: Retail Summer Camp bietet stationären Händlern praxisnahe Lösungen

Retail Summer Camp bietet stationären Händlern praxisnahe Lösungen - branchenübergreifend, zukunftsorientiert. Im Mittelpunkt stehen kompakte, praxisnahe Toolbox Sessions.

Hofheim am Taunus, Juni 2026. Der stationäre Handel steht vor großen Veränderungen: Sichtbarkeit erhöhen, neue Kundengruppen erreichen, digitale Möglichkeiten nutzen und Prozesse effizienter gestalten - Herausforderungen, die viele Unternehmerinnen und Unternehmer täglich beschäftigen.

Mit dem neuen Workshop-Angebot Retail Summer Camp schafft die INNATEX, Internationale Fachmesse für nachhaltige Textilien in Hofheim-Wallau, ein praxisorientiertes Format, das genau hier ansetzt. Der kostenfreie Impulstag richtet sich an stationäre Händler unterschiedlichster Branchen - von Mode über Schmuck bis Beauty - und bietet neue Perspektiven sowie Raum für Austausch mit Branchenkollegen. Das Angebot ist flexibel nutzbar und spricht Retail-Konzepte in ihrer ganzen Vielfalt an.

Im Mittelpunkt stehen kompakte, praxisnahe Toolbox Sessions. In diesen Workshops erhalten Teilnehmer konkrete Impulse, Handlungsempfehlungen und Lösungskompetenz, die sie direkt auf ihr eigenes Unternehmen übertragen können.

Das Retail Summer Camp wird in Kooperation mit dem CDH Mitte (Wirtschaftsverband für Handelsvermittlung und Vertrieb e.V.) und dem Handelsverband Hessen umgesetzt. Die Zusammenarbeit verbindet Branchenexpertise und Handelskompetenz mit dem Ziel, Unternehmen im stationären Retail zukunftsorientiertes Wissen und anwendbare Lösungen zugänglich zu machen. Dr. Joachim Stoll, Präsidiumsmitglied des Handelsverbands Hessen erklärt: "Die INNATEX ist eine spannende Messe und der perfekte Treffpunkt für den Handel, um die Herausforderungen, aber auch Zukunftschancen des Handels ins Zentrum der Aufmerksamkeit zu rücken. Mit unserer Toolbox Session zu Sicherheit im Handel setzen wir genau dort an, wo es brennt: mit konkreten Ideen und Hilfestellungen für den Händler vor Ort."

Das Programm des Retail Summer Camps konzentriert sich auf Themen, die viele Händler aktuell bewegen:

* mehr Reichweite und Sichtbarkeit durch Social Media

* KI als Unterstützung im Einzelhandel

* Sicherheit und Risikoerkennung im Store

Die kompakten Workshop Sessions verbinden aktuelle Handelsthemen mit Praxiswissen: Die Teilnehmenden erhalten konkrete Einblicke, Best-Practice-Beispiele und Ansätze, die sie auf ihre individuelle Unternehmenssituation übertragen können.

Die Teilnahme am Retail Summer Camp ist für stationäre Händler kostenfrei.

Termin:

18. Juli 2026 im Rahmen der INNATEX 58 - Internationale Fachmesse für nachhaltige Textilien

Messecenter Hofheim Rhein-Main, Robert-Bosch-Str. 5-7, 65719 Hofheim am Taunus

Weitere Informationen und Anmeldung zum Retail Summer Camp:

www.retailsummercamp.de

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