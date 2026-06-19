Anna Leman veröffentlicht „EMBRACE“ neu

Klassisch verwurzelt, jazzverliebt, impressionistisch inspiriert – ein klangliches Abenteuer zwischen Gefühl, Virtuosität und Freiheit

München, Juni 2026 – Die Sängerin, Komponistin und Texterin Anna Leman veröffentlicht ihr Album „EMBRACE“ am 19. Juni 2026 erneut unter dem Label Smart & Nett Entertainment. Mit dem Re-Release wird ein Werk neu zugänglich gemacht, das auf eindrucksvolle Weise klassische Klangwelten mit modernem Jazz verbindet und die künstlerische Handschrift der Münchner Musikerin in besonderer Weise widerspiegelt.

Mit „EMBRACE“ erfüllte sich Anna Leman einen lang gehegten musikalischen Wunsch: ihren Songs den Klang eines echten Streichquartetts hinzuzufügen. Die warmen, organischen Streicher verschmelzen mit ihrer ausdrucksstarken Stimme und der Band zu einer Klanglandschaft voller Tiefe, Eleganz und emotionaler Nähe. Das Ergebnis ist Musik, die berührt, überrascht und Raum für kreative Entfaltung lässt.

Geboren in eine Musikerfamilie, begann Anna Leman schon früh ihren eigenen musikalischen Weg. Zunächst in der klassischen Musik verwurzelt, führte sie ihre Leidenschaft über verschiedene Stationen schließlich zum Jazz. Nach einem privaten Gesangsstudium etablierte sie sich in der Münchner Jazzszene und entwickelte ihren unverwechselbaren Stil: gefühlvoll und fließend, zugleich kantig, neugierig und offen für Improvisation.

Gemeinsam mit einem hochkarätig besetzten Ensemble nimmt sie ihr Publikum mit auf eine musikalische Reise voller Ideenreichtum und Virtuosität:

• Anna Leman – Gesang, Komposition, Texte

• Albert Ginthör – Violine

• Beate Färber – Violine

• Ludwig Hahn – Viola

• Peter Besig – Violoncello

• Josef Reßle – Klavier

• Thomas Stabenow – Kontrabass

• Matthias Gmelin – Schlagzeug

Die besondere Verbindung von klassischem Streichquartett und improvisationsfreudigem Jazzensemble verleiht „EMBRACE“ seine einzigartige Atmosphäre. Impressionistische Klangfarben, lyrische Melodien und feinfühlige Arrangements schaffen ein Hörerlebnis, das sowohl Jazzliebhaber als auch Freunde anspruchsvoller Singer-Songwriter-Musik begeistert.

Mit ihrer Band hat Anna Leman bislang vier Alben veröffentlicht und begeistert seit Jahren ihr Publikum auf Konzerten und Festivals in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Spanien.

Neben ihren Konzertprojekten ist Anna Leman mit ihrem Ensemble über Smart & Nett Entertainment auch für Konzerte, Kulturveranstaltungen, Firmenevents und besondere Anlässe buchbar.

UPC 0686082320696

Release 19.6.2026

Seit 2016 bringt Smart & Nett als Label und Musikverlag ausgewählte Musik- und Videoproduktionen aus den Bereichen Pop, Rock, Jazz, Electronic, Klassik und Weltmusik auf den Markt. Genre-offen und mit Fokus auf deutschsprachige Künstler*innen, erobert das Münchner Team zunehmend auch internationale Bühnen.

Das Label ist Teil der Smart & Nett Marketing- und Künstleragentur, in der Dirk Walter und Veronika Peschkes ihre Expertise in Marketing, Webdesign, Photoshop, bildender Kunst und Organisation bündeln. Durch geschickt genutzte Synergieeffekte entsteht ein kreatives Ökosystem, das sowohl Künstler*innen fördert als auch dem Label zugutekommt.

Mit dieser einzigartigen Verbindung aus künstlerischer Leidenschaft und professionellem Know-how schafft Smart & Nett eine Plattform, die Musik und Kunst innovativ in die Welt trägt.