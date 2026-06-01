Symporo stärkt Gemeinschaftsverpflegung im Raum Lüneburg durch Übernahme von die feinschmeckerei

Symporo stärkt Gemeinschaftsverpflegung im Raum Lüneburg durch Übernahme von die feinschmeckereiPressetext verfasst von Symporo GmbH am Mo, 2026-06-22 09:28.
Gemeinsame Infrastruktur der Symporo Gruppe entlastet Unternehmen und
unterstützt regionale Kita-, Schul- und Betriebsverpflegung
*München/Lüneburg, 2. Juni 2026* – Die Symporo Culinary Group („Symporo“), eine von
AURELIUS Wachstumskapital finanzierte Plattform für Gemeinschaftsverpflegung, setzt ihren
Wachstumskurs fort und übernimmt die feinschmeckerei GmbH („die feinschmeckerei“) mit
Sitz in Lüneburg zum 1. Juli 2026. Das Unternehmen ist ein etablierter regionaler Anbieter von
Schul-, Kita- und Betriebsverpflegung sowie Event-Catering und fertigt aktuell bis zu 4.000
Essen pro Tag.
Mit der Übernahme stärkt Symporo seine Präsenz im Raum Lüneburg und baut zugleich ein
Modell weiter aus, das auf zentrale Herausforderungen der Gemeinschaftsverpflegung
antwortet. Die Branche leistet täglich einen wichtigen Beitrag zur Versorgung von Kindern,
Jugendlichen, Beschäftigten und Senioren, steht jedoch gleichzeitig unter wachsendem
Kosten-, Personal- und Regulierungsdruck. Symporo verbindet deshalb regionale Anbieter
unter einem gemeinsamen Dach: Die Unternehmen behalten ihre lokale Identität und operative
Nähe zu Kunden und Partnern, profitieren aber von gruppenweiter Infrastruktur in Bereichen
wie Einkauf, Technologie, Qualitätsmanagement, Personalgewinnung und
Prozessentwicklung.
„Mit der die feinschmeckerei gewinnen wir einen regional stark verankerten Partner, der
unseren Qualitätsanspruch in der Kita-, Schul- und Betriebsverpflegung hervorragend
ergänzt“, sagt Dr. Alexander Frech, CEO der Symporo Culinary Group. „Lüneburg und die
umliegende Region stehen stellvertretend für viele wachsende Bildungs- und
Wirtschaftsstandorte in Deutschland. Gemeinsam mit Michael Meyer und seinem Team wollen
wir dafür sorgen, dass Kinder, Jugendliche und Beschäftigte dort auch in Zukunft zuverlässig
eine qualitativ hochwertige Verpflegung erhalten – wirtschaftlich tragfähig, alltagstauglich und
mit einem klaren Verständnis für regionale Verantwortung.“
Die 2002 gegründete „die feinschmeckerei“ versorgt heute Kitas, Schulen, Unternehmen und
Veranstaltungen im Raum Lüneburg. Das Leistungsportfolio reicht von vollwertiger Kita- und
Schulverpflegung über Betriebsrestaurants und Mittagstische bis hin zu Event-Catering. Das
Unternehmen beschäftigt rund 40 Mitarbeitende an mehreren Standorten und ist in der Region
für hohe Produktqualität, Verlässlichkeit und eine ausgeprägte Serviceorientierung bekannt.
Michael Meyer, Gründungsgesellschafter der die feinschmeckerei GmbH, bleibt auch nach der
Transaktion als Geschäftsführer an Bord und wird das Unternehmen gemeinsam mit der
Symporo Geschäftsführung rund um Dr. Alexander Frech und Benjamin Thannhäuser
weiterentwickeln. „Wir haben die feinschmeckerei in den vergangenen Jahren mit viel
Leidenschaft aufgebaut und sind in Lüneburg stark mit unseren Kunden und Partnern
verbunden“, sagt Meyer. „Mit der Symporo Culinary Group haben wir einen Partner gefunden,
der diese regionale Verwurzelung respektiert und uns gleichzeitig die Strukturen bietet, um die
nächsten Wachstumsschritte gehen zu können – sei es durch zusätzliche Kapazitäten,
Unterstützung bei Ausschreibungen oder den Zugang zu gruppenweitem Know-how. Für
unsere Mitarbeitenden und unsere Kunden bedeutet das: mehr Stabilität, mehr
Entwicklungsmöglichkeiten und dauerhaft hohe Qualität.“
Im Rahmen der Integration wird die feinschmeckerei ihre Marke, Standorte und operativen
Strukturen beibehalten. Symporo unterstützt das Unternehmen künftig insbesondere in den
Bereichen Einkauf, Technologie, Qualitätsmanagement, Personalgewinnung und
Prozessentwicklung. Ziel ist es, die bestehenden Kapazitäten gezielt auszubauen und
zusätzliche Wachstumspotenziale – etwa durch die steigende Ganztagsbetreuung an Schulen
und Kitas – zu erschließen.
Mit der Übernahme der die feinschmeckerei GmbH wächst die Symporo Gruppe auf insgesamt
mehr als 90 Mio. Euro Umsatz und 1.500 Mitarbeitende in ganz Deutschland (inkl. bestehender
Beteiligungen in den Bereichen Kita-, Schul- und Seniorenverpflegung, Essen auf Rädern
sowie ausgewählten Catering-Segmenten).
Über Symporo
Die Symporo Culinary Group ist eine von AURELIUS Wachstumskapital finanzierte Plattform
für Gemeinschaftsverpflegung. Unter ihrem Dach vereint Symporo unternehmerisch geführte,
regional verwurzelte Food-Service-Unternehmen in den Bereichen Kita-, Schul- und
Seniorenverpflegung sowie ausgewählten Catering-Segmenten. Die Gruppe verbindet die
Stärken regionaler Marken – Kundennähe, Qualität und Unternehmertum – mit der
Leistungsfähigkeit einer skalierbaren Plattform. Durch gebündelten Einkauf, Technologie,
Qualitätsmanagement und gemeinsame Vertriebsaktivitäten entstehen Strukturen, die
Wachstum ermöglichen, Prozesse stabilisieren und langfristig hohe Verpflegungsqualität
sichern.
Weitere Informationen: www.symporo.com
Über die feinschmeckerei GmbH
die feinschmeckerei GmbH mit Sitz in Lüneburg wurde 2002 gegründet und ist heute ein
etablierter Anbieter von Schul-, Kita- und Betriebsverpflegung sowie Event-Catering in der
Region. Das Unternehmen und seine rund 40 Mitarbeitenden fertigen täglich bis zu 4.000
Essen und versorgen Kinder, Jugendliche, Unternehmen und Gäste mit vollwertigen,
alltagstauglichen Mahlzeiten. Die die feinschmeckerei GmbH steht für regionale Verwurzelung,
hohe Produktqualität, verlässliche Abläufe und einen ausgeprägten Servicegedanken.
Weitere Informationen: www.diefeinschmeckerei.de