Ein besonders interessantes Webinar zum Thema „ISO 26262 Toolqualifikation für KI-Tools – Machbar oder nicht erfüllbarer Wunschtraum?“ findet am Donnerstag, den 25. Juni 2026, um 10:00 Uhr (MEZ) statt und wird von Dipl.-Ing. Martin Heininger gehalten.

Melden Sie sich jetzt zu unserem kostenfreien Webinar an und erfahren Sie mehr zu folgenden Themen:

• Was ist eine Toolqualifikation nach ISO 26262?

• Warum wird eine Toolqualifikation gefordert?

• Welches Vorgehen definiert die ISO 26262 heute?

• Aktuelle Einsatzbeispiele von KI-Tools in der Entwicklung

• Herausforderungen und Lösungsmöglichkeiten für den Einsatz von KI-Tools in ISO-26262-Projekten

Das Webinar beleuchtet die Anforderungen und Herausforderungen bei der Qualifikation von KI-gestützten Werkzeugen im Umfeld der funktionalen Sicherheit. Dabei werden sowohl die aktuellen Vorgaben der ISO 26262 als auch praxisnahe Lösungsansätze für den Einsatz von KI-Tools in sicherheitsrelevanten Entwicklungsprojekten vorgestellt.

Datum: 25. Juni 2026

Uhrzeit: 10:00 Uhr (MEZ)

Sprache: Deutsch

Ort: Online

Die Teilnahme ist kostenlos. Interessierte können sich für das Webinar auch in Englischer Sprache um 15.00 Uhr (MEZ) anmelden

über folgenden Link anmelden: https://www.verifysoft.com/de_ISO26262_webinar.html

Die Verifysoft Technology GmbH, 2003 in Offenburg im Schwarzwald gegründet, hat sich über die Jahre als wichtiger Akteur im Bereich Software-Qualitätssicherung etabliert und ist kontinuierlich gewachsen. Jetzt hat das Unternehmen sein neues Zuhause im Flow gefunden: im flow1986, dem modernen Innovations-, Technologie- und Gründerzentrum im Herzen von Offenburg. Mit ihren Produkten wie dem Code-Coverage-Analyzer Testwell CTC++ sowie den Code-Komplexitätsmesswerkzeugen Testwell CMT++ und CMTJava bietet das Unternehmen einzigartige Produkte an, insbesondere durch die kontinuierliche Weiterentwicklung von Standards in der Softwaretechnik.