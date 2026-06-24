Loyamo gewinnt Laserline für SEO- und SEA-Strategie

Loyamo unterstützt den Lasertechnologie-Spezialisten Laserline seit Januar 2026 bei der gezielten Steigerung seiner internationalen Sichtbarkeit und der Generierung qualifizierter Kontaktanfragen.

Das international tätige Technologieunternehmen Laserline setzt auf die Expertise der Münchner Online-Marketing-Agentur Loyamo, um seine digitale Präsenz strategisch auszubauen und die Leadgenerierung in relevanten Märkten deutlich zu stärken. Im Zentrum der Zusammenarbeit steht eine integrierte Suchmaschinenstrategie, die Search Engine Optimization (SEO) und Search Engine Advertising (SEA) intelligent miteinander verbindet.

Loyamo verzahnt SEO und SEA für maximale Performance

Im Rahmen des Mandats verantwortet Loyamo die ganzheitliche Weiterentwicklung der digitalen Marketingaktivitäten von Laserline. Dazu zählen sowohl die Konzeption und Umsetzung datengetriebener SEA-Kampagnen als auch der systematische Ausbau der organischen Sichtbarkeit über SEO-Maßnahmen. Ziel ist es, potenzielle Kunden entlang der gesamten Customer Journey präzise anzusprechen und die Wahrscheinlichkeit einer Kontaktanfrage nachhaltig zu erhöhen.

"Gerade im B2B-Umfeld ist es entscheidend, Sichtbarkeit nicht nur aufzubauen, sondern sie auch strategisch zu nutzen, um die richtigen Zielgruppen im entscheidenden Moment zu erreichen", sagt Hans-Martin Kerner, Senior Digital Consultant bei Loyamo. "Durch die enge Verzahnung von SEO und SEA schaffen wir die Grundlage für nachhaltiges Wachstum und die Generierung qualitativ hochwertiger Kundenkontakte."

Laserline zählt zu den führenden Herstellern von laserbasierten Lösungen für industriellen Anwendungen. Das Unternehmen steht dabei für höchste Innovationskraft made in Germany und bedient Kunden weltweit. Loyamo bringt als spezialisierte Performance-Marketing-Agentur umfassende Expertise in der strategischen Planung und Umsetzung digitaler Marketingmaßnahmen ein - von SEO und SEA über Paid Social, Affiliate Marketing und Website-Optimierung bis hin zu Data & Analytics, Tracking und kanalübergreifender Performance-Steuerung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Loyamo GmbH

Sofia Zitzmann

Ridlerstraße 57

80339 München

Deutschland

fon ..: +49 (0)89 69 31 25 60

web ..: https://www.loyamo.com/

email : sofia.zitzmann@loyamo.com

Die Loyamo GmbH ist eine Online-Marketing-Agentur mit Sitz in München. Das Unternehmen unterstützt nationale und internationale Kunden bei der Planung, Umsetzung und Optimierung digitaler Marketingstrategien. Zum Leistungsspektrum zählen unter anderem Suchmaschinenoptimierung (SEO), Suchmaschinenwerbung (SEA), Social Media Marketing, Affiliate Marketing, CRM, Data & Analytics sowie die Entwicklung und Optimierung von Websites.

Mit einem datengetriebenen und praxisorientierten Ansatz entwickelt Loyamo individuelle Lösungen entlang der gesamten Customer Journey. Dabei verbindet die Agentur strategische Beratung mit operativer Umsetzung und unterstützt Unternehmen dabei, ihre digitale Sichtbarkeit zu steigern, qualifizierte Leads zu generieren und nachhaltiges Wachstum zu erzielen. Zu den Kunden zählen Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen, darunter E-Commerce, Tourismus, B2B, Finanzen und Industrie.

Pressekontakt:

Loyamo GmbH

Frau Sofia Zitzmann

Ridlerstraße 57

80339 München

fon ..: +49 (0)89 69 31 25 60

email : sofia.zitzmann@loyamo.com