Recht und Wahrheit im Gerichtssaal, aus der Sicht der Abgeordneten im Deutschen Bundestag!

Es ist unerklärlich, dass Staatsanwälte bei Betrug, Unterschlagung oder notarieller Falschbeurkundung von Summen ab 44.000 D-Mark bis zu 250.000EUR, bei den Beschuldigten nicht sofort zum § 111 e/f der StPO greifen, gennannt Vermögensarrest. Der so Geschädigte muss dann und während seiner betrieblichen Neuorientierung, bei seiner Hausbank und beim Finanzamt Erklärungen abgeben, warum er über einen längeren Zeitraum nicht seine vertraglichen Plichten einhalten kann. Nun scheint es ja Staats- und Justizbeamte zu geben, die darauf keine Rücksicht nehmen und treten nach § 369/370 AO mit § 53 StGB und § 344 StGB einen langjährigen finanziellen Tsunami los, für den kein Anwalt und Richter mehr seinen Job verlieren möchte.Nun stellt sich nach Jahren juristischer Unkenntnis zum § 369/370 AO nach Verfahrenseinstellung im Jahre 2003, der Verdacht des § 187 StGB im ZStV heraus. Dem zuständigen Generalstaatsanwalt wurde die Möglichkeit eingeräumt sich zur Sache schriftlich zu äußern, nachdem es den Landtagsabgeordneten über mehr wie zwei Jahrzehnte nicht im Ansatz interessierte. Da sich das Ganze nun aus betrieblichen Gründen mit mindestens mittlerem zweistelligen Millionenschaden und besonders an Steuergeldedern ausgeweitet hatte, geht der Normalbürger davon aus, dass das Ganze den Bundestag interessieren könnte. Wie der Bundestag nun und nicht zum ersten Mal darüber denkt,kann man zuerst aus der beigefügten Antwort in der Anlage entnehmen. Daraus musste zwangsläufig eine hier ebenfalls beigfügte Antwort erfolgen.

17. Juni 2026

Allen Mitgliedern des Petitionsausschuss vorzulegen!

Nur per Fax: 030 – 227-36878

Deutscher Bundestag

Petitionsausschuss

Platz der Republik 1

11011 Berlin

Petition Nr. 4-21-07-39-007452 mit

Petition-Nr. 4-19-07-99999-050296

Beschlussempfehlung des Petitionsausschusses vom 12. Juni 2026

Wer schützt Bürgerinnen und Bürger, wenn staatliches Handeln nicht mehr nachvollziehbar erscheint?

Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete des Petitionsausschusses des Deutschen Bundestages,

als langjähriges Mitglied im Verein gegen Rechtsmissbrauch e.?V. sehe ich mich veranlasst, zur Beschlussempfehlung vom 12. Juni 2026 eine deutliche Stellungnahme abzugeben. Die im Jahr 1995 erfolgte Eintragung „Unbekannt“ im Zentralen Staatsanwaltschaftlichen Verfahrensregister (ZStV) hat seit ihrer Entstehung einen schwerwiegenden, bis heute nicht ausgeräumten Verdacht gemäß §?187 StGB in Verbindung mit §?129 Abs.?1 StGB begründet. Mit Einreichung meiner Petition erhielt der Deutsche Bundestag hiervon offizielle Kenntnis.

Über viele Jahre hinweg wurden Parlamentarier, Justizministerien sowie Ministerpräsidenten mehrerer Bundesländer über diese Vorgänge informiert. Die vorliegenden Unterlagen und Hinweise betreffen potenziell schwerwiegende Unregelmäßigkeiten im Handeln von Straf und Ermittlungsbehörden, die nicht nur mich als Petenten, sondern auch Dritte sowie Belange des Umwelt und Klimaschutzes betreffen. Teile dieser Vorgänge gelangten ab 2004 an den Generalbundesanwalt, ab 2006 an den Deutschen Bundestag und den Bundespräsidenten sowie ab 2012 an die damalige Bundeskanzlerin. Dennoch blieb aus meiner Sicht unklar, ob eine unabhängige, transparente und umfassende Prüfung jemals stattgefunden hat.

Die wiederholte Berufung politischer Institutionen auf die Gewaltenteilung wirft die Frage auf, welchen Wert eine Verfassung besitzt, wenn Hinweise auf mögliche Fehlentwicklungen im staatlichen Handeln nicht erkennbar aufgearbeitet werden. Besonders irritierend war für mich die sinngemäße Aussage der ehemaligen Ministerpräsidentin des Landes Thüringen, Frau Lieberknecht, wonach „die in Berlin uns gar nichts zu sagen haben“, nachdem der Deutsche Bundestag auf §?6 Abs.?3 Satz?2 GmbHG in Verbindung mit §?344 StGB verwiesen hatte. In diesem Zusammenhang wurde ein einschlägig vorbestrafter Geschäftsführer ohne erkennbare Prüfung des GmbHG eingesetzt, was zu einem erheblichen wirtschaftlichen Schaden führte.

Hinzu kommt, dass ich seit Jahren erlebe, dass Rechtsanwälte aufgrund der Schwere der von mir vorgetragenen Verdachtsmomente eine Beratung ablehnen oder Mandate niederlegen. Nach meiner Wahrnehmung geschieht dies aus Sorge vor möglichen beruflichen Konsequenzen im Zusammenhang mit den angesprochenen Vorgängen. Für Betroffene bedeutet dies faktisch den Verlust des Zugangs zu rechtlichem Beistand.

Ebenso stellt sich die Frage, welchen Schutz die Verfassung bietet, wenn Richterinnen und Richter in bestimmten Konstellationen keinen Rechtsbeistand zulassen, Rechtswege faktisch versperrt bleiben oder Beschwerden beim Bundesverfassungsgericht gemäß §§?93a–93c BVerfGG ohne inhaltliche Prüfung verworfen werden. Die Entscheidungen des BVerfG in den Verfahren 2?BvR?2156/09 und 2?BvR?2231/09 sowie die Bestätigung durch den EGMR (Az.?17132/10) lassen aus meiner Sicht erhebliche Zweifel an der verfassungsrechtlichen Bedeutung von Steuerwahrheit, Steuergerechtigkeit und subjektiver Wahrheit im Gerichtssaal entstehen – selbst bei Schäden in zweistelliger Millionenhöhe zulasten des Steuerzahlers.

Als ehemaliger politischer Häftling der DDR 1977 und dem zuvor in dem Jahr 1975 die wirtschaftliche Existenz entzogen wurde, fehlt mir für ein solches staatliches und richterliches Vorgehen im Rechtsstaat jedes Verständnis. Gerade aufgrund meiner persönlichen Geschichte erwarte ich, dass rechtsstaatliche Kontrollmechanismen funktionieren und Beschwerden über staatliches Handeln unabhängig, transparent und nachvollziehbar geprüft werden.

Ich behalte mir vor, diesen Schriftsatz öffentlich zugänglich zu machen.

Hochachtungsvoll

xxxxxx

Mitglied im Menschenrechtszentrum Cottbus e.V.

Mitglied im Verein gegen Rechtsmissbrauch e.V.

Anlagen:

Fax an Generalbundesanwalt Herrn Kay Nehm in 2004

Vom EGMR 14. Sept. 2011 zum Az. 17132/10