Bedeutender Ausbau von B2B2X: PwC Solutions GmbH, Deutschland, 4medien und Port Zero setzen auf fonlos neo

fonlos neo erweitert sein B2B2X-Partnerprogramm um PwC Solutions GmbH, Deutschland, 4medien und Port Zero. Technikmiete wird damit stärker als Teil digitaler Lösungen und IT-Projekte gedacht.

Berlin, 22. Juni 2026 - fonlos neo baut sein B2B2X-Partnerprogramm weiter aus: Mit PwC Solutions GmbH, Deutschland, 4medien GmbH & Co. KG und Port Zero GmbH kommen im zweiten Quartal drei neue Partner hinzu. Besonders die Zusammenarbeit mit PwC Solutions GmbH, Deutschland ist für fonlos neo ein starkes Signal für die wachsende Bedeutung von Technikmiete als Bestandteil digitaler Lösungen, Beratungsangebote und moderner IT-Prozesse.

Mit dem B2B2X-Partnerprogramm richtet sich fonlos neo an Unternehmen, die ihren Kunden, Nutzern, Partnern oder Mitarbeitern passende Technik zur Miete anbieten möchten, ohne selbst eigene Hardware-, Miet-, Finanzierungs- oder Lifecycle-Prozesse aufbauen zu müssen. Die Partner können ihr bestehendes Angebot um die Technikmiete erweitern, während fonlos neo die operative Umsetzung übernimmt - von der passenden Hardware über Anfrageprozesse bis hin zu ergänzenden Services wie Gerätemanagement und IT-Lifecycle-Leistungen.

"Dass wir mit PwC Solutions GmbH, Deutschland, 4medien und Port Zero drei weitere Partner aus dem IT-, Beratungs- und Digitalisierungsumfeld gewinnen konnten, ist für uns ein bedeutender Schritt", sagt Pierre Lässig, Geschäftsführer der fonlos services GmbH & Co. KG. "Es zeigt, dass Technikmiete längst nicht mehr nur als Alternative zum klassischen Hardwarekauf verstanden wird. Sie wird zunehmend zu einem Bestandteil digitaler Lösungsmodelle, bei denen Beratung, Software, Infrastruktur und passende Ausstattung zusammengedacht werden."

Technikmiete als Baustein digitaler Lösungen

In vielen Digitalisierungs-, Beratungs- und IT-Projekten stellt sich die Frage nach der passenden technischen Ausstattung früher, als es auf den ersten Blick sichtbar wird. Welche Geräte werden benötigt? Wie werden sie bereitgestellt? Wie lassen sie sich verwalten? Wie bleiben Kosten planbar? Und was passiert mit der Technik nach der Nutzung?

Genau hier setzt das B2B2X-Modell von fonlos neo an. Partner behalten den Fokus auf ihre eigene Beratungs-, IT- oder Lösungskompetenz. fonlos neo ergänzt den operativen Technikbaustein und unterstützt bei der Bereitstellung von Hardware, Mietmodell, Prozessen und ergänzenden Lifecycle Services.

Damit eignet sich das Modell besonders für Unternehmen, die Technik nicht isoliert beschaffen, sondern als Teil eines größeren Angebots oder Prozesses integrieren möchten. Das kann bei digitalen Arbeitsplatzlösungen, IT-Infrastrukturprojekten, branchenspezifischen Softwarelösungen, Beratungsangeboten oder Managed Services relevant werden.

Drei neue Partner aus dem IT- und Beratungsumfeld

Mit PwC Solutions GmbH, Deutschland erweitert ein Partner aus dem PwC-Umfeld das B2B2X-Partnerprogramm. PwC steht in Deutschland für professionelle Dienstleistungen rund um Prüfung, Beratung, Transformation, Digitalisierung und weitere unternehmensnahe Themenfelder. Die Zusammenarbeit unterstreicht, dass Technikmiete auch in anspruchsvollen Beratungs- und Digitalisierungskontexten eine sinnvolle Ergänzung sein kann, wenn Lösungen nicht nur konzipiert, sondern auch praktisch nutzbar gemacht werden sollen.

4medien GmbH & Co. KG ist spezialisiert auf maßgeschneiderte Netzwerklösungen, IT-Betreuung und professionelle Medientechnik. Seit 2007 unterstützt das Berliner IT-Systemhaus vor allem mittelständische Unternehmen dabei, ihre IT zuverlässig und effizient zu betreiben. Im B2B2X-Kontext ergänzt Technikmiete diese Leistungen sinnvoll - etwa wenn Kunden neben Beratung und Umsetzung auch passende Hardware, planbare Kosten und Lifecycle Services benötigen.

Port Zero GmbH unterstützt Unternehmen in den Bereichen IT-Sicherheit, Softwareentwicklung und Systemintegration. Der Fokus auf sichere, stabile und integrierbare IT-Lösungen passt besonders gut zu einem Modell, bei dem Hardware, Verwaltung, Betrieb und Lifecycle von Beginn an mitgedacht werden. Über B2B2X kann die Technikmiete dort eingebunden werden, wo sichere digitale Arbeitsumgebungen praktisch nutzbar werden sollen.

B2B2X entwickelt sich weiter

Bereits im ersten Quartal hatte fonlos neo sein Partnerprogramm mit neuen Kooperationen weiter ausgebaut. Mit PwC Solutions GmbH, Deutschland, 4medien und Port Zero rückt B2B2X nun noch stärker in Richtung IT-Beratung, Digitalisierung, Infrastruktur und sichere IT-Prozesse.

Für fonlos neo ist das ein konsequenter nächster Schritt. Denn viele Unternehmen suchen heute nicht nur einzelne Geräte, sondern ganzheitliche Lösungen: Hardware, Services, Kostenstruktur, Verwaltung und Betrieb müssen zusammenpassen.

"Unser Anspruch ist es, Technikmiete dort verfügbar zu machen, wo sie echten Mehrwert schafft", so Pierre Lässig. "B2B2X ist für uns ein Modell, um Partnerangebote zu stärken und gleichzeitig Unternehmen den Zugang zu moderner Technik einfacher, planbarer und serviceorientierter zu machen."

Partner werden bei fonlos neo

Das B2B2X-Partnerprogramm von fonlos neo richtet sich an Softwareanbieter, IT-Dienstleister, Beratungen, Plattformanbieter und Unternehmen mit digitalen Lösungen, die ihr Angebot um die Technikmiete erweitern möchten.

fonlos neo unterstützt Partner mit Hardware, Mietmodell, Anfrageprozess, optionalen Landingpages oder Widgets sowie ergänzenden Services rund um Gerätemanagement und IT-Lifecycle. So können Partner ihren Kunden, Nutzern oder Mitarbeitern passende Technik bereitstellen, ohne selbst eigene operative Strukturen für Beschaffung, Finanzierung, Verwaltung oder Rücknahme aufbauen zu müssen.

Weitere Informationen zum B2B2X-Partnerprogramm:

https://neo.fonlos.de/b2b2x/

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Die fonlos services GmbH & Co. KG ist ein Dienstleistungsunternehmen der Access over Ownership Ökonomie und betreibt mehrere Unternehmensmarken, die Lösungen rund um Technologieprodukte an hauptsächlich Geschäftskunden anbieten. Dazu zählt die Dachmarke fonlos®, die individuelle Mietprojekte realisiert, die eine professionelle Projektplanung erfordern; fonlos neo, die serviceorientierte Technikmiete für Unternehmen mit festen Laufzeiten ab 12 Monaten; sowie kavar, die Brand für den Recommerce von Miettechnik.

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