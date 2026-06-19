Europas Suche nach effizienteren Materialien rückt Graphen wieder in den Fokus

Seit Jahren ist die europäische Industriestrategie von einem schwierigen Balanceakt geprägt. Politische Entscheidungsträger wollen sauberere Industrien, geringere Emissionen und eine höhere Ressourceneffizienz erreichen, gleichzeitig müssen Unternehmen in einer Welt wettbewerbsfähig bleiben, in der die Produktionskosten steigen und geopolitische Spannungen zunehmend Einfluss auf globale Lieferketten nehmen. Besonders deutlich wird diese Herausforderung in Bereichen wie Infrastruktur, Energie, Transport und Bauwesen, wo der Ersatz alternder Anlagen teuer, CO-intensiv und oft politisch umstritten ist.

Daher verlagert sich der Fokus zunehmend von der Errichtung völlig neuer Anlagen auf die Verlängerung der Lebensdauer und Leistungsfähigkeit bestehender Infrastruktur. Die wertvollsten Innovationen sind dabei häufig nicht die sichtbarsten. Vielmehr finden sie sich zunehmend in fortschrittlichen Materialien, die Infrastruktur langlebiger machen, den Wartungsaufwand reduzieren und die Emissionen über den gesamten Lebenszyklus hinweg senken können.

Diese Suche nach mehr Effizienz führt Europa zurück zu einem Material, das viele bereits als überbewerteten Technologietrend abgeschrieben hatten: Graphen.

Seit seiner Isolierung an der Universität Manchester im Jahr 2004 nimmt Graphen eine besondere Stellung in der modernen Materialwissenschaft ein. Es handelt sich um eine einzelne Schicht von Kohlenstoffatomen, die in einer hexagonalen Struktur angeordnet sind. Graphen ist außergewöhnlich stark, leicht, elektrisch leitfähig und chemisch widerstandsfähig. Diese Eigenschaften führten früh zu Prognosen einer technologischen Revolution. Milliarden Euro flossen in die Forschung, gekrönt durch das Graphene Flagship der Europäischen Union, eines der ambitioniertesten wissenschaftlichen Programme Europas.

An der Wissenschaft bestanden nie Zweifel.

An der Kommerzialisierung hingegen schon.

Über weite Teile der vergangenen zwei Jahrzehnte galt Graphen als Paradebeispiel für die Lücke zwischen Laborerfolg und industrieller Realität. Während Forscher immer neue Leistungsmerkmale nachweisen konnten, hatten viele Unternehmen Schwierigkeiten, die Produktion zu skalieren, die Kosten zu senken und Graphen in Produkte zu integrieren, die mit etablierten Alternativen konkurrieren konnten.

Die Herausforderung bestand nie darin zu beweisen, dass Graphen funktioniert. Die eigentliche Herausforderung bestand darin zu zeigen, dass es in weit verbreiteten Produkten einen überzeugenden wirtschaftlichen Nutzen bietet, für den Kunden bereit sind zu bezahlen.

Diese Gleichung beginnt sich nun zu verändern.

Der Grund liegt weniger im Material selbst als vielmehr in den Herausforderungen, mit denen Europas Industrie heute konfrontiert ist. Der Europäische Green Deal, strengere Umweltvorschriften und die zunehmende Aufmerksamkeit von Investoren für industrielle Emissionen zwingen Unternehmen dazu, über allgemeine Nachhaltigkeitsversprechen hinauszugehen und konkrete Möglichkeiten zur Reduzierung von Ressourcenverbrauch und Ineffizienzen zu finden.

Ein besonders vielversprechendes Anwendungsfeld sind Schutzbeschichtungen für Stahlinfrastruktur.

Korrosion wird in Nachhaltigkeitsdebatten häufig übersehen, zählt jedoch zu den kostspieligsten industriellen Problemen weltweit. Die Alterung und Schädigung von Stahlinfrastruktur verursacht der Weltwirtschaft jedes Jahr Kosten in Billionenhöhe durch Wartung, Reparaturen und den Austausch von Stahlkomponenten. In Europa, wo Offshore-Windparks, Häfen, Brücken, Industrieanlagen und Energieinfrastruktur das Rückgrat vieler Volkswirtschaften bilden, stellt Korrosion sowohl eine ökologische als auch eine wirtschaftliche Belastung dar.

