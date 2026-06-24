Eigener Tisch-Konfigurator - ohne Agentur, ohne Programmieraufwand

Das Template "Tisch" im K3-Konfigurator bringt Möbelhersteller mit konfigurierbaren Tischen direkt an den Start: mit 3D-Visualisierung, Augmented Reality und automatisierter Angebotsvorbereitung.

Lünen, 24.06.2026 - Konfigurierbare Tische sind ein wachsendes Segment. Den passenden Online-Konfigurator dazu haben die wenigsten Hersteller. Für sie war der Schritt bislang aufwändig: Konzeption, Entwicklung, Agentur. Das Ergebnis kommt frühestens nach Monaten. Das Vorhaben bleibt auf der Liste.

Tisch-Konfigurator als fertige Vorlage

Der K3-Konfigurator ist eine fertige Konfigurator-Software. Das enthaltene Template für Tische bringt die wichtigsten Funktionen bereits mit: Materialauswahl, Dekorwechsel, Maßeingabe. Tisch-Hersteller passen die Dekore an ihr Sortiment an und starten. Ohne Agentur-Briefing, ohne Vorentwicklung, ohne monatelangen Vorlauf.

Der Konfigurator lässt sich ohne Programmierung einrichten und über eine Standardschnittstelle in den bestehenden Onlineshop einbinden. Die Einrichtung übernehmen Hersteller selbst oder mit Unterstützung aus dem K3-Partnernetzwerk. Das Preismodell ist monatlich kündbar.

3D-Visualisierung und Augmented Reality in Vorlage K3-Tisch integriert

Oberfläche, Proportion und Material sind bei Tischen kaufentscheidend. Das Template enthält deshalb eine Echtzeit-3D-Darstellung: Jede Änderung - Maße, Dekor, Ausführung - wird sofort sichtbar, ohne Ladezeit, ohne Rückfrage.

Die integrierte AR-Ansicht geht einen Schritt weiter. Interessenten sehen den konfigurierten Tisch direkt in ihrem eigenen Raum. Was vorher Vorstellungskraft erforderte, wird sichtbar. Das senkt die Hemmschwelle vor dem Kauf.

Produkt Konfigurator im Einsatz: Sofa4You vertreibt Tische im Online-Shop

Sofa4You, Möbelanbieter mit Fokus auf konfigurierbare Wohnmöbel, setzt den K3-Tisch-Konfigurator bereits produktiv im eigenen Onlineshop ein.

Die Konfigurationsdaten fließen direkt in die Angebotsvorbereitung ein. Anfragen kommen vollständig an, alle Produktinformationen bereits hinterlegt, ohne manuelle Nacharbeit im Vertrieb. Das zahlt sich besonders aus, wenn viele Varianten und Materialkombinationen verwaltet werden.

_"Wer konfigurierbare Tische verkauft, braucht heute einen Konfigurator, kein Entwicklungsprojekt. Das Template macht aus einem monatelangen Vorhaben eine Frage von Tagen."

_Vitus Forsmann, CEO, ObjectCode GmbH

Unverbindlicher Konfigurator-Beratung ermöglicht Einblicke in K3-Tisch

Tisch-Hersteller buchen beim K3-Team einen Beratungstermin und erhalten Einblicke in die fertige Konfigurator-Software. Ein weiterer Kickoff-Termin unterstützt die Einrichtung mit den eigenen Produktdaten. Das K3-Team unterstützt persönlich mit einem deutschsprachigen Team. Dieser kundenfreundliche Support wurde mit dem Siegel "Software made in Germany" prämiert.

Mehr Informationen unter: k3-konfigurator.de/

DEMO-Termin: k3-konfigurator.de/anfrage

Über K3-Tisch und ObjectCode GmbH

K3-Tisch ist eine fertige Konfigurator-Lösung der Produktkonfigurator-Plattform K3. Die ObjectCode GmbH entwickelt seit 2014 Online-Konfiguratoren. Der Fokus liegt auf 3D-Visualisierung und Augmented Reality. ObjectCode unterstützt vor allem mittelständische E-Commerce-Unternehmen und Markenhersteller. Ziel ist es, modulare und konfigurierbare Produkte erfolgreich online zu verkaufen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ObjectCode GmbH

Frau Julia Manasterni

Am Brambusch 22

44309 Lünen

Deutschland

fon ..: 01737646417

web ..: https://k3-konfigurator.de

email : marketing@objectcode.de

Die ObjectCode GmbH entwickelt seit 2014 Online-Konfiguratoren. Der Fokus liegt auf 3D-Visualisierung und Augmented Reality. ObjectCode unterstützt vor allem mittelständische E-Commerce-Unternehmen und Markenhersteller. Ziel ist es, modulare und konfigurierbare Produkte erfolgreich online zu verkaufen. Die Terrassendach-Planer Software K3-Veranda macht Terrassendächer mit 3D und Augmented Reality für Kunden und Anbieter erlebbar.

Pressekontakt:

ObjectCode GmbH

Frau Julia Manasterni

Am Brambusch 22

44536 Lünen

fon ..: 01737646417

email : marketing@objectcode.de