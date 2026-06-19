Autor Bernd Blase lädt zu seiner ersten Online-Lesung ein „Der bardierte Gedanke“ – Ein literarischer Abend am 23.06.2026 ab 1

Autor Bernd Blase lädt zu seiner ersten Online-Lesung ein

„Der bardierte Gedanke“ – Ein literarischer Abend zwischen Philosophie, Humor und den großen Fragen des Lebens

Potsdam, Juni 2026 – Der Autor, Dozent und Künstler Bernd Blase lädt am 23. Juni 2026 um 19:00 Uhr zu seiner ersten öffentlichen Online-Lesung über Google Meet ein. Im Mittelpunkt steht sein aktueller Roman „Der bardierte Gedanke – Ein Format gegen das Format“.

Das Buch bewegt sich zwischen Roman, philosophischem Gedankenspiel und gesellschaftlicher Beobachtung. Es erzählt von Gedanken, die nicht nur unser Handeln beeinflussen, sondern ganze Lebenswege verändern können. Dabei verbindet Blase tiefgründige Reflexionen mit humorvollen Dialogen und überraschenden Wendungen.

„Gedanken können trösten. Gedanken können schützen. Und manchmal werden Gedanken zu Mauern, hinter denen wir uns vor der Welt verstecken“, beschreibt der Autor die zentrale Idee seines Werkes.

Während der Veranstaltung liest Bernd Blase ausgewählte Passagen aus dem Roman und gibt Einblicke in die Entstehungsgeschichte des Buches. Im Anschluss haben die Teilnehmer die Möglichkeit, Fragen zu stellen und mit dem Autor über Literatur, Denken und die Geschichten hinter den Geschichten ins Gespräch zu kommen.

Bernd Blase ist seit vielen Jahren als Dozent, Autor und Künstler tätig. Seine Arbeiten bewegen sich an den Schnittstellen von Psychologie, Philosophie, Kommunikation und gesellschaftlicher Entwicklung. Mit „Der bardierte Gedanke“ legt er einen Roman vor, der zum Nachdenken, Hinterfragen und Diskutieren einlädt.

Veranstaltungsdaten

Online-Lesung: Der bardierte Gedanke

Datum: 23. Juni 2026

Uhrzeit: 19:00 Uhr

Ort: Online über Google Meet

Teilnahme: kostenfrei

Freiwillige Beiträge unter: https://www.berndblase.de/presse-recht/wir-rechtliches/impressum-kontakt...

Der Zugangslink wird rechtzeitig vor der Veranstaltung bereitgestellt.

Pressekontakt

Bernd Blase

SBW Verlag

Johann-Goercke-Allee 12

14469 Potsdam

E-Mail: info@berndblase.de

Web: www.berndblase.de