Wenn Arbeit krank macht: Kölner Beraterin fordert mehr Aufmerksamkeit für mentale Gesundheit im Berufsalltag

Immer mehr Menschen geraten zwischen Leistungsdruck, Verantwortung und private Belastungen. Iris Pröpper entwickelt Lösungen für Menschen, Führungskräfte und Unternehmen.

Köln, Juni 2026 - Psychische Belastungen am Arbeitsplatz nehmen seit Jahren zu. Zeitdruck, Personalmangel, permanente Erreichbarkeit und private Herausforderungen führen dazu, dass immer mehr Menschen an ihre Belastungsgrenzen stoßen. Gleichzeitig übernehmen Millionen Angehörige zusätzlich die Pflege von Familienmitgliedern und stehen damit vor einer enormen Doppelbelastung.

Die Kölner Beraterin Iris Pröpper beschäftigt sich seit mehr als 20 Jahren mit den Themen Gesundheit, Arbeit und Veränderungsprozesse. Mit ihrem Beratungsunternehmen " zeitimraum ®" begleitet sie Menschen, Führungskräfte und Unternehmen dabei, neue Perspektiven zu entwickeln und individuelle Lösungswege zu finden.

"Viele Menschen funktionieren über lange Zeit, obwohl die Warnsignale längst sichtbar sind. Erst wenn Körper oder Psyche deutlich reagieren, wird gehandelt. Dann ist der Leidensdruck häufig bereits sehr hoch", erklärt Iris Pröpper.

Die erfahrene Beraterin verbindet dabei ihre langjährige Tätigkeit im Gesundheitswesen mit fundierten Qualifikationen als Systemische Beraterin, zertifizierte Transaktionsanalytikerin (CTA), Mediatorin, Resilienz- und Achtsamkeitstrainerin. Darüber hinaus begleitet sie Unternehmen im Betrieblichen Eingliederungsmanagement (BEM) und unterstützt Beschäftigte nach längeren Krankheitsphasen bei der erfolgreichen Rückkehr in den Arbeitsalltag.

Besonders betroffen sind nach ihrer Erfahrung Menschen, die berufliche Verantwortung mit familiären Verpflichtungen verbinden müssen. Hierzu zählen vor allem pflegende Angehörige, die oftmals über Jahre hinweg eine hohe körperliche und emotionale Belastung tragen.

"Viele Betroffene stellen die Bedürfnisse anderer dauerhaft über ihre eigenen. Langfristig führt das häufig zu Erschöpfung, Überforderung und gesundheitlichen Problemen. Es ist wichtig, rechtzeitig Unterstützung anzunehmen", so Pröpper.

Auch Unternehmen stehen zunehmend vor der Herausforderung, psychische Belastungen frühzeitig zu erkennen und geeignete Unterstützungsangebote bereitzustellen. Fehlzeiten, sinkende Motivation und steigende Fluktuation können erhebliche wirtschaftliche Folgen haben.

Nach Ansicht von Iris Pröpper gewinnen daher Themen wie Resilienz , Konfliktprävention, Mediation und gesundheitsorientierte Führung in den kommenden Jahren weiter an Bedeutung. Unternehmen seien gut beraten, nicht erst im Krisenfall zu handeln, sondern frühzeitig in die Gesundheit und Leistungsfähigkeit ihrer Mitarbeitenden zu investieren.

Mit ihrem Beratungsansatz verfolgt sie dabei einen praxisnahen Weg. Im Mittelpunkt stehen keine Standardlösungen, sondern individuelle Strategien, die sich an den jeweiligen Menschen und deren Lebenssituation orientieren.

Weitere Informationen:

Iris Pröpper

zeitimraum®

Köln

Schwerpunkte:

• Systemische Beratung

• Coaching für Gesundheit und Arbeit

• Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM)

• Mediation

• Resilienztraining

• Achtsamkeitstraining

• Unterstützung pflegender Angehöriger

• Organisations- und Personalentwicklung

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Iris Pröpper

Frau Iris Pröpper

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50968 Köln

Deutschland

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email : info@zeitimraum.de

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