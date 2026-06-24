Organisationsberaterin Gesa Heiten erklärt, warum Unternehmen nicht an Meinungen mangeln,

sondern daran scheitern, dass Wahrnehmungen keinen Raum erhalten.

Fachbeitrag zu Führung und Organisationsentwicklung

Gesa Heiten: Organisationen scheitern nicht an Problemen, sondern an Positionen

Neuer Fachbeitrag zeigt, warum der Unterschied zwischen Meinung und Wahrnehmung entscheidend ist

Meinhard, 24. Juni 2026. Gesa Heiten, Organisationsberaterin und Entwicklerin des

Business-Council-Formats, veröffentlicht einen Fachbeitrag, der eine verbreitete Annahme

in Führungsetagen herausfordert: Nicht fehlende Meinungen bremsen Organisationen in

kritischen Momenten. Es ist die Tatsache, dass ausschließlich Positionen Raum erhalten.

Der Beitrag erscheint auf business-council.de im Vorfeld von Heitens gleichnamigem Buch,

das im Herbst 2026 erscheint.

Meinungen blockieren, Wahrnehmungen öffnen

Heiten unterscheidet in ihrem Beitrag zwischen zwei Gesprächsebenen: Meinungen sind

verdichtete Endergebnisse, die sich kaum gemeinsam erkunden lassen. Sie können nur

gegeneinander gestellt werden. Wahrnehmungen hingegen beschreiben, was Menschen

tatsächlich beobachten, und eröffnen Raum für gemeinsames Denken. Wer in Meetings und

Strategierunden auf Wahrnehmungen zurückgeht, erweitert den gemeinsamen Möglichkeitsraum

statt ihn zu verengen.

Drei Szenarien aus dem Führungsalltag

Der Artikel beschreibt drei typische Situationen: Strategierunden, in denen zu früh

abgestimmt wird; Team-Meetings, in denen Bedenken unausgesprochen bleiben; und

Führungskräfte, die unter Druck geraten, vorschnelle Antworten geben zu müssen. In allen

drei Fällen entsteht kein gemeinsames Bild der Lage, sondern ein Wettbewerb der Positionen.

Das Ergebnis: Veränderung bleibt aus, obwohl alle am Tisch sitzen.

Kleine Verschiebungen mit großer Wirkung

Heiten zeigt auch, wie Organisationen diesen Mustern entkommen können. Kleine strukturelle

Eingriffe genügen: persönliche Standortbestimmungen vor Sachdebatten, klare

Redezeiten-Regelungen, der bewusste Fokus auf Erfahrungen statt Bewertungen. Keine

grundlegende Kulturrevolution. Gezielte Verschiebungen im Gesprächsformat reichen.

"Je komplexer die Lage, desto lauter die Meinungen. Und desto leiser das, was wirklich

gebraucht würde: Beschreibung statt Behauptung."

Gesa Heiten, Organisationsberaterin und Autorin, BusinessQuest

Über Gesa Heiten

Gesa Heiten ist Organisationsberaterin und Gründerin von BusinessQuest in Meinhard. Sie

entwickelt das Konzept Business Council: eine Gesprächsform für Führungsteams und

Unternehmer, die auf älteren Ratsmethoden basiert. Ihr Buch "Business Council. Warum

Organisationen an Meinungen scheitern und durch Zuhören klüger werden" erscheint im

Herbst 2026.

Bezugsquellen

Der vollständige Fachbeitrag ist kostenfrei abrufbar unter:

https://www.business-council.de/blog/warum-organisationen-an-meinungen-s...

Weitere Informationen zum Buchprojekt:

https://www.business-council.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

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Frau Manuela Plaisier

Holterfehner Str. 50

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