Traditionelle Schutzbeschichtungen bieten zwar einen gewissen Schutz, verlieren jedoch mit der Zeit ihre Wirksamkeit und müssen regelmäßig erneuert werden. Jeder Wartungszyklus verbraucht Rohstoffe, Energie und Arbeitskraft und verursacht zusätzliche Emissionen durch Produktion, Transport und Applikation der Beschichtungen.

Graphen-verstärkte Schutzbeschichtungen bieten hier einen anderen Ansatz.

Durch die Bildung einer außergewöhnlich wirksamen Barriere gegen Feuchtigkeit, Sauerstoff und andere korrosive Einflüsse kann Graphen die Haltbarkeit von Beschichtungen deutlich verbessern. Die einzigartige Struktur des Materials verlangsamt Alterungsprozesse und erhöht die Widerstandsfähigkeit gegenüber Abrieb, Chemikalien und extremen Umweltbedingungen. Praktisch bedeutet dies längere Wartungsintervalle und einen geringeren Ressourcenverbrauch über die gesamte Lebensdauer einer Anlage hinweg.

Die Nachhaltigkeitsvorteile sind zunehmend schwer zu ignorieren. Langlebigere Beschichtungen reduzieren den Materialverbrauch, senken Transportaufwendungen, minimieren Abfall und können die Nutzungsdauer von Stahlinfrastruktur erheblich verlängern. Weniger Wartungseinsätze bedeuten zudem geringere Ausfallzeiten und niedrigere damit verbundene Emissionen. In bestimmten Formulierungen ermöglicht Graphen darüber hinaus die gleiche Leistungsfähigkeit mit dünneren Beschichtungsschichten, wodurch der Ressourcenverbrauch weiter sinkt.

Ebenso wichtig ist das Potenzial zur Verringerung von Umweltbelastungen. Herkömmliche Beschichtungssysteme basieren häufig auf Lösungsmitteln oder chemischen Zusätzen, die zur Luftverschmutzung und Umweltkontamination beitragen können. Neue Generationen graphenverstärkter und wasserbasierter Beschichtungstechnologien werden gezielt mit Fokus auf geringere Emissionen und eine reduzierte Verwendung gefährlicher Stoffe entwickelt.

Die Vorteile reichen über die industrielle Infrastruktur hinaus. Aufgrund seiner hydrophoben Eigenschaften kann Graphen den Wasserverbrauch bei Reinigung und Wartung reduzieren, indem es Oberflächen schafft, die Schmutz und Verunreinigungen auf natürliche Weise abweisen. Im Bereich der erneuerbaren Energien werden Graphen-Beschichtungen zudem als Möglichkeit untersucht, Solarmodule und Windkraftanlagen besser vor Umwelteinflüssen zu schützen und gleichzeitig deren Leistung und Lebensdauer zu erhöhen.

Vor diesem Hintergrund versuchen immer mehr Unternehmen, Graphen vom wissenschaftlichen Durchbruch in eine kommerzielle Realität zu überführen.

Ein Beispiel ist das australische Materialtechnologieunternehmen Sparc Technologies, das seit mehr als sechs Jahren das graphenbasierte Additiv ecosparc® entwickelt. Anstatt bestehende Beschichtungssysteme vollständig neu zu konzipieren, konzentriert sich die Strategie von Sparc darauf, Graphen in etablierte industrielle Beschichtungsformulierungen zu integrieren. Dadurch können Hersteller die Leistung ihrer Produkte verbessern, ohne Produktions- oder Anwendungsprozesse grundlegend verändern zu müssen.

Dieser Ansatz spiegelt einen breiteren Trend innerhalb der Märkte für fortschrittliche Materialien wider. Industriekunden sind häufig zurückhaltend, wenn es um die Einführung völlig neuer Systeme geht - insbesondere in Branchen, in denen Zuverlässigkeit und Zertifizierungen von zentraler Bedeutung sind. Schrittweise Verbesserungen, die sich in bestehende Lieferketten integrieren lassen, stoßen daher meist auf geringere Markteintrittsbarrieren.

Die Fortschritte von Sparc haben bereits die Aufmerksamkeit bedeutender Industrieunternehmen auf sich gezogen. Besonders hervorzuheben ist die Zusammenarbeit mit dem niederländischen Beschichtungskonzern AkzoNobel, einem der führenden europäischen Hersteller von Farben und Schutzbeschichtungen. Die Partnerschaft mündete in Plänen zur Kommerzialisierung einer graphenverstärkten Version von Interzone® 954, einer Hochleistungs-Schutzbeschichtung, die unter anderem in Offshore-Energieanlagen und industriellen Anwendungen eingesetzt wird.

Die Bedeutung dieser Kooperation liegt nicht allein im Produkt selbst, sondern vor allem in ihrer Signalwirkung. Große Beschichtungshersteller integrieren neue Materialien nur nach umfangreichen Tests und Validierungen in bestehende Produktlinien. Die Bereitschaft eines führenden europäischen Konzerns, die kommerzielle Einführung zu unterstützen, deutet darauf hin, dass Graphen sich schrittweise von der experimentellen Phase hin zur praktischen industriellen Nutzung bewegt.

Dennoch bleiben Herausforderungen bestehen.

Die Geschichte von Graphen erinnert daran, dass technologische Überlegenheit allein keinen kommerziellen Erfolg garantiert. Wettbewerbsfähige Kostenstrukturen, skalierbare Produktion, Industriestandards und die Akzeptanz der Kunden bleiben entscheidende Faktoren. Selbst vielversprechende Produkte benötigen in konservativen Industriemärkten oft Jahre, um breite Akzeptanz zu erreichen.

Dennoch erscheint die langfristige Entwicklung zunehmend positiv.

Die industrielle Zukunft Europas wird nicht nur von Schlüsseltechnologien wie künstlicher Intelligenz, Batterien oder Wasserstoff geprägt werden, sondern auch von weniger sichtbaren Innovationen, die die Effizienz bestehender Anlagen und Infrastruktur verbessern. Materialien, die Lebensdauer verlängern, Wartungsaufwand reduzieren und Emissionen senken, passen ideal zu Europas Ziel einer stärker kreislauforientierten und ressourceneffizienten Wirtschaft.

In diesem Kontext könnte Graphen endlich seinen überzeugendsten kommerziellen Anwendungsfall gefunden haben.

Das Material, das einst als revolutionäre Lösung für zahllose technologische Herausforderungen galt, findet zunehmend eine pragmatischere Rolle: Europa dabei zu helfen, mit weniger Ressourcen mehr zu erreichen. Nach zwei Jahrzehnten voller Erwartungen könnte die Zukunft von Graphen weniger durch spektakuläre Umbrüche als vielmehr durch etwas möglicherweise Wertvolleres geprägt werden - die stille Verbesserung der Haltbarkeit, Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit jener Infrastruktur, auf der moderne Volkswirtschaften aufbauen.

Manchmal sind die transformativsten Technologien nicht diejenigen, die völlig neue Industrien schaffen, sondern jene, die bestehende Industrien effizienter und besser funktionieren lassen.

projects.research-and-innovation.ec.europa.eu/en/horizon-magazine/miracle-material-enters-limelight-european-help

www.pcimag.com/articles/113556-how-graphene-enhanced-coatings-are-drivin...

norwegianscitechnews.com/2026/01/graphene-coatings-an-eco-friendly-alternative/

theautopad.com/blog/the-environmental-impact-of-graphene-coatings/

Lassen Sie sich in den Verteiler für Sparc Technologies Limited oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e_reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: Verteiler Sparc Technologies Ltd oder Nebenwerte.

Sparc Technologies Ltd

Land: Australien

ISIN: AU0000115750

sparctechnologies.com.au/

Disclaimer/Risikohinweis Sparc Technologies

Interessenkonflikte: Mit Sparc Technologies existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Sparc Technologies. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Sparc Technologies können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Sparc Technologies einsehen: sparctechnologies.com.au/

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Sparc Technologies vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

Deutschland

email : ereuter@dr-reuter.eu

Pressekontakt:

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

email : ereuter@dr-reuter.eu