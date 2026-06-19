Vegetarisch grillen kann so vielseitig sein

Ob Sie es glauben oder nicht, auch Vegetarier lieben die Grillsaison. Denn Grillen bietet weitaus mehr als nur klassische Fleischgerichte. Vegetarisches Grillen ist bunt, kreativ und voller Geschmack!

Buchtipp: Vegetarisches Grillvergnügen – so einfach geht´s

Jeder denkt, wenn er das Wort grillen hört, sofort an saftige Steaks, Burger und Würstchen. Und der Vegetarier bekommt die Beilage. Falsch gedacht!

Auch als Vegetarier kann man die Grillsaison in vollen Zügen genießen, wie die Rezepte in diesem Kochbuch zeigen.

Und natürlich gibt es auch Ideen für leckere Salate, Butter und Dips, denn die dürfen bei einem richtigen Grillvergnügen auf keinen Fall fehlen.

Bestimmt werden diese vegetarischen Köstlichkeiten auch bei Ihnen die Lust aufs Grillen wecken. Also dann nichts wie ran an den Grill und los!

Produktinformation:

Herausgeber : BoD – Books on Demand; 1. Edition (16. April 2021)

Sprache : Deutsch

Taschenbuch : 96 Seiten

ISBN-10 : 3752683953

ISBN-13 : 978-3752683950

Auch als E-Book erhältlich!

Zum Buch geht es hier:

https://www.bod.de/buchshop/vegetarisches-grillvergnuegen-so-einfach-geh...

Rezeptliste:

Dips

Feta-Dip, Walnuss-Dip, Sesam-Dip, Honig-Chili-Dip, Zitronen-Joghurt-Dip, Bananen-Curry-Dip, Schnittlauch-Dip, Avocado-Quark-Dip, Pfirsich-Curry-Dip, Honig-Senf-Dip

Butter

Knoblauch-Schnittlauch-Butter, Blumen-Butter, Honig-Butter, Tomaten-Petersilien-Butter, Preiselbeer-Butter, Curry-Petersilien-Butter, Wasabi-Butter, Parmesan-Butter, Senf-Butter, Maracuja-Butter

Salat

Mais-Paprika-Salat, Schlangengurke-Mandarinen-Salat, Brot-Feta-Salat, Apfel-Lauch-Salat, Avocado-Salat, Tomaten-Salat, Rucola-Möhren-Salat, Rettich-Paprika-Salat, Nektarinensalat, Bunter Nudelsalat, Nacho-Salat

Käse

Erdbeer-Feta-Spieße, Halloumi-Spieß, Mozzarella-Polenta-Spieß, Honig-Ziegenkäse, Käse-Sandwich

Gemüse

Zucchinischeiben, Süßkartoffelscheiben, Gemüse-Spieß, Grüner Spargel, Honig-Zwiebeln, Auberginenscheiben, Kartoffelspalten, Fenchelspalten, Selleriescheiben, Gefüllte Champignons, Kartoffel-Frühlingszwiebeln-Spieß, Brokkoli-Polenta-Spieß, Frühlingszwiebeln-Ananas-Spieß, Apfel-Bällchen-Spieß

Burger, Bratlinge und Co.

Bohnen-Bratling, Reis-Haselnuss-Bratling, Kichererbsen-Burger, Grünkern-Bratling, Hüttenkäse-Paprika-Bratling, Buchweizenküchlein

Tofu und Co.

Marinierter Tofu, Tofu-Pfirsich-Spieß, Tofu-Chili-Frikadelle, Tofu-Sesam-Steak, Tofu-Champignon-Spieß, Tofu-Linsen Röllchen, Tempeh-Paprika-Spieße, Mariniertes Seitanschnitzel

Süß

Zwetschgen mit Ahornsirup, Gegrillte Ananasscheiben, Gegrillte Pfirsiche, Gegrillte Birnen, Gegrillte Wassermelone, Erdbeer-Bananen-Spieß, Schoko-Bananen

Über die Autorin:

Britta Kummer wurde 1970 in Hagen (NRW) geboren. Heute lebt sie im schönen Ennepetal und ist gelernte Versicherungskauffrau.

Die Freude am Schreiben hat sie im Jahre 2007 entdeckt und seit dieser Zeit bestimmt es ihr Leben.

Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher. Zusätzlich gibt es ein Buch zum Thema MS. Dies ist aber kein Fachbuch über die Krankheit MS (Multiple Sklerose), sondern die MS-Geschichte der Autorin.

Mehr Infos unter:

https://brittasbuecher.jimdofree.com/