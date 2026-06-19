Magie am Golf der Poeten

Internationales Musikprojekt

Barbieri - da Colla - Locorotondo

Der fränkische Komponist Stefi da Colla kündigt exklusives EP-Projekt mit hochkarätigen Freunden an

La Spezia / Italien - Forchheim / Deutschland: Der italienische "Golf der Poeten" (Golfo dei Poeti) ist seit jeher ein Zufluchtsort für Denker, Kreative und Künstler. Für den bekannten Komponisten Stefi da Colla ist die malerische Küstenregion weit mehr als nur ein inspirierender Rückzugsort: Sie ist das emotionale Zentrum seines Schaffens und sein gewählter Zweitwohnsitz. Aus der tiefen Verbundenheit zur Region und den Menschen vor Ort ist nun ein musikalisches Ausnahmeprojekt gewachsen, das die Herzen von Liebhabern traditioneller und klassischer Musik höher schlagen lässt.

Über die Jahre hinweg sind am Golf der Poeten enge, zwischenmenschliche Freundschaften entstanden. Aus dieser tiefen Vertrautheit heraus formierte sich ein Trio der Extraklasse: Stefi da Colla verbindet eine langjährige Freundschaft mit dem berühmten Musikdozenten und Harfenisten Riccardo Locorotondo sowie der international gefragten Cellistin und Flötistin Lisa Barbieri. Wenn drei so profilierte Ausnahmemusiker eine so enge persönliche und künstlerische Bindung teilen, ist der nächste Schritt fast eine logische Konsequenz: eine gemeinsame EP.

Das Konzept: Drei Visionen, eine harmonische Symbiose

Das Besondere an diesem Projekt ist die demokratische und kollaborative Struktur, die die Handschrift aller drei Künstler trägt:

Jeder der drei Musiker komponiert aktuell genau zwei Stücke.

Die jeweils anderen beiden Künstler interpretieren die Werke aktiv mit, wodurch ein einzigartiger, vielschichtiger Klangteppich entsteht.

Das Ergebnis ist eine Fusion aus Harfe, Cello, Flöte, Baritongitarre und den kompositorischen Geniestreichen der Beteiligten.

Die ersten Meisterwerke sind bereits im Kasten

Die Studioarbeiten laufen bereits auf Hochtouren und die ersten beiden Stücke wurden erfolgreich aufgenommen. Die Hörer dürfen sich auf eine faszinierende stilistische Bandbreite freuen: Den Anfang machen ein mitreißender keltischer Tanz sowie ein tiefgründiges, vertontes Gedicht, welche die perfekte Brücke zwischen Tradition und Klassik schlagen.

Freunde anspruchsvoller, handgemachter Musik dürfen also mehr als gespannt sein, welche klanglichen Schätze dieses Trio in den kommenden Monaten noch aus dem Golf der Poeten bergen wird.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Stefi da Colla

Herr Marko Gottschalk

Viale 25 Aprile 25 Cas.380

19038 Sarzana

Italien

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email : mgottschalk@fachblatt.de

AUDIO - ATELIER

Komposition, Produktion, Benefiz - Institution

Pressekontakt:

Stefi da Colla

Herr Marius Goller

Viale 25 Aprile 25 Cas.380

19038 Sarzana

fon ..: +4915111325873

email : dacolla@blu.it