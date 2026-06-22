AVGS Experten: Gefördertes Coaching für den Weg in die Selbstständigkeit

AVGS Experten unterstützt Menschen mit gefördertem Coaching beim Einstieg in die Selbstständigkeit und vermittelt passende Coaches.

Hannover / Deutschland, 22. Juni 2026 - Mit der Plattform AVGS Experten hat sich unter dem Dach von Selbststaendigkeit.de eine der sichtbaren Anlaufstellen für gefördertes Coaching in Deutschland etabliert. Mehr als 250 qualifizierte Coaches und Berater begleiten dort Menschen auf ihrem Weg in die berufliche Selbstständigkeit. Grundlage ist der sogenannte AVGS, der Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein, der über die Bundesagentur für Arbeit beziehungsweise die Jobcenter beantragt werden kann.

Der AVGS ermöglicht es arbeitssuchenden Menschen, kostenfrei an professionellen Coachings teilzunehmen, um neue berufliche Perspektiven zu entwickeln. Besonders im Bereich Existenzgründung kann diese Förderung eine wichtige Unterstützung sein. Viele Menschen tragen eine Geschäftsidee in sich, wissen jedoch nicht, wie sie diese strukturiert prüfen, planen und umsetzen können. Genau hier setzt AVGS Experten an.

Die Plattform möchte die staatliche Förderung verständlich, zugänglich und praktisch nutzbar machen. Interessierte erhalten Informationen zu Voraussetzungen, Möglichkeiten und Abläufen rund um den AVGS. Darüber hinaus werden sie bei der Antragstellung unterstützt und mit passenden, zertifizierten Coaches zusammengebracht. Ziel ist es, den Weg von der ersten Idee bis zur tragfähigen Gründung klarer, einfacher und planbarer zu machen.

Ein zentraler Erfolgsfaktor von AVGS Experten ist das breite Netzwerk aus über 250 spezialisierten Coaches aus unterschiedlichen Fachbereichen. Dazu gehören unter anderem Existenzgründung, Businessplanung, Online-Marketing, Digitalisierung, Vertrieb, Positionierung, Mindset und Persönlichkeitsentwicklung. Diese Vielfalt ermöglicht eine individuelle Begleitung, die zur Branche, Erfahrung und persönlichen Zielsetzung der Teilnehmer passt.

Gerade bei einer Existenzgründung gibt es keine Standardlösung. Wer sich selbstständig machen möchte, benötigt häufig Klarheit über Geschäftsmodell, Zielgruppe, Angebot, Kundengewinnung, Finanzierung und langfristige Tragfähigkeit. Ein professionelles Coaching kann helfen, typische Fehler zu vermeiden, Potenziale besser einzuschätzen und konkrete nächste Schritte zu entwickeln.

Seit Beginn des AVGS-Systems begleitet die Plattform Menschen dabei, die Möglichkeiten des Gutscheins optimal zu nutzen. Durch diese Erfahrung verfügt AVGS Experten über ein tiefes Verständnis für die Anforderungen der Arbeitsagentur, wichtige Erfolgsfaktoren bei der Antragstellung und die praktische Umsetzung von Gründungsvorhaben. Damit schließt die Plattform eine wichtige Lücke zwischen staatlicher Förderung und unternehmerischer Praxis.

Im Gegensatz zu klassischen Beratungsstellen setzt AVGS Experten auf eine moderne, digitale Plattformlösung. Interessierte können sich online informieren, passende Coaches finden und den nächsten Schritt in Richtung Selbstständigkeit vorbereiten. Klare Strukturen, verständliche Prozesse und transparente Informationen sollen bürokratische Hürden reduzieren und den Zugang zur Förderung erleichtern.

Im Mittelpunkt steht dabei nicht nur die Vermittlung eines Coachings, sondern der langfristige Erfolg der Teilnehmer. AVGS Experten verfolgt das Ziel, Menschen beim Aufbau stabiler und tragfähiger Geschäftsmodelle zu unterstützen. Dazu gehören eine klare Positionierung, ein funktionierendes Angebot, nachhaltige Kundengewinnung und wirtschaftliche Stabilität.

Gerade in Zeiten beruflicher Veränderung kann gefördertes Coaching eine wertvolle Unterstützung sein. Menschen, die arbeitssuchend sind oder sich beruflich neu orientieren möchten, erhalten durch den AVGS die Möglichkeit, professionelle Beratung in Anspruch zu nehmen, ohne die Kosten selbst tragen zu müssen. Dadurch wird Gründungsberatung auch für Menschen zugänglich, die sonst möglicherweise auf professionelle Unterstützung verzichten würden.

Die Plattform AVGS Experten von Selbststaendigkeit.de versteht sich daher als Brücke zwischen Förderung, Coaching und praktischer Existenzgründung. Sie verbindet staatliche Unterstützung mit fachlicher Expertise und digitaler Zugänglichkeit. Wer den Weg in die Selbstständigkeit gehen möchte, kann sich dort über Voraussetzungen, Ablauf und passende Coachingmöglichkeiten informieren.

Über AVGS Experten:

AVGS Experten ist eine spezialisierte Plattform innerhalb von Selbststaendigkeit.de und zählt zu den führenden Anlaufstellen für gefördertes Coaching in Deutschland. Mit einem Netzwerk aus über 250 Coaches unterstützt sie arbeitssuchende Menschen bei der beruflichen Neuorientierung und beim erfolgreichen Start in die Selbstständigkeit - gefördert durch den Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

AVGS Experten von Selbststaendigkeit.de

Herr Roul Radeke

Obere Kaiserswerther Str. 17

47249 Duisburg

Deutschland

fon ..: 0800 779 779 0

web ..: https://selbststaendigkeit.de/avgs/

email : avgs@selbststaendigkeit.de

AVGS Experten ist eine spezialisierte Plattform innerhalb von Selbststaendigkeit.de und unterstützt arbeitssuchende Menschen beim Zugang zu gefördertem Coaching über den Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein. Mit einem Netzwerk aus mehr als 250 Coaches begleitet die Plattform Menschen bei beruflicher Neuorientierung, Existenzgründung, Businessplanung und dem Aufbau tragfähiger Geschäftsmodelle.

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email : avgs@selbststaendigkeit.de