ISO 26262 Toolqualifikation für KI-Tools – Machbar oder nicht erfüllbarer Wunschtraum?Pressetext verfasst von Polina Handzhiyska am Mo, 2026-06-22 09:35.
Ein besonders interessantes Webinar zum Thema „ISO 26262 Toolqualifikation für KI-Tools – Machbar oder nicht erfüllbarer Wunschtraum?“ findet am Donnerstag, den 25. Juni 2026, um 10:00 Uhr (MEZ) statt und wird von Dipl.-Ing. Martin Heininger gehalten.
Melden Sie sich jetzt zu unserem kostenfreien Webinar an und erfahren Sie mehr zu folgenden Themen:
• Was ist eine Toolqualifikation nach ISO 26262?
• Warum wird eine Toolqualifikation gefordert?
• Welches Vorgehen definiert die ISO 26262 heute?
• Aktuelle Einsatzbeispiele von KI-Tools in der Entwicklung
• Herausforderungen und Lösungsmöglichkeiten für den Einsatz von KI-Tools in ISO-26262-Projekten
Das Webinar beleuchtet die Anforderungen und Herausforderungen bei der Qualifikation von KI-gestützten Werkzeugen im Umfeld der funktionalen Sicherheit. Dabei werden sowohl die aktuellen Vorgaben der ISO 26262 als auch praxisnahe Lösungsansätze für den Einsatz von KI-Tools in sicherheitsrelevanten Entwicklungsprojekten vorgestellt.
Datum: 25. Juni 2026
Uhrzeit: 10:00 Uhr (MEZ)
Sprache: Deutsch
Ort: Online
Die Teilnahme ist kostenlos. Interessierte können sich für das Webinar auch in Englischer Sprache um 15.00 Uhr (MEZ) anmelden
über folgenden Link anmelden: https://www.verifysoft.com/de_ISO26262_webinar.html
Die Verifysoft Technology GmbH, 2003 in Offenburg im Schwarzwald gegründet, hat sich über die Jahre als wichtiger Akteur im Bereich Software-Qualitätssicherung etabliert und ist kontinuierlich gewachsen. Jetzt hat das Unternehmen sein neues Zuhause im Flow gefunden: im flow1986, dem modernen Innovations-, Technologie- und Gründerzentrum im Herzen von Offenburg. Mit ihren Produkten wie dem Code-Coverage-Analyzer Testwell CTC++ sowie den Code-Komplexitätsmesswerkzeugen Testwell CMT++ und CMTJava bietet das Unternehmen einzigartige Produkte an, insbesondere durch die kontinuierliche Weiterentwicklung von Standards in der Softwaretechnik.
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