easyLEARN Nachhilfe Dessau-Roßlau unterstützt Mini-WM der Grundschulen im Paul-Greifzu-Stadion

550 Kinder aus 14 Grundschulen erlebten einen sportlichen Tag in Dessau-Roßlau - easyLEARN engagiert sich für Bildung und Sport in der Region.

Am 2. Juni 2026 fand im Paul-Greifzu-Stadion in Dessau die Mini-WM der Grundschulen für die Klassenstufen 1 bis 4 statt. Die von Anhalt Sport e. V. organisierte Veranstaltung brachte rund 550 Kinder aus 14 Schulen zusammen. Insgesamt traten 54 Mannschaften gegeneinander an. Mehr als 1.000 Zuschauerinnen und Zuschauer (Lehrer, Eltern, Fans) verfolgten das sportliche Ereignis vor Ort.

Neben der Sparkasse unterstützte auch easyLEARN Nachhilfe Dessau -Roßlau die Mini-WM. Für das Nachhilfeinstitut ist das Engagement für Kinder und Familien in der Region ein wichtiger Bestandteil seiner Arbeit.

"Die Förderung von Bildung und Sport in Dessau-Roßlau und der gesamten Region ist für uns eine Herzensangelegenheit. Bei der Mini-WM erleben die Kinder Gemeinschaft, Bewegung, Fairness und Freude am gemeinsamen Erfolg. Diese Werte möchten wir gerne unterstützen", erklärt René Klickermann, Geschäftsführer easyLEARN Dessau-Roßlau.

Gewinner der Mini-WM der Grundschulen 2026

Die Plätze 1 bis 3 wurden wie folgt vergeben:

1. Grundschule EVG Köthen

2. Grundschule Akazienwäldchen

3. Tempelhofer Grundschule

easyLEARN Nachhilfe Dessau-Roßlau gratuliert allen Gewinnerinnen und Gewinnern sowie sämtlichen teilnehmenden Mannschaften. Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen jedoch nicht nur die Platzierungen: Die Kinder konnten Teamgeist erleben, neue Kontakte knüpfen und gemeinsam einen abwechslungsreichen Sporttag verbringen.

Ein besonderer Dank gilt Ralph Hirsch und dem Team von Anhalt Sport e. V. für die Organisation der Veranstaltung. Die Mini-WM hat sich zu einer schönen Tradition für die Grundschulen der Region entwickelt. "Es hat den Kindern und auch uns wieder viel Freude bereitet. Wir freuen uns schon auf die nächste Mini-WM im kommenden Jahr", so René Klickermann.

Nachhilfe an zwei Standorten in Dessau-Roßlau

easyLEARN Nachhilfe Dessau-Roßlau bietet individuelle Lernunterstützung für Schülerinnen und Schüler. Ziel ist es, fachliche Grundlagen zu stärken, Wissenslücken zu schließen und die Motivation sowie das Selbstvertrauen der Lernenden nachhaltig zu fördern. Mit zwei Standorten in Dessau-Roßlau ist easyLEARN gut erreichbar und eng mit der Region verbunden:

easyLEARN Nachhilfe Dessau

Grenzstraße 5

Dessau-Roßlau

easyLEARN Nachhilfe im Rathaus-Center Dessau

Am Alten Theater 9

Dessau-Roßlau

Für eine kostenlose Beratung können Interessierte per Telefon und WhatsApp unter 0340-89 98 99 05 sowie per E-Mail unter dessau@easy-learn.de in Kontakt treten. Weitere Informationen zur Nachhilfe in Dessau-Roßlau finden Interessierte unter https://easy-learn.de/standort/nachhilfe-und-coaching-dessau/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

easyLEARN Nachhilfe Dessau-Roßlau

Frau Grit Klickermann

Am alten Theater 9

06844 Dessau-Roßlau

Deutschland

fon ..: 0160-97319937

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email : dessau-sued@easy-learn.de

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