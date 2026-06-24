Photovoltaik-Direktinvestments: Steuervorteile & planbare Erträge im Zusammenspiel

Photovoltaik gilt zunehmend nicht nur als Beitrag zur Energiewende, sondern als Kapitalanlage. Die Frank Finanzplanung aus Pronsfeld begleitet Investoren bei solchen Direktinvestments.

Pronsfeld - Der Ausbau erneuerbarer Energien schreitet voran - und mit ihm das Interesse an Photovoltaik als Direktinvestment. Neben dem Beitrag zur Energiewende rücken dabei auch die wirtschaftlichen und steuerlichen Aspekte solcher Investments stärker in den Vordergrund, insbesondere bei Investoren mit höherem Einkommen.

Photovoltaik-Direktinvestments können steuerlich auf mehreren Ebenen wirken. Über den Investitionsabzugsbetrag (IAB) und Sonderabschreibungen lassen sich Teile der Investition bereits vor oder im Jahr der Anschaffung steuerlich geltend machen. Auf der Ertragsseite stehen die Stromerlöse, die über einen Bilanzkreis vermarktet werden. Während klassische Modelle wie die EEG-Einspeisevergütung oder einzelne Stromabnahmeverträge (PPA) allein zunehmend an ihre Grenzen stoßen, setzt das Unternehmen auf die Vermarktung über einen Bilanzkreis, um die Ertragspotenziale gezielter auszuschöpfen.

Auf solche Direktinvestments hat sich die Frank Finanzplanung GmbH & Co. KG aus Pronsfeld als einen ihrer Schwerpunkte spezialisiert. Das Familienunternehmen wählt nach eigener Darstellung geeignete Anlagen aus, begleitet die Kunden durch die bürokratischen Schritte und unterstützt bei der Finanzierung. Ziel ist es, die Verbindung aus steuerlicher Entlastung und langfristig planbaren Erträgen für die jeweilige Situation des Anlegers nutzbar zu machen.

Anders als bei rein digitalen Anbietern setzt das Unternehmen dabei auf persönliche Betreuung durch ein festes Team und arbeitet von einem eigenen Firmengebäude in der Eifel aus - bundesweit, überwiegend über Videoberatung. Das Unternehmen beschreibt sich als marktunabhängig und vermittelt nach eigenen Angaben ausschließlich Konzepte, in die es selbst investieren würde.

Wie bei jeder Kapitalanlage gilt auch bei Photovoltaik-Investments: Erträge und steuerliche Effekte hängen von verschiedenen Faktoren ab - darunter die Finanzierungsstruktur und die individuelle steuerliche Situation. Eine sorgfältige Prüfung sowie die Abstimmung mit dem eigenen Steuerberater sind zwingend notwendig.

Über Frank Finanzplanung GmbH & Co. KG

Die Frank Finanzplanung GmbH & Co. KG mit Sitz in Pronsfeld (Eifel) ist ein inhabergeführtes Familienunternehmen in zweiter Generation. Seit 1986 berät das Unternehmen Gut- und Spitzenverdiener zu steueroptimierten Sachwert-Kapitalanlagen mit den Schwerpunkten vermietete Immobilien, Photovoltaik-Direktinvestments und Edelmetalle. Nach eigenen Angaben hat das Unternehmen ein Investitionsvolumen von über 120 Millionen Euro vermittelt und betreut mehr als 1.200 Kunden bundesweit.

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