Dyeana & Nick Betschart veröffentlichen "The Call" - Community-Song als emotionale Fortsetzung zu "4:07".

Nach dem Radio- und Chart-Erfolg von "4:07" aus der EP "Blackout" legen Dyeana und Nick Betschart mit der neuen Single "The Call" nach. Entstanden aus einer Fan-Idee der kanadischen Hörerin Rylie.

Dyeana und Nick Betschart haben mit ihrem neuen Track "The Call" einen besonderen Meilenstein erreicht: Der Song ist das direkte Ergebnis einer Community-Aktion, bei der die Fans über Thema, Stimmung und Richtung des nächsten Stücks entscheiden durften.

Über ihren WhatsApp-Channel und ein offizielles Formular luden die beiden Künstler und das Label R3cords Three Production Studios im Mai 2026 die Community ein, detaillierte Ideen für den nächsten Song einzureichen. Keine fertigen Texte oder Melodien - nur pure Geschichten, Gefühle und musikalische Visionen.

Die Aktion lief bis zum 7. Juni 2026 und brachte 23 starke Einreichungen. Die Gewinner-Idee stammt von Rylie aus Kanada. Ihre detaillierte und emotional kraftvolle Vision - eine alternative Version oder direkte Fortsetzung der Geschichte aus "4:07" - überzeugte das Duo sofort.

"4:07" ist der Eröffnungstrack des im Mai 2026 erschienenen EPs "Blackout". Der Song, der von einem tragischen Autounfall und dem plötzlichen Verlust eines geliebten Menschen erzählt, läuft bereits auf drei Radiosendern, erreichte drei Platzierungen in den Schweizer iTunes-Charts und landete auf Shazam-Charts in Rumänien und den USA. Geschrieben und produziert von Nick Betschart, mit Komposition von Diego Rinaldi und abwechselndem Gesang von Dyeana und Nick, hat der Track bereits eine starke emotionale Wirkung entfaltet.

Mit "The Call" setzen Dyeana und Nick Betschart genau an diesem Punkt an - und erzählen die Geschichte aus einer neuen, noch direkteren Perspektive: dem Moment, in dem der Anruf kommt. Die Küche riecht noch nach Kaffee, die letzte Nachricht lautete "Almost home". Dann der Schock, die Sirenen, das Warten auf Schritte, die nie kommen. Keys im Flur, Jacke auf dem Stuhl - alles ist noch da, nur der Mensch nicht mehr.

Der neue Single-Track (Länge 3:43) unterscheidet sich bewusst vom Vorgänger: Statt vorwiegend abwechselndem Gesang singen Dyeana und Nick Betschart hier deutlich mehr gemeinsam und im Unisono. Produziert wurde "The Call" von Armin Bucher, die Komposition stammt von Diego Rinaldi und Sára Zakari. Aufgenommen wurde erneut im R3cords Three CH-Studio, gemischt und gemastert von Emyxtra und Jelena. Ein Musikvideo ist bereits in Planung und soll einige Monate nach der Veröffentlichung erscheinen.

Dass ausgerechnet eine Fan-Idee aus Kanada diesen Song ausgelöst hat, unterstreicht die enge Verbindung zwischen Künstlern und Community. Rylie hat mit ihrer Einreichung nicht nur den Track inspiriert - sie hat bewiesen, wie tief Hörer die Emotionen erfassen können, die Dyeana und Nick in ihrer Musik verarbeiten. Ob sie namentlich als "Ideengeberin" in den offiziellen Credits erscheint, entscheidet sie selbst.

"The Call" ist mehr als nur ein neuer Song. Er ist der Beweis, dass unabhängige Musik heute kollaborativ und community-getrieben entstehen kann - und dass die stärksten Geschichten oft von denen kommen, die sie am intensivsten fühlen.

Der Track wird in Kürze veröffentlicht. Fans, die die Aktion begleitet haben, dürfen sich auf ein Stück freuen, das ohne sie so nicht existieren würde.

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Dyeana & Nick Betschart - The Call

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