Produktneuheit | Kompakter Laser-Distanzsensor definiert präzise Messungen neu

Juni 2026 – Mit dem rasanten Fortschritt in den Bereichen intelligente Fertigung, Automatisierung und Robotik steigt der Bedarf an hochpräzisen und zuverlässigen Distanzmesslösungen kontinuierlich. Meskernel präsentiert heute die neueste Generation eines kompakten Laser-Distanzsensors – den LDL-S Series Small Laser Distance Sensor (40 m). Dank seiner ultrakompakten Bauform, hohen Messgenauigkeit und hervorragenden Integrationsfähigkeit eröffnet dieses Produkt neue Möglichkeiten für Entwickler und Systemintegratoren.

???? Millimetergenaue Präzision für anspruchsvolle Anwendungen

Der LDL-S Laser-Distanzsensor nutzt fortschrittliche Lasermesstechnologie und erreicht eine Messgenauigkeit von bis zu ±(1 mm + D/10000) (D = Messdistanz). Diese Präzision hebt den Sensor deutlich von herkömmlichen Miniatur-Lösungen ab und liefert stabile, verlässliche Messdaten für industrielle Anwendungen und eingebettete Systeme.

???? Großer Messbereich von 0,03 m bis 80 m

Mit einem Messbereich von 0,03 m bis zu 80 m deckt der LDL-S eine Vielzahl von Einsatzszenarien ab – von hochpräzisen Kurzstreckenmessungen in der Fertigung bis hin zu Mittelstreckenmessungen im Außenbereich. Unterschiedliche Distanzoptionen ermöglichen eine flexible Anpassung an projektspezifische Anforderungen.

? Ultrakompaktes Design und extrem geringes Gewicht

Speziell für platzkritische Anwendungen entwickelt, misst der Sensor lediglich ca. 16,57 × 17,03 × 7,01 mm bei einem Gewicht von nur etwa 3 g. Dieses Miniaturformat macht ihn zur idealen Wahl für Robotik, Drohnen, mobile Geräte und andere integrierte Systeme.

???? Flexible Schnittstellen für einfache Integration

Der LDL-S unterstützt TTL/USART-Kommunikation und kann auf Wunsch mit RS232- oder RS485-Schnittstellen ausgestattet werden. Dadurch lässt sich der Sensor problemlos in Mikrocontroller-, PLC- und Embedded-Systeme integrieren und bietet maximale Systemkompatibilität.

???? Sicherer Betrieb nach Laserklasse II

Ausgestattet mit einem Laser der Klasse II (Wellenlänge 650–660 nm, LDL-S Series Small Laser Distance Sensor vereint hohe Genauigkeit, großen Messbereich, geringes Gewicht und flexible Schnittstellen in einem extrem kompakten Design. Damit ist er die ideale Wahl für moderne Messaufgaben in Industrie, Automatisierung und intelligenter Systementwicklung – heute und in Zukunft.

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