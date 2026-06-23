Cosmos bestätigt Kauf der VULSORB® A-DLE-Pilotanlage von Vulcan

Highlights

· Kauf bestätigt: EAU Lithium hat sich zum Erwerb der Adsorptions-basierten Direct Lithium Extraction (A-DLE) Pilot Plant 4 (PP4) von Vulcan verpflichtet. Dazu wurde eine formelle Election Notice übermittelt und auf sämtliche noch ausstehenden aufschiebenden Bedingungen des Kaufvertrags vom August 2025 verzichtet.

· Bewährte Technologie: PP4 ist eine erprobte, im Pilotmaßstab betriebene und in Deutschland gebaute A-DLE-Anlage, die zur Optimierung der DLE-Leistung eingesetzt werden soll, zunächst mit bolivianischen Solen in der Vulcan-Anlage in Deutschland. Die Technologie wurde bereits während der Technologie-Testphase erfolgreich mit bolivianischen Solen getestet.

· Planung des Einsatzes: Die interne Planung für den Einsatz der Anlage läuft bereits und soll nach Abschluss der Abnahmetests umgesetzt werden. EAU Lithium beabsichtigt, die Anlage für Bildungs- und Wissenstransferprogramme sowie zur Prozessoptimierung einzusetzen.

· Kosteneffizient: Die Vereinbarung ermöglicht ein kosteneffizientes Pilotanlagenmodell, da die Anlage bereits von Vulcan errichtet wurde. Eine erste Zahlung in Höhe von EUR 125.000 wurde bereits geleistet. Der verbleibende Betrag von EUR 875.000 wird zu einem späteren Zeitpunkt gezahlt, sodass sich die Gesamtkaufpreiszahlung auf EUR 1,0 Mio. beläuft.

· Strategische Partnerschaft: Die Übernahme baut auf der bestehenden Lizenzvereinbarung für die VULSORB® A-DLE-Technologie sowie auf der langfristigen strategischen Partnerschaft zwischen EAU Lithium und Vulcan auf. EAU Lithium konzentriert sich darauf, die Einführung der Vulcan-Technologie in neuen Regionen zu unterstützen.

23. Juni 2026 / IRW-Press / Cosmos Exploration Limited (ASX: C1X) (Cosmos) freut sich bekannt zu geben, dass seine Tochtergesellschaft EAU Lithium Pty Ltd (ACN 009 435 250) (EAU) eine formelle Election Notice an die Vulcan Energie Ressourcen GmbH (Vulcan), die deutsche Tochtergesellschaft von Vulcan Energy Resources (ASX: VUL), übermittelt hat. EAU hat damit offiziell beschlossen, den Kauf der A-DLE Pilot Plant 4 (PP4) durchzuführen und auf sämtliche noch ausstehenden aufschiebenden Bedingungen des ursprünglichen Kaufvertrags vom August 2025 zu verzichten.

Strategischer Wert: Einführung von VULSORB®

Diese Übernahme unterstützt unmittelbar die strategische Roadmap von EAU zur Einführung der proprietären VULSORB®-Technologie in Bolivien in Partnerschaft mit YLB.

Die PP4-Anlage ist ein wichtiger Vermögenswert, der dazu beitragen wird, die Fähigkeit des Unternehmens zur Verarbeitung von Lithiumsolen schneller auszubauen. Die Sicherung dieser spezifischen Anlage gewährleistet den unmittelbaren Zugang zu verifizierter A-DLE-Hardware in einer Größenordnung, die für die Prozessoptimierung in einer kontrollierten industriellen Umgebung geeignet ist. Das langfristige operative Ziel ist die erfolgreiche Einführung und Skalierung der VULSORB®-Extraktionstechnologie im bolivianischen Lithiumsektor.

Über ihre technische Funktion hinaus soll PP4 auch als Plattform für Bildungs- und Informationsprogramme in Bolivien dienen, um lokalen Interessengruppen die DLE-Technologie und ihre potenziellen Vorteile näherzubringen. Darüber hinaus beabsichtigt EAU, das Pilotprogramm mit Universitäten und akademischen Einrichtungen zu verknüpfen, um die Entwicklung lokaler Fachkräfte und technischer Kompetenzen zu fördern.

Über Vulcan Energy

Vulcan Energy (ASX: VUL, FSE: VUL) entwickelt das weltweit erste integrierte CO-neutrale Lithium- und erneuerbare Energieunternehmen, um die Produktion von Batterien zu dekarbonisieren. Das Lionheart-Projekt von Vulcan im Oberrheingraben zwischen Deutschland und Frankreich gilt als Leuchtturmprojekt für Europas Energieversorgung und Versorgungssicherheit bei kritischen Rohstoffen.

Lithium soll aus geothermischen Tiefensolen mit geringen Verunreinigungen mithilfe der branchenführenden VULSORB®-Technologie von Vulcan gewonnen werden. Die natürlich erhitzte Sole liefert die Energie für die Lithiumproduktion und -verarbeitung zu batteriefähigem Material und erzeugt gleichzeitig erneuerbare Energie für den Betrieb. Überschüssige Energie wird in den lokalen Energiemarkt eingespeist. Diese Integration, die eingesetzte Technologie und die günstige Solechemie ermöglichen gemeinsam einen der kostengünstigsten Lithiumbetriebe weltweit.

Die Gewinnung von Lithium ist für Vulcan nur der Anfang. Das Unternehmen hat den Bergbau durch Innovation neu gedacht und integriert weitere Wertschöpfungsstufen in sein Geschäftsmodell. Für das Lionheart-Projekt wurde bereits die endgültige Investitionsentscheidung getroffen, der Bau hat begonnen, Abnahmeverträge wurden abgeschlossen und weitere Produktionsphasen befinden sich in Planung.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.v-er.eu .

Über EAU Lithium

EAU Lithium bereitet sich gemeinsam mit seinem strategischen Partner Vulcan Energy Resources und auf Basis einer Lizenz für die VULSORB®-Technologie - vorbehaltlich erfolgreicher Verhandlungen - darauf vor, den bolivianischen Staat über Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) bei der Entwicklung zukünftiger Lithiumproduktionen zu unterstützen.

Bolivien verfügt über einen bedeutenden Anteil der weltweiten Lithiumreserven in hochgelegenen Salzseen mit komplexer Chemie sowie sozialen und ökologischen Herausforderungen. EAU Lithium und Vulcan sind der Auffassung, dass sie mit der VULSORB® A-DLE-Technologie über die erforderliche Kompetenz bei der Verarbeitung verfügen, um den Wert dieser Lagerstätten für alle Beteiligten zu erschließen und gleichzeitig durch einen vollständig geschlossenen Kreislauf den Wasserverbrauch und die Umweltbelastung auf ein Minimum zu reduzieren.

Cosmos fusionierte im Mai 2026 im Rahmen einer reinen Aktientransaktion mit EAU Lithium und integrierte dabei das Führungsteam von EAU Lithium in das neu zusammengeschlossene Unternehmen.

Diese Mitteilung wurde vom Board of Directors der Cosmos Exploration Limited zur Veröffentlichung freigegeben.

Treten Sie über den EAU Lithium Investor Hub mit dem Unternehmen in Kontakt.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Australien und Bolivien

Jacinta Martino

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Jacinta.martino@eaulithium.com

Deutschland und Europa

Matthew Reynolds

Investor Relations

investors@eaulithium.com

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