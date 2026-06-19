Bodo stellt eine intelligente E-Mail-Ticketing-Infrastruktur mit KI für strukturierte Kundenkommunikation vor

Die Schweizer Lösung vereint E-Mail-Ticketing, CRM, Kundenhistorie, Notizen, Dokumente, Sprachnachrichten, Follow-ups und KI-Unterstützung in einem klaren Workflow.

Kreuzlingen, Schweiz – 19. Juni 2026 – Bodo-ticketing.com, ein Produkt von Hairforlife & Intl. Websolution Andreas Krämer, stellt eine intelligente E-Mail-Ticketing-Lösung mit KI, CRM und Workflow-Infrastruktur vor. Die Lösung richtet sich an Unternehmen, die ihre Kundenkommunikation organisiert, nachvollziehbar und zuverlässig halten möchten.

In vielen Unternehmen basiert der Kundenkontakt noch immer auf gemeinsam genutzten E-Mail-Postfächern, verstreuten Nachrichten, WhatsApp- oder Instagram-Chats, separaten Dateien und internen Notizen ohne zentrale Struktur. Das kann dazu führen, dass wichtige Informationen verloren gehen, Zuständigkeiten unklar bleiben, ältere Fälle schwer nachvollziehbar sind und die Dokumentation lückenhaft wird.

Bodo wurde aus einem realen praktischen Bedarf heraus entwickelt. Andreas Krämer, Gründer von Hairforlife und seit 2004 im deutschsprachigen Raum als Berater im Bereich Haartransplantation bekannt, arbeitete über viele Jahre mit einer großen Zahl an Anfragen von Patienten, Kliniken und Interessenten. Durch seine Medienpräsenz in Deutschland und der Schweiz, unter anderem mit Auftritten bei SAT.1, SWR, ZDF, SRF und Tele Züri, stieg das E-Mail-Aufkommen deutlich an. Klassische E-Mail-Systeme stießen dabei schnell an ihre Grenzen.

Obwohl es bereits CRM- und Ticketing-Systeme am Markt gab, waren viele Lösungen für diesen konkreten Arbeitsalltag entweder zu komplex, zu wenig auf individuelle Fälle ausgerichtet oder nicht gut genug darin, Bilder, Dokumente und lange Kundenhistorien übersichtlich darzustellen. Aus dieser praktischen Erfahrung heraus entstand Bodo: eine Lösung, die jeden Kunden, jedes Dokument, jede Antwort und jedes Follow-up mit dem richtigen Verlauf verbindet.

Das zentrale Prinzip ist einfach: ein Kunde, ein Ticket, ein vollständiger Verlauf.

Mit Bodo können Teams alle wichtigen Informationen an einem zentralen Ort halten. Jeder Fall kann mit Kontext, Historie, Dokumenten, internen Notizen und klaren Zuständigkeiten nachverfolgt werden. Das ist besonders relevant für Kliniken, Beratungen, Steuerberater, Treuhänder, Dienstleister und Unternehmen, die mit sensiblen Anfragen oder längeren Prozessen arbeiten.

Die integrierte künstliche Intelligenz hilft Teams dabei, schneller zu antworten, Informationen zu strukturieren, Texte vorzubereiten, Nachrichten zu analysieren und die Produktivität zu verbessern. Bodo versteht sich jedoch nicht als Werkzeug, bei dem KI allein arbeitet. Die KI unterstützt den Prozess, während die Infrastruktur von Bodo Ordnung, Historie und Zuverlässigkeit sicherstellt.

„KI allein schafft keine Ordnung. Sie kann beim Schreiben und Analysieren helfen, aber Unternehmen brauchen eine Struktur, die jeden Kunden, jedes Dokument und jedes Follow-up mit dem richtigen Verlauf verbindet“, sagt Andreas Krämer, Gründer von Bodo-ticketing.com.

Die Lösung greift auch eine wachsende Herausforderung im modernen Kundenservice auf: Viele Kontakte beginnen über WhatsApp, Instagram oder Chat, aber diese Kanäle sind nicht immer geeignet, um komplexe Fälle, Dokumentation, Historie, interne Zuständigkeiten und Datenschutz sauber zu verwalten. Bodo ermöglicht es Unternehmen, Messenger-Kanäle für den Erstkontakt zu nutzen, relevante Gespräche aber anschließend in einen strukturierteren E-Mail- und Ticket-Workflow zu überführen.

Neben dem E-Mail-Ticketing bietet Bodo Funktionen wie zentrale Kundenhistorie, CRM, interne Notizen, Dokumentenverwaltung, Follow-ups, Antwortorganisation, KI-Editor, Sprachnachrichten, Website-Formulare und strukturierte Workflows für Teams.

Weitere Informationen finden Sie unter:

https://bodo-ticketing.com/de/

Informationen über Andreas Krämer:

https://bodo-ticketing.com/de/ueber-andreas-kraemer/

Über Bodo-ticketing.com

Bodo-ticketing.com ist ein intelligentes E-Mail-Ticketing-System mit KI, CRM und Workflow-Infrastruktur für Unternehmen, die ihre Kundenkommunikation besser organisieren möchten.

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Bodo-ticketing.com

Hairforlife & Intl. Websolution Andreas Krämer

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