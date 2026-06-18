Produktion rückt näher: Blue Moon Metals hat das Ziel klar vor Augen

Blue Moon Metals im Fokus: Zwei strategische Rohstoffe, zwei starke Brownfield-Projekte - mit Nussir und Springer könnte das Unternehmen den Weg zu einem künftigen Multi-Metall-Produzenten ebnen.

Drittempfehlung (Art. 8 DelVO 2016/958): Unveränderte Weitergabe eines von Dritten erstellten Werbeartikels · Original-Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung (Original): 18.06.2026, 5:37 Uhr Berlin/Zürich · Link zur Originalveröffentlichung ·

Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Blue Moon Metals Inc.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Blue Moon Metals · Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (GF JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 18. Juni 2026, 5:37 Uhr Europa/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

die Rohstoffmärkte treten in eine neue Phase ein. Kupfer steht im Zentrum von Elektrifizierung, Stromnetzausbau, Elektromobilität und erneuerbaren Energien. Wolfram wiederum ist wegen Härte, Hitzebeständigkeit und strategischer Anwendungen für Industrie, Hochleistungswerkzeuge und bestimmte Verteidigungstechnologien ein kritischer Rohstoff von wachsender Bedeutung. Genau in diese beiden Engpassmärkte stößt Blue Moon Metals Inc. (WKN: A413T9) mit zwei fortgeschrittenen Projekten vor.

Entscheident zu wisssen ist, dass Blue Moon Metals (WKN: A413T9) nicht mehr nur eine klassische Explorationsstory ist. Mit der finalen Investitionsentscheidung für Nussir in Norwegen und der eingeleiteten Planung zur möglichen Wiederaufnahme der Springer-Wolfram-Mine in Nevada entsteht eine Unternehmensstory, die Rohstoffsicherheit