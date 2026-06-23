Trident durchteuft 1,32 g/t über 132,0 m einschließlich 2,85 g/t über 40,3 m aus einer Tiefe von 22,0 m in seiner Lagerstätte Pr

Trident durchteuft 1,32 g/t über 132,0 m einschließlich 2,85 g/t über 40,3 m aus einer Tiefe von 22,0 m in seiner Lagerstätte Preview SW, 2,5 km südöstlich der Lagerstätte Contact Lake, und bestätigt das Potenzial für hohen Gehalt und Großtonnage im Goldgürtel La Ronge, Saskatchewan

Vancouver, BC, 23. Juni 2026 / IRW-Press / Trident Resources Corp. (TSXV: ROCK) (OTCQB: TRDTF) (Frankfurt: 6BP0) (Trident oder das Unternehmen) freut sich, die ersten Analyseergebnisse aus elf Diamantbohrlöchern bekanntzugeben, die im Winterprogramm 2026 in der Lagerstätte Preview South West, Teil des Goldprojekts Contact Lake des Unternehmens im nördlichen Saskatchewan, ausgeführt wurden. Preview Southwest stellt einen Grundpfeiler und ein Zielgebiet in der neuen Explorationsstrategie in Distriktgröße von Trident im Goldgürtel La Ronge, einer aufstrebenden, wichtigen Bergbaujurisdiktion in Kanada, dar. Zusammen mit der Lagerstätte Contact Lake und mehreren weiteren aussichtsreichen Zielgebieten in einem definierten Strukturkorridor bildet Preview Southwest Teil eines wachsenden regionalen Portfolios von Lagerstätten und Zielen, die das Potenzial für bedeutende Ressourcenexpansion und neue Entdeckungen demonstrieren.

Lagekarte zu regionalen Projekten von Trident:

www.tridentresourcescorp.com/projects/contact-lake-gold-project/#&gid=1&...

Die heute berichteten Ergebnisse verdeutlichen die Möglichkeit einer weiteren Definition und Expansion der Mineralisierung in Preview Southwest bei gleichzeitiger Weiterentwicklung des weitgefassteren Unternehmensziels eines bedeutenden Goldcamps im Goldgürtel La Ronge. Diese ersten Ergebnisse stärken die Zuversicht des Managements in das Wachstumspotenzial der Lagerstätte Preview Southwest und der anderen wichtigen Assets des Unternehmens im weiteren regionalen Landpaket, einschließlich der Lagerstätten Preview North, North Lake und Greywacke.

Karte der Goldliegenschaft Contact Lake:

www.tridentresourcescorp.com/_resources/maps/contact-lake-property-map.j...

Highlights:

o Bohrloch PR26004 ergab 1,32 g/t Gold (Au) über 132,0 m aus einer Tiefe von 22 Metern

§ einschließlich 2,85 g/t Au über 40,32 m aus einer Tiefe von 22 Metern

§ einschließlich 101,00 g/t Au über 1,00 m aus einer Tiefe von 37 Metern

o Bohrloch PR26006 ergab 1,53 g/t Au über 51,00 m aus einer Tiefe von 275 Metern

§ einschließlich 2,75 g/t Au über 24,72 m aus einer Tiefe von 284,88 Metern

o Bohrloch PR26007 ergab 1,08 g/t Au über 77,59 m aus einer Tiefe von 120,91 Metern

o Der Trend Preview stellt eine Reihe von Mineralisierungskörpern in einem lokalisierten Trend dar, wobei die Mineralisierung nahe der Oberfläche liegt. Das Unternehmen plant, das Potenzial für weitere Mineralisierung entlang des Streichens zu prüfen.

o Das Sommer-Bohrprogramm 2026 begann vor kurzem und wird sich bis in den Herbst fortsetzen, mit mehr als 20.000 weiteren geplanten Bohrmetern.

Die heute berichteten Ergebnisse aus Preview Southwest stellen die ersten von Trident in dem Zielgebiet ausgeführten Bohrlöcher dar und markieren einen wichtigen Meilenstein in unserem Bestreben, das volle Potenzial des Goldgürtels La Ronge zu erschließen, erläuterte Jonathan Wiesblatt, CEO von Trident Resources. Preview ist nicht nur ein Explorationsziel; es ist auch einer von mehreren Grundpfeilern in einer Struktur in Distriktgröße, die unserer Meinung nach das Potenzial zur Erweiterung unserer bestehenden Mineralressourcenbasis besitzt. Die Kontinuität und Beständigkeit, die wir in Preview SW beobachten, zusammen mit der eindeutigen geologischen Verbindung zu dem hochgradigen Mineralisierungssystem Contact Lake bestärkt unsere Zuversicht, dass unser Liegenschaftspaket bedeutendes hochwertiges Ressourcenwachstum enthält. Aufbauend auf unseren erfolgreichen Bohrkampagnen im Herbst 2025 und Winter 2026, haben wir ein Sommer-Bohrprogramm von mehr als 20.000 Metern im Goldprojekt Contact Lake eingeleitet, mit dem Hauptaugenmerk auf der Erweiterung der Lagerstätte Contact Lake und der gleichzeitigen Expansion der Lagerstätte Preview SW. Mit einem Barvermögen von ungefähr 26 Millionen Dollar in unserer Bilanz ist Trident gut positioniert, dieses Programm energisch durchzuführen und unseren Explorationserfolg in hochwertige Goldunzen für unsere Aktionäre umzuwandeln.

Überblick über die Bohrungen:

Der Trend Preview erstreckt sich über 7 Kilometer und beinhaltet die Lagerstätten Preview SW und Preview North sowie fünf andere separate goldhaltige Zonen. Preview SW und Preview North beinhalten aktuelle Mineralressourcenschätzungen, die gemeinsam mehr als 350.000 Unzen Gold in der Kategorie Angedeutet und 540.000 Unzen Gold in der Kategorie Vermutet enthalten (siehe Pressemitteilung von Trident vom 24. November 2025). Die Lagerstätte Preview SW liegt 2,5 Kilometer südöstlich der Lagerstätte Contact Lake und der ehemals produzierenden Mine innerhalb einer parallelen Scherzone. Obwohl das Projekt derzeit als eine geringgradige, Großtonnage-Lagerstätte entwickelt wird, wurde hochgradige Mineralisierung in historischen Bohrungen angetroffen, wobei frühere Betreiber 633,61 g/t Au über 4,08 m, einschließlich 1.123,25 g/t Au über 2,30 m einschließlich 4279,00 g/t Au über 0,6 m berichten (Pressemitteilung von Comstock Resources vom 4. März 2013)*.

*Die berichteten Bohrergebnisse sind historische Ergebnisse und wurden von früheren Betreibern in der Liegenschaft erzielt. Eine qualifizierte Person hat nicht genügend Arbeiten durchgeführt, um die historischen Bohrergebnisse zu verifizieren, da der Originalkern, Analysezertifikate, geteilte Proben und Protokolle zu Qualitätssicherung/-kontrolle (QA/QC) entweder teilweise nicht verfügbar sind oder nicht vollständig geprüft wurden. Daher sind diese historischen Ergebnisse nicht verifiziert, und der Leser sollte sich nicht auf diese verlassen.

Die Mineralisierung entlang des Trends Preview wird als direkt mit dem Mineralisierungssystem der nahegelegenen Lagerstätte Contact Lake verbunden interpretiert und bestärkt das Unternehmen in seiner Ansicht, dass der gesamte Goldkorridor La Ronge eine zusammenhängende, Struktur in Distriktgröße mit bedeutendem Potenzial für hochgradige zusätzliche Goldressourcen darstellt.

Das erste Bohrprogramm von Trident in Preview SW diente der Prüfung der aktuellen Mineralressourcenschätzung, die im November 2025 erstellt wurde. (Trident Resources Corp. - News)

Tabelle 1: Mineralressourcenschätzung

Klass. Lagerstätte In Situ-Tonnage und Gehalt Au-Metall

Tonnage Au

(Tausend Tonnen) (gpt) (Tausend Unzen)

Angedeutet North Lake 16.410 0,89 469,7

Preview SW 6.369 1,537 314,7

Preview North 933 1,359 40,8

Greywacke 1.021 2,174 71,4

Gesamt 24.733 1,127 896,5

Vermutet North Lake 20.666 0,724 481,3

Preview SW 14.831 1,115 531,9

Preview North 366 0,628 7,4

Greywacke 2.732 1,242 109,1

Gesamt 38.595 0,91 1.129,60

Anmerkungen zu den Tabellen der Ressourcenschätzung:

1. Die Mineralressourcenschätzungen wurden von Sue Bird, P.Eng., zum Stichtag 6. November 2025 erstellt.

2. Die Mineralressourcenschätzungen für alle vier Lagerstätten wurden durch eine offene Grube mit vernünftigen Chancen zu wirtschaftlichem Abbau beschränkt, unter Anwendung der folgenden Annahmen:

o Metallpreis von 2.600 US-Dollar/Unze Au;

o Zahlbares Metall von 99 % für Au;

o Externe Kosten (TC/RC/Transport) für Au von 5,80 US-Dollar/Unze;

o Grubenneigungen betragen 45 Grad;

o Abbaukosten für mineralisiertes Material von 2,56 kanadischen Dollar/t und 2,40 kanadischen Dollar/t für Abraum und;

o Verarbeitungskosten von 15,60 kanadischen Dollar/t, mit allgemeinen und Verwaltungskosten von 7,20 kanadischen Dollar/t.

3. Metallurgische Rückgewinnungen betragen 90 % für alle Lagerstätten.

4. Forex = 0,72 US-Dollar : kanadischer Dollar

5. Die NSR-Gleichung lautet: NSR (kanadischer Dollar/t) = (Au*90 %*kanadischer Dollar 114,68/g)

6. Die spezifische Schwerkraft für jede Lagerstätte und Lithologien oder Domänen reicht von 2,40 bis 2,91.

7. Zahlen können aufgrund von Rundungen abweichen.

Die Winter-Bohrphase in Preview umfasste 3.142 Meter in elf Bohrlöchern. Acht dieser Bohrlöcher wurden in einem Bohrkragen in der Lagerstätte Preview SW angesetzt, und drei Bohrlöcher wurden in der Preview-Zone C ausgeführt, einem wenig erforschten Gebiet, ungefähr 1,5 km nordöstlich von Preview SW und 600 m südwestlich von Preview North gelegen. Bohrungen in der Zone C bestätigten bedeutende Goldmineralisierung entlang des gesamten Trends Preview. Die acht Bohrlöcher in Preview SW wurden für Infill- und Erweiterungsbohrungen des aktuellen grubenbeschränkten Ressourcengebietes ausgelegt. Die Bohrungen bestätigten bedeutende Goldmineralisierung unter und entlang des Randes der derzeit definierten Grenzen der Lagerstätte, das zur Expansion in alle Richtungen offenbleibt.

Die Goldmineralisierung wird strukturell in Quarzgängen, in oder am Rand von gescherten Diorit-Sills, die sich 5,2 Kilometer entlang des Trends erstrecken, kontrolliert. Sowohl Preview SW als auch Preview North bestehen aus mehreren sub-parallelen Scherstrukturen, die sich gabeln und über ihre Länge zusammentreffen und in der Tiefe beständig sind.

Abbildung 1: Lagekarte des Bohrkragens Preview:

www.tridentresourcescorp.com/_resources/images/Preview-Drill-Collar-Loca...

Abbildung 2: Querschnitt (Bohrlöcher PR26005 und PR26006)

www.tridentresourcescorp.com/_resources/images/Section-DD-PR26005-006.pn...

Abbildung 3: Foto des Bohrkerns (Bohrloch PR26006)

www.tridentresourcescorp.com/_resources/images/Figure-3-Drill-Core-Photo...

Das Goldprojekt Contact Lake im Überblick:

Das Goldprojekt Contact Lake erstreckt sich über eine Fläche von rund 22.790 Hektar und umfasst die ehemals aktive Goldmine Contact Lake, aus der während des aktiven Bergbaubetriebs zwischen 1994 und 1998 etwa 190.000 Unzen Gold bei einem durchschnittlichen Gehalt von 6,16 g/t Au gefördert wurden. Zum Zeitpunkt der Stilllegung der Mine lag der Goldpreis bei etwa 300 $/Unze (USD) und Cameco Corporation meldete, dass noch beträchtliche nicht geförderte Goldressourcen verblieben. Das Konzessionsgebiet Contact Lake, das im überaus höffigen La Ronge Gold Belt in Saskatchewan gelegen ist, beherbergt auch die orogenen Goldlagerstätten Preview SW, Preview North und North Lake.

Zusammen mit der Lagerstätte Greywacke North (die sich 40 km nordöstlich von Contact Lake über eine Straße erreichen lässt) befinden sich diese vier Lagerstätten vollständig im Besitz von Trident Resources und umfassen zusammen eine aktuelle Mineralressource von mehr als 2,0 Millionen Unzen Gold. Diese Schätzungen stützen sich auf Mineralressourcenschätzungen (Pressemitteilung von Trident vom 24. November 2025), in denen keine Goldunzen aus dem ehemals produzierenden Zielgebiet Contact Lake enthalten sind. Trident ist der Ansicht, dass in allen seinen Assets erhebliche zusätzliche Möglichkeiten für ein Wachstum der hochwertigen Ressourcen bestehen und dass das Contact-Lake-Goldprojekt als Ganzes - mit Contact Lake als Kern und vorangetrieben durch Preview - eine der vielversprechendsten Entwicklungsmöglichkeiten im La-Ronge-Goldgürtel darstellt.

Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle (QA/QC)

Alle Bohrkerne werden protokolliert, fotografiert und mit einer Diamantsäge in zwei Hälften gesägt. Eine Hälfte des Kerns wird in versiegelten Polybeuteln mit eindeutigen Identifikationsnummern verpackt und zur Analyse an ALS Global in Saskatoon, Saskatchewan, transportiert, während die andere Hälfte zu Verifizierungs- und Referenzzwecken vor Ort archiviert und gelagert wird.

Im Labor werden die Proben entgegengenommen und digital erfasst, anschließend getrocknet und zu einem feinen Pulver zermahlen. Gold wird mittels einer 30-g-Brandprobe analysiert, und 49 weitere Elemente werden mittels induktiv gekoppeltem Plasma (ICP) unter Verwendung einer 4-Säuren-Aufschlussmethode analysiert. An ausgewählten mineralisierten Zonen sowie an allen Proben mit einem Goldgehalt von über 3,0 g/t werden sekundäre Siebanalysen durchgeführt, um den Nugget-Effekt der Goldmineralisierung zu quantifizieren. Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollproben (QA/QC), darunter Feldblindproben, Duplikate und laborzertifizierte Standards, werden in einem Anteil von mehr als 10 % aller an das Labor übermittelten Proben in den Probenstrom eingefügt. ALS Global führt außerdem ein eigenes internes QAQC-Protokoll durch.

Tabelle 1: Wichtigste Analyseergebnisse der Bohrungen im Preview Trend

Bohrloch-Nr. Von (m) Bis (m) Mächtigkeit (m) Au-Gehalt (g/t)

PR26001 56,00 58,00 2,00 4,33

PR26002 25,50 36,00 10,50 2,17

und 63,00 72,30 9,30 0,85

und 114,75 131,00 16,25 0,73

PR26003 Es sind keine nennenswerten Analyseabschnitte zu verzeichnen

PR26004 22,00 154,00 132,00 1,32

einschließlich 22,00 62,32 40,32 2,85

einschließlich 37,00 38,00 1,00 101,00

einschließlich 95,38 154,00 58,62 1,01

PR26005 24,00 114,00 90,00 0,31

einschließlich 24,00 37,00 13,00 0,69

einschließlich 65,47 86,50 21,03 0,33

einschließlich 107,40 114,00 6,60 1,54

PR26006 161,00 326,00 165,00 0,96

einschließlich 161,00 232,00 71,00 1,09

einschließlich 275,00 326,00 51,00 1,53

einschließlich 180,50 202,00 21,50 2,52

einschließlich 284,88 309,60 24,72 2,75

PR26007 120,91 198,50 77,59 1,08

einschließlich 120,91 221,00 100,09 0,95

einschließlich 120,91 269,00 148,09 0,75

PR26008 119,00 158,00 39,00 1,17

einschließlich 142,00 152,50 10,50 2,99

einschließlich 152,00 152,50 0,50 30,10

und 194,50 218,00 23,50 0,79

einschließlich 194,50 203,00 8,50 1,77

PR26009 160,50 234,50 74,00 0,55

einschließlich 160,50 194,00 33,50 0,83

PR26010 315,50 350,00 34,50 0,72

einschließlich 345,50 348,50 3,00 3,95

PR26011 79,00 117,00 38,00 1,14

einschließlich 79,00 94,00 15,00 2,48

* Bei den Mächtigkeiten handelt es sich um Bohrabschnitte; die tatsächlichen Mächtigkeiten wurden noch nicht ermittelt. Die Goldgehalte sind längengewichtete Durchschnittswerte.

Tabelle 2: Einzelheiten zu den Bohrungen im Preview Trend

Bohrloch-Nr. Easting Northing Azimut Neigung Tiefe (m) Höhe (m)

PR26001 510895 6140557 130 -45 317 405

PR26002 510906 6140600 130 -45 302 405

PR26003 510838 6140546 130 -45 302 405

PR26004 509977 6139192 110 -45 239 394

PR26005 510046 6139220 110 -44 164 396

PR26006 509893 6139307 110 -48 353 397

PR26007 509907 6139376 97 -46 341 391

PR26008 509907 6139376 110 -47 338 392

PR26009 509956 6139439 110 -58 236 393

PR26010 509946 6139549 110 -48 365 398

PR26011 510211 6139686 110 -45 185 386

* UTM Zone 13 NAD 83

Qualifizierter Sachverständiger:

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden in Übereinstimmung mit den in der Vorschrift National Instrument 43-101 festgelegten kanadischen regulatorischen Bestimmungen erstellt und von Cornell McDowell, P.Geo., VP Exploration von Trident Resources und dem qualifizierten Sachverständigen im Sinne von National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Über Trident Resources Corp.

Trident Resources Corp. ist ein börsennotiertes kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das an der TSX Venture Exchange notiert ist und sich auf den Erwerb und die Erschließung fortgeschrittener Goldexplorationsprojekte in Saskatchewan (Kanada) konzentriert. Das Unternehmen führt Bohrungen in seinen zu 100 % eigenen Projekten Contact Lake und Greywacke Lake durch, die zusammen eine aktuelle Mineralressource von mehr als 2,0 Millionen Unzen Gold im äußerst vielversprechenden Goldgürtel La Ronge beherbergen. Das Unternehmen hält zudem das zu 100 % eigene Kupferprojekt Knife Lake, das eine historische Kupferressource enthält.

Mehr über Trident Resources Corp. (TSX-V: ROCK) können Sie auf der Website des Unternehmens unter www.tridentresourcescorp.com erfahren.

TRIDENT RESOURCES CORP.

Jon Wiesblatt

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