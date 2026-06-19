Europas Wiederaufrüstung macht Quantencomputing zur strategischen Schlüsseltechnologie

Europas Wiederaufrüstung wird zum Wettlauf um strategische Technologien

Wenn über Europas Wiederaufrüstung gesprochen wird, stehen meist Verteidigungshaushalte, Munitionsproduktion und militärische Einsatzbereitschaft im Mittelpunkt. Doch parallel dazu entwickelt sich ein weiterer Wettbewerb - einer, der sich nicht um klassische Waffensysteme dreht, sondern um Hochleistungsrechner, Cybersicherheit und technologische Souveränität.

Im Zentrum dieser Entwicklung steht die Quantentechnologie.

Die kürzlich vorgestellte Quantum Europe Strategy der Europäischen Kommission verdeutlicht, dass Quantentechnologien zunehmend den Schritt aus den Forschungslaboren in den Bereich strategischer Infrastruktur vollziehen. Neben künstlicher Intelligenz, Halbleitern und modernen Kommunikationsnetzen gilt Quantencomputing inzwischen als eines der zentralen Technologiefelder innerhalb der europäischen Sicherheits- und Industriepolitik.

Die Begründung dafür ist einfach: Moderne wirtschaftliche und militärische Stärke hängt immer stärker davon ab, wie Informationen verarbeitet, geschützt, übertragen und genutzt werden. Quantentechnologien besitzen das Potenzial, alle diese Bereiche grundlegend zu beeinflussen.

Während sich die öffentliche Aufmerksamkeit häufig auf zukünftige Quantencomputer konzentriert, reichen die strategischen Auswirkungen weit darüber hinaus. Quantensensorik könnte Navigations- und Aufklärungssysteme verbessern. Quantenkommunikation könnte die sichere Übertragung sensibler Daten ermöglichen. Quantencomputer wiederum könnten langfristig Optimierungs-, Simulations- und Entscheidungsprozesse in Branchen wie Logistik, Energie, Finanzwesen und Verteidigung beschleunigen.

Nach Einschätzung der Europäischen Kommission könnten Quantentechnologien künftig Navigation in GPS-unabhängigen Umgebungen, fortschrittliche Sensorik, sichere Kommunikationssysteme und schnellere operative Entscheidungen unterstützen. Gleichzeitig wächst die Sorge, dass leistungsfähige Quantencomputer eines Tages heutige Verschlüsselungsverfahren und damit kritische Infrastrukturen gefährden könnten.

Diese Fragestellungen gewinnen an Bedeutung, da Europa sowohl seine Verteidigungsfähigkeit als auch seine technologische Unabhängigkeit stärken möchte.

Die Europäische Union hat über viele Jahre hinweg eine weltweit führende Forschungslandschaft im Bereich der Quantentechnologien aufgebaut. Europa zählt heute zu den globalen Spitzenreitern bei wissenschaftlichen Veröffentlichungen und der Gründung von Quantum-Start-ups. Doch politische Entscheidungsträger erkennen zunehmend, dass wissenschaftliche Exzellenz allein keinen strategischen Vorsprung garantiert.

Die zentrale Herausforderung lautet nun: Kommerzialisierung.

Die Quantum Europe Strategy nennt ausdrücklich die industrielle Umsetzung, den Aufbau eines leistungsfähigen Ökosystems und die Schaffung neuer Märkte als zentrale Ziele. Europa versucht, seine Forschungsstärke in industrielle Wettbewerbsfähigkeit umzuwandeln und gleichzeitig sicherzustellen, dass Schlüsseltechnologien mit europäischen Sicherheits- und Wirtschaftsinteressen vereinbar bleiben.

Diese Entwicklung eröffnet Chancen in verschiedenen Bereichen des entstehenden Quantum-Ökosystems.

Besonders sichtbar sind weiterhin die Unternehmen, die leistungsfähigere Quantenprozessoren entwickeln. Gleichzeitig wächst jedoch die Zahl jener Firmen, die sich einer anderen Herausforderung widmen: Quantentechnologien bereits heute für reale industrielle Anwendungen nutzbar zu machen - lange bevor fehlertolerante Quantencomputer im großen Maßstab verfügbar sind.

Gerade für Branchen wie Logistik, Energieversorgung, Fertigung, Finanzdienstleistungen und kritische Infrastruktur stehen praktische Lösungen im Vordergrund, nicht wissenschaftliche Durchbrüche.

Ein zunehmend beachtetes Feld ist das sogenannte Hybrid Computing. Dabei werden klassische Hochleistungsrechner mit verschiedenen Formen der Quantenverarbeitung kombiniert. Ziel ist nicht, bestehende Systeme zu ersetzen, sondern jene Rechenaufgaben jeweils der Technologie zuzuordnen, die sie am effizientesten lösen kann - sei es ein klassischer Prozessor, eine GPU oder ein Quantensystem.

Befürworter dieses Ansatzes sehen darin einen realistischeren und wirtschaftlich attraktiveren Weg zur Einführung von Quantentechnologien während der aktuellen Entwicklungsphase der Branche.

Auch in Europa wird dieser Trend zunehmend sichtbar.

Anfang dieses Jahres gab das kanadische Unternehmen SuperQ Quantum Computing eine Zusammenarbeit mit dem deutschen Fraunhofer-Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik (ITWM) bekannt, einer der führenden Einrichtungen für angewandte Forschung in Europa. Die Kooperation konzentriert sich auf die Bewertung hybrider Quantum-Classical-Workflows für industrielle Anwendungen in den Bereichen Logistik, Energiesysteme, Finanzwesen, Produktion sowie verteidigungsnahe Optimierungsaufgaben.

Die Bedeutung dieser Partnerschaft reicht über die Technologie selbst hinaus. Die Fraunhofer-Gesellschaft nimmt innerhalb des europäischen Innovationssystems eine besondere Rolle ein, da sie als Brücke zwischen akademischer Forschung und industrieller Umsetzung fungiert. Mit zunehmendem Fokus auf die praktische Nutzung von Quantentechnologien dürften ähnliche Kooperationen künftig häufiger werden.

Gleichzeitig verdeutlicht die Zusammenarbeit einen weiteren Trend: die wachsende Bedeutung von Orchestrierung, Software und Anwendungsebenen innerhalb der Quantum-Wertschöpfungskette.

Während die Hardware die Grundlage bildet, benötigen Unternehmen und staatliche Einrichtungen letztlich Lösungen für konkrete betriebliche Herausforderungen - nicht lediglich Zugang zu Quantenprozessoren. Deshalb richtet sich ein wachsender Teil der Aufmerksamkeit auf Technologien, die verschiedene Rechenarchitekturen integrieren, Implementierungen vereinfachen und die Hürden für den Einsatz senken.

Auch im Bereich der Cybersicherheit gewinnt Quantentechnologie zunehmend strategische Bedeutung.

Ein aktueller Bericht des Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) bezeichnet die zukünftige Verwundbarkeit heutiger Public-Key-Kryptographie als eine der bedeutendsten Sicherheitsherausforderungen im Zusammenhang mit Quantencomputing. Regierungen, Finanzinstitute und Betreiber kritischer Infrastrukturen bereiten sich zunehmend auf sogenannte Harvest Now, Decrypt Later-Szenarien vor. Dabei werden verschlüsselte Daten bereits heute abgefangen, in der Erwartung, dass sie künftig mit leistungsfähigen Quantencomputern entschlüsselt werden können.

Für Europa geht es dabei nicht nur um Cybersicherheit, sondern auch um Resilienz und strategische Autonomie.

Der zunehmende Fokus der Europäischen Kommission auf digitale Souveränität hat das Interesse an Post-Quantum-Kryptographie und quantensicheren Infrastrukturen deutlich erhöht. Unternehmen und Behörden prüfen bereits, wie bestehende Systeme angepasst werden müssen, um auch in einer zukünftigen Quantenwelt sicher zu bleiben.

Dadurch entsteht parallel zum Quantencomputing selbst ein neuer Markt.

Unternehmen im Bereich der Post-Quantum-Cybersicherheit entwickeln Werkzeuge zur Identifikation von Schwachstellen, zur Migration auf quantenresistente Sicherheitsstandards sowie zum Schutz kritischer Kommunikationsinfrastrukturen. Die von SuperQ entwickelte SuperPQC-Lösung, die im Rahmen strategischer Partnerschaften im Bereich Cybersicherheit und Verschlüsselungstechnologien entstanden ist, steht exemplarisch für diese neue Kategorie von Sicherheitslösungen.

SuperQ Quantum hat seine SuperPQC-Suite entwickelt, um Organisationen auf die Verschlüsselungsherausforderungen des Quantenzeitalters vorzubereiten. Die Lösung soll Harvest Now, Decrypt Later-Risiken identifizieren, kryptografische Abhängigkeiten kartieren und Transparenz über bestehende digitale Infrastrukturen schaffen. Gleichzeitig unterstützt sie den Übergang von der Risikoanalyse hin zu automatisierten Maßnahmen zur Post-Quantum-Absicherung. Mit dem näher rückenden Zeitpunkt eines möglichen Q-Day geht das Unternehmen davon aus, dass Organisationen zunehmend proaktive Strategien zum Schutz kritischer Daten und Kommunikationssysteme benötigen werden.

Die Konvergenz von Quantencomputing, künstlicher Intelligenz und Cybersicherheit könnte sich letztlich als ebenso bedeutend erweisen wie Fortschritte bei der Quantenhardware selbst.

Für Europa steht dabei viel auf dem Spiel.

Die Wiederaufrüstung des Kontinents umfasst letztlich weit mehr als steigende Verteidigungsausgaben. Es geht ebenso um den Aufbau technologischer Fähigkeiten, die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit, nationale Sicherheit und industrielle Widerstandsfähigkeit in den kommenden Jahrzehnten bestimmen werden.

Quantentechnologien werden zunehmend Teil dieser strategischen Diskussion.

Während Regierungen in Verteidigungsbereitschaft, kritische Infrastruktur und souveräne Technologie-Ökosysteme investieren, könnten die größten Gewinner nicht ausschließlich die Entwickler der leistungsfähigsten Quantencomputer sein. Ebenso profitieren könnten jene Unternehmen, die Forschungseinrichtungen, Unternehmen und Behörden dabei unterstützen, das Potenzial der Quantentechnologie in konkrete Anwendungen zu überführen.

Die nächste Phase der europäischen Quantum-Story wird daher vermutlich nicht allein von wissenschaftlichen Durchbrüchen geprägt sein. Immer stärker werden Kommerzialisierung, Implementierung und die Integration fortschrittlicher Technologien in die Realwirtschaft im Mittelpunkt stehen.

Dieser Übergang - vom Forschungserfolg zur strategischen Infrastruktur - könnte letztlich darüber entscheiden, welche Regionen im Quantenzeitalter die Führungsrolle übernehmen.

Quellen

defence-industry-space.ec.europa.eu/document/download/a09e0f8f-6f57-4d73-8ab0-b108fa840204_en?filename=Factsheet-Quantum-in-Defence_0.pdf

www.defence-industries.com/articles/the-integration-of-quantum-computing...

qt.eu/media/pdf/Quantum_Europe_Strategy_July_2025.pdf

www.sipri.org/sites/default/files/2025-07/0725_military_and_security_dim...

www.superq.co/

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