Gesa Heiten: Organisationen scheitern nicht an Problemen, sondern an PositionenPressetext verfasst von connektar am Mi, 2026-06-24 11:10.
Organisationsberaterin Gesa Heiten erklärt, warum Unternehmen nicht an Meinungen mangeln,
sondern daran scheitern, dass Wahrnehmungen keinen Raum erhalten.
Fachbeitrag zu Führung und Organisationsentwicklung
Gesa Heiten: Organisationen scheitern nicht an Problemen, sondern an Positionen
Neuer Fachbeitrag zeigt, warum der Unterschied zwischen Meinung und Wahrnehmung entscheidend ist
Meinhard, 24. Juni 2026. Gesa Heiten, Organisationsberaterin und Entwicklerin des
Business-Council-Formats, veröffentlicht einen Fachbeitrag, der eine verbreitete Annahme
in Führungsetagen herausfordert: Nicht fehlende Meinungen bremsen Organisationen in
kritischen Momenten. Es ist die Tatsache, dass ausschließlich Positionen Raum erhalten.
Der Beitrag erscheint auf business-council.de im Vorfeld von Heitens gleichnamigem Buch,
das im Herbst 2026 erscheint.
Meinungen blockieren, Wahrnehmungen öffnen
Heiten unterscheidet in ihrem Beitrag zwischen zwei Gesprächsebenen: Meinungen sind
verdichtete Endergebnisse, die sich kaum gemeinsam erkunden lassen. Sie können nur
gegeneinander gestellt werden. Wahrnehmungen hingegen beschreiben, was Menschen
tatsächlich beobachten, und eröffnen Raum für gemeinsames Denken. Wer in Meetings und
Strategierunden auf Wahrnehmungen zurückgeht, erweitert den gemeinsamen Möglichkeitsraum
statt ihn zu verengen.
Drei Szenarien aus dem Führungsalltag
Der Artikel beschreibt drei typische Situationen: Strategierunden, in denen zu früh
abgestimmt wird; Team-Meetings, in denen Bedenken unausgesprochen bleiben; und
Führungskräfte, die unter Druck geraten, vorschnelle Antworten geben zu müssen. In allen
drei Fällen entsteht kein gemeinsames Bild der Lage, sondern ein Wettbewerb der Positionen.
Das Ergebnis: Veränderung bleibt aus, obwohl alle am Tisch sitzen.
Kleine Verschiebungen mit großer Wirkung
Heiten zeigt auch, wie Organisationen diesen Mustern entkommen können. Kleine strukturelle
Eingriffe genügen: persönliche Standortbestimmungen vor Sachdebatten, klare
Redezeiten-Regelungen, der bewusste Fokus auf Erfahrungen statt Bewertungen. Keine
grundlegende Kulturrevolution. Gezielte Verschiebungen im Gesprächsformat reichen.
"Je komplexer die Lage, desto lauter die Meinungen. Und desto leiser das, was wirklich
gebraucht würde: Beschreibung statt Behauptung."
Gesa Heiten, Organisationsberaterin und Autorin, BusinessQuest
Über Gesa Heiten
Gesa Heiten ist Organisationsberaterin und Gründerin von BusinessQuest in Meinhard. Sie
entwickelt das Konzept Business Council: eine Gesprächsform für Führungsteams und
Unternehmer, die auf älteren Ratsmethoden basiert. Ihr Buch "Business Council. Warum
Organisationen an Meinungen scheitern und durch Zuhören klüger werden" erscheint im
Herbst 2026.
Bezugsquellen
Der vollständige Fachbeitrag ist kostenfrei abrufbar unter:
https://www.business-council.de/blog/warum-organisationen-an-meinungen-s...
Weitere Informationen zum Buchprojekt:
https://www.business-council.de
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Frau Manuela Plaisier
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