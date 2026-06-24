Wo feinste Crema auf pure Dynamik trifft

Zürich, Schweiz – Der Espresso Racer Coffee Store etabliert sich im Herzen Zürichs als einzigartiger Hotspot für Kaffeeliebhaber und Velo-Enthusiasten. Das Unternehmen beweist, dass sich die mechanische Ästhetik des Radsports und die Präzision der perfekten Espresso-Extraktion ideal ergänzen.

Einzigartiges Konzept: „So stark wie die Beine eines Keirinsprinters“

Espresso Racer bricht mit dem Konzept herkömmlicher Kaffeegeschäfte. Die Philosophie fokussiert sich auf Leidenschaft und Charakter:

• Die Hausmarke „Le Pedaleur“: Eine direkte Hommage an den Radsport. Das Sortiment umfasst eigens kuratierte Röstungen (wie Le Pedaleur Gold und Noir) sowie hochexklusive Maschinen, wie die hauseigene Edition PRIVATE BARISTA „Le Pedaleur“ Platin.

• Erlebnis und Community: Der Laden ist als Treffpunkt konzipiert. Kunden sind eingeladen, die Premium-Produkte nicht nur online zu betrachten, sondern vor Ort anzufassen, auszuprobieren und bei Degustationen Erfahrungen auszutauschen.

Kuratiertes High-End-Sortiment für Zuhause und Gastronomie

Das Portfolio richtet sich an Puristen und Technik-Liebhaber, die beim Kaffeegenuss keine Kompromisse eingehen:

• Premium-Marken: Autorisierter Fachhändler für internationale Spitzenmarken wie La Marzocco, Rocket Espresso, Bezzera, ECM, Profitec, Mahlkönig, Ceado und Kees van der Westen.

• Maschinenvielfalt: Das Angebot reicht von kompakten Einkreisern und E.S.E. Pad-Maschinen über anspruchsvolle Dual-Boiler-Systeme bis hin zu traditionellen Handhebelmaschinen und Gastronomie-Lösungen.

• Präzisions-Zubehör: Ergänzt wird die Hardware durch Single-Dosing-Mühlen, smarte Acaia-Waagen, Brewspire-Tamper und spezialisiertes Barista-Werkzeug (Leveling-Tools, Puck-Screens).

Nachhaltigkeit durch In-House Werkstatt

Ein herausragendes Alleinstellungsmerkmal ist die Überzeugung: Ein Gerät ist nur so gut wie sein Service.

• Hauseigene Werkstatt: Direkt im Ladenlokal in Zürich werden Maschinen diverser Hersteller professionell gewartet und repariert.

• Langfristige Begleitung: Mit einem umfassenden Ersatzteillager (von Duschen und Sieben bis zu Brühkopf-Dichtungen) stellt Espresso Racer sicher, dass die Investition in eine Siebträgermaschine über viele Jahre hinweg Freude bereitet.

Empfehlung & Konkrete nächste Schritte

Kaffeeliebhabern, Gastronomen und passionierten Radsportlern wird empfohlen, den stationären Showroom an der Sihlfeldstrasse 127 in 8004 Zürich persönlich zu besuchen.

1. Terminvereinbarung: Für eine tiefergehende Evaluierung Ihrer ersten (oder nächsten) Siebträgermaschine buchen Sie vorab über espressoracer.ch oder telefonisch (044 510 64 10) einen persönlichen Beratungstermin. Montags öffnet der Store exklusiv nach Vereinbarung.

2. Tasting-Tipp für Neukunden: Starten Sie Ihren Besuch mit einer Vor-Ort-Degustation der hauseigenen Röstung Le Pedaleur Noir (auch als E.S.E. Pod erhältlich), um die sensorische Qualität und DNA von Espresso Racer unmittelbar kennenzulernen.

Über das Unternehmen

Der Espresso Racer Coffee Store ist ein spezialisiertes Fachgeschäft für High-End-Kaffeekultur mit Sitz im Zürcher Kreis 4. Das Unternehmen richtet sich an anspruchsvolle Heim-Baristi sowie die Gastronomie und agiert als autorisierter Fachhändler für die weltweit führenden Manufakturen von Espressomaschinen und Mühlen. Die Philosophie von Espresso Racer bricht mit klassischen Einzelhandelskonzepten: Der Store fungiert als Erlebnisraum, in dem technische Expertise, die Leidenschaft für den Radsport und der Fokus auf Langlebigkeit durch Reparaturdienstleistungen in der hauseigenen Werkstatt aufeinandertreffen. Abgerundet wird das Profil durch ein eigenes, sorgfältig kuratiertes Röstkaffee-Sortiment.

Pressekontakt & Unternehmensangaben:

Espresso Racer Coffee Store

Sihlfeldstrasse 127

8004 Zürich

Schweiz

Telefon: +41 44 510 64 10

Website: www.espressoracer.ch