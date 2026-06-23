job.rocks macht Einsatzplanung per KI und Sprachbedienung möglich

job.rocks erweitert seine Workforce-Management-Plattform um KI-gestützte Bedienbarkeit für Einsatzplanung, Schichtkoordination und flexible Teams.

Zürich, 23.06.2026 - job.rocks erweitert seine Plattform für Workforce Management um KI-gestützte Bedienbarkeit. Damit können Unternehmen mit flexiblen, temporären oder standortübergreifenden Teams ihre tägliche Einsatzplanung einfacher steuern - von der Schichtplanung über Verfügbarkeiten bis zur operativen Kommunikation.

Statt sich durch zahlreiche Masken, Tabellen oder manuelle Prozessschritte zu klicken, können Disponenten und Verantwortliche operative Aufgaben natürlicher formulieren. Beispiele sind Anfragen wie: "Plane morgen acht Servicekräfte in Zürich ein", "Finde Ersatz für eine abgesagte Schicht" oder "Zeige mir alle offenen Einsätze dieser Woche". job.rocks AI unterstützt dabei, solche Anforderungen in konkrete Planungsschritte zu übersetzen und operative Abläufe schneller vorzubereiten.

Die KI-gestützte Bedienbarkeit ergänzt die bestehenden Funktionen der Plattform für Workforce Management. Dazu gehören Einsatzplanung, Schichtkoordination, Mitarbeiterverwaltung, Verfügbarkeiten, Kommunikation, Zeiterfassung und operative Statusinformationen. Die Nutzung ist über job.rocks AI möglich und kann auch im Zusammenspiel mit KI-Assistenten wie Claude, ChatGPT, Gemini oder Perplexity erfolgen.

"Viele Unternehmen verlieren in der Personalplanung nicht nur Zeit beim Erstellen von Schichten, sondern vor allem beim Nachfassen, Umplanen und Koordinieren", sagt Gerrit Kesten, Co-Founder von job.rocks. "Mit job.rocks AI machen wir komplexe Personalprozesse einfacher bedienbar: weniger Klicks, weniger manuelle Abstimmung und mehr Geschwindigkeit im operativen Alltag."

Ein besonderer Fokus liegt auf Unternehmen, die flexible Mitarbeitende koordinieren - etwa in Events, Promotion, Gastronomie, Catering, Stadionbetrieb, Hotellerie, Retail, Gesundheitswesen, Personalverleih oder temporären Einsatzmodellen. Gerade dort entstehen im Alltag häufig kurzfristige Änderungen: Mitarbeitende sagen ab, neue Anforderungen kommen hinzu, Verfügbarkeiten müssen geprüft und Einsatzinformationen verteilt werden.

job.rocks bündelt diese Abläufe in einer zentralen Plattform. Die KI-gestützte Bedienbarkeit hilft Verantwortlichen dabei, schneller auf Änderungen zu reagieren, passende Mitarbeitende zu finden, offene Schichten zu erkennen und operative Informationen strukturiert zu nutzen. Die finale Kontrolle bleibt dabei beim Menschen: KI bereitet vor, schlägt vor und unterstützt - die Entscheidung liegt weiterhin beim Disponenten oder der verantwortlichen Person.

Mit job.rocks AI positioniert sich das Unternehmen als Plattform für moderne Einsatzplanung in flexiblen Teams. Die Lösung verbindet operative Personalplanung mit KI-gestützter Unterstützung und adressiert damit einen wachsenden Bedarf im Markt: Unternehmen suchen nach Möglichkeiten, komplexe Workforce-Prozesse effizienter zu steuern, ohne Kontrolle über Abläufe und Daten zu verlieren.

Weitere Informationen zu job.rocks AI finden Interessierte unter: https://www.job.rocks/ki/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

job.rocks AG

Herr Gerrit Kesten

Hagenholzstrasse 81a

8050 Zürich

Schweiz

fon ..: +41762143943

web ..: https://job.rocks

email : gerrit@job.rocks

job.rocks ist eine EU-konforme Plattform für KI-gestütztes Workforce Management in temporären und flexiblen Teams - von Rekrutierung und Personalverwaltung über Dienstplanung und Zeiterfassung bis zur Koordination von Schichten, Standorten und Einsätzen. Die Lösung unterstützt Unternehmen dabei, flexible Mitarbeitende zentral zu verwalten, Einsätze effizient zu planen, Verfügbarkeiten zu berücksichtigen und operative Kommunikation strukturiert abzubilden.

Pressekontakt:

job.rocks AG

Frau Fabio Donnaloia

Hagenholzstrasse 81a

Zurich 8050

fon ..: +41763434443

email : fabio@job.rocks