Noyes gewinnt Mark Keller als Markenbotschafter - und stellt die Intralogistik vom Kopf auf den Rasen

Noyes Technologies startet gemeinsam mit Mark und Aaron Keller eine aufmerksamkeitsstarke Kampagne - und macht damit eines klar:

Die Intralogistik steht vor einem echten Generationswechsel.

Im Zentrum der Zusammenarbeit steht eine bewusst einfache, aber kraftvolle Idee:

Automatisierung muss sich so selbstverständlich anfühlen wie Rasenmähen.

Wenn Komplexität zum Problem wird

Über Jahrzehnte galt Intralogistik als Synonym für komplexe Großprojekte:

lange Implementierungszeiten, hohe Einstiegskosten, spezialisierte Systeme.

"Wir haben uns zu lange damit abgefunden, dass Automatisierung kompliziert sein muss", sagt Mark Keller.

"Aber genau das stellt die nächste Generation infrage."

Die Rasenmäher-Logik

Was früher aufwendig, teuer und nur für wenige zugänglich war, ist heute Standard:

Ein Rasenmäher ist intuitiv, sofort einsatzbereit - und für jeden nutzbar.

Genau diesen Wandel überträgt Noyes Technologies auf die Intralogistik.

"Die Erwartungshaltung hat sich verändert", ergänzt Aaron Keller.

"Technologie muss funktionieren - ohne Einstiegshürden, ohne lange Projektphasen.

Einfach anschalten und loslegen."

Der Generationswechsel ist strukturell, nicht personell

Die Partnerschaft steht dabei stellvertretend für mehr als nur eine Kampagne.

Sie macht sichtbar, was sich bereits in vielen Unternehmen abzeichnet:

* Entscheidungen werden schneller getroffen

* Systeme müssen flexibler sein

* Komplexität wird nicht mehr akzeptiert

Der Wandel betrifft nicht nur neue Entscheider -

sondern ein grundsätzlich neues Verständnis von Technologie.

Automatisierung wird Standard

Mit seinen robotergestützten Fachbodenlösungen adressiert Noyes Technologies gezielt Unternehmen, für die klassische Systeme bisher zu aufwendig oder zu unflexibel waren.

Der Ansatz:

Automatisierung dort möglich machen, wo sie bisher nicht wirtschaftlich oder praktikabel war.

Das Ziel ist klar:

Automatisierung soll kein Projekt mehr sein - sondern ein Werkzeug.

Klare Botschaft, bewusst reduziert

Die Kampagne verzichtet bewusst auf klassische Technologieversprechen.

Stattdessen setzt sie auf ein klares Bild:

Automatisierung wird nicht mehr als High-Tech-Ausnahme dargestellt -

sondern als selbstverständlicher Bestandteil moderner Logistik.

Oder, wie Mark Keller es formuliert:

"Wenn sich das Betreiben eines Lagers nicht so einfach anfühlt wie Rasenmähen, ist es nicht zukunftsfähig."

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Noyes Robotics GmbH

Frau Désirée Walter

Leopoldstraße 37a

80802 München

Deutschland

fon ..: +491716966313

web ..: https://noyes-tech.com/r/pr8k4m

email : desiree@noyes-tech.com

Die NOYES Robotics GmbH mit Sitz in München, Deutschland, ist eine Tochtergesellschaft der KNAPP AG und ein führender Anbieter von flexiblen, modularen Automatisierungslösungen für mittelständische Unternehmen. Mit einem besonderen Fokus auf Umgebungen mit geringer Flächen- und Höhenverfügbarkeit hat sich NOYES Robotics auf die Entwicklung innovativer, Roboter- und KI-basierter Lagersysteme spezialisiert.

Das NoyesStorage-System ermöglicht erstmals die einfache und wirtschaftliche Automatisierung von konventionellen Durchlauf- und Fachbodenregalen. Unter dem Slogan "Warehousing Simplified" steht das Unternehmen für Lösungen, die Lagerhaltung schnell, effizient und kostengünstig automatisieren. Diese Philosophie bietet insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen einen leichten Einstieg in die Automatisierung und unterstützt sie dabei, ihre Logistikprozesse nachhaltig zu optimieren.

Pressekontakt:

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