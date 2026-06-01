Symporo stärkt Gemeinschaftsverpflegung im Raum Lüneburg durch Übernahme von die feinschmeckerei

Gemeinsame Infrastruktur der Symporo Gruppe entlastet Unternehmen und

unterstützt regionale Kita-, Schul- und Betriebsverpflegung

*München/Lüneburg, 2. Juni 2026* – Die Symporo Culinary Group („Symporo“), eine von

AURELIUS Wachstumskapital finanzierte Plattform für Gemeinschaftsverpflegung, setzt ihren

Wachstumskurs fort und übernimmt die feinschmeckerei GmbH („die feinschmeckerei“) mit

Sitz in Lüneburg zum 1. Juli 2026. Das Unternehmen ist ein etablierter regionaler Anbieter von

Schul-, Kita- und Betriebsverpflegung sowie Event-Catering und fertigt aktuell bis zu 4.000

Essen pro Tag.

Mit der Übernahme stärkt Symporo seine Präsenz im Raum Lüneburg und baut zugleich ein

Modell weiter aus, das auf zentrale Herausforderungen der Gemeinschaftsverpflegung

antwortet. Die Branche leistet täglich einen wichtigen Beitrag zur Versorgung von Kindern,

Jugendlichen, Beschäftigten und Senioren, steht jedoch gleichzeitig unter wachsendem

Kosten-, Personal- und Regulierungsdruck. Symporo verbindet deshalb regionale Anbieter

unter einem gemeinsamen Dach: Die Unternehmen behalten ihre lokale Identität und operative

Nähe zu Kunden und Partnern, profitieren aber von gruppenweiter Infrastruktur in Bereichen

wie Einkauf, Technologie, Qualitätsmanagement, Personalgewinnung und

Prozessentwicklung.

„Mit der die feinschmeckerei gewinnen wir einen regional stark verankerten Partner, der

unseren Qualitätsanspruch in der Kita-, Schul- und Betriebsverpflegung hervorragend

ergänzt“, sagt Dr. Alexander Frech, CEO der Symporo Culinary Group. „Lüneburg und die

umliegende Region stehen stellvertretend für viele wachsende Bildungs- und

Wirtschaftsstandorte in Deutschland. Gemeinsam mit Michael Meyer und seinem Team wollen

wir dafür sorgen, dass Kinder, Jugendliche und Beschäftigte dort auch in Zukunft zuverlässig

eine qualitativ hochwertige Verpflegung erhalten – wirtschaftlich tragfähig, alltagstauglich und

mit einem klaren Verständnis für regionale Verantwortung.“

Die 2002 gegründete „die feinschmeckerei“ versorgt heute Kitas, Schulen, Unternehmen und

Veranstaltungen im Raum Lüneburg. Das Leistungsportfolio reicht von vollwertiger Kita- und

Schulverpflegung über Betriebsrestaurants und Mittagstische bis hin zu Event-Catering. Das

Unternehmen beschäftigt rund 40 Mitarbeitende an mehreren Standorten und ist in der Region

für hohe Produktqualität, Verlässlichkeit und eine ausgeprägte Serviceorientierung bekannt.

Michael Meyer, Gründungsgesellschafter der die feinschmeckerei GmbH, bleibt auch nach der

Transaktion als Geschäftsführer an Bord und wird das Unternehmen gemeinsam mit der

Symporo Geschäftsführung rund um Dr. Alexander Frech und Benjamin Thannhäuser

weiterentwickeln. „Wir haben die feinschmeckerei in den vergangenen Jahren mit viel

Leidenschaft aufgebaut und sind in Lüneburg stark mit unseren Kunden und Partnern

verbunden“, sagt Meyer. „Mit der Symporo Culinary Group haben wir einen Partner gefunden,

der diese regionale Verwurzelung respektiert und uns gleichzeitig die Strukturen bietet, um die

nächsten Wachstumsschritte gehen zu können – sei es durch zusätzliche Kapazitäten,

Unterstützung bei Ausschreibungen oder den Zugang zu gruppenweitem Know-how. Für

unsere Mitarbeitenden und unsere Kunden bedeutet das: mehr Stabilität, mehr

Entwicklungsmöglichkeiten und dauerhaft hohe Qualität.“

Im Rahmen der Integration wird die feinschmeckerei ihre Marke, Standorte und operativen

Strukturen beibehalten. Symporo unterstützt das Unternehmen künftig insbesondere in den

Bereichen Einkauf, Technologie, Qualitätsmanagement, Personalgewinnung und

Prozessentwicklung. Ziel ist es, die bestehenden Kapazitäten gezielt auszubauen und

zusätzliche Wachstumspotenziale – etwa durch die steigende Ganztagsbetreuung an Schulen

und Kitas – zu erschließen.

Mit der Übernahme der die feinschmeckerei GmbH wächst die Symporo Gruppe auf insgesamt

mehr als 90 Mio. Euro Umsatz und 1.500 Mitarbeitende in ganz Deutschland (inkl. bestehender

Beteiligungen in den Bereichen Kita-, Schul- und Seniorenverpflegung, Essen auf Rädern

sowie ausgewählten Catering-Segmenten).

Über Symporo

Die Symporo Culinary Group ist eine von AURELIUS Wachstumskapital finanzierte Plattform

für Gemeinschaftsverpflegung. Unter ihrem Dach vereint Symporo unternehmerisch geführte,

regional verwurzelte Food-Service-Unternehmen in den Bereichen Kita-, Schul- und

Seniorenverpflegung sowie ausgewählten Catering-Segmenten. Die Gruppe verbindet die

Stärken regionaler Marken – Kundennähe, Qualität und Unternehmertum – mit der

Leistungsfähigkeit einer skalierbaren Plattform. Durch gebündelten Einkauf, Technologie,

Qualitätsmanagement und gemeinsame Vertriebsaktivitäten entstehen Strukturen, die

Wachstum ermöglichen, Prozesse stabilisieren und langfristig hohe Verpflegungsqualität

sichern.

Weitere Informationen: www.symporo.com

Über die feinschmeckerei GmbH

die feinschmeckerei GmbH mit Sitz in Lüneburg wurde 2002 gegründet und ist heute ein

etablierter Anbieter von Schul-, Kita- und Betriebsverpflegung sowie Event-Catering in der

Region. Das Unternehmen und seine rund 40 Mitarbeitenden fertigen täglich bis zu 4.000

Essen und versorgen Kinder, Jugendliche, Unternehmen und Gäste mit vollwertigen,

alltagstauglichen Mahlzeiten. Die die feinschmeckerei GmbH steht für regionale Verwurzelung,

hohe Produktqualität, verlässliche Abläufe und einen ausgeprägten Servicegedanken.

Weitere Informationen: www.diefeinschmeckerei.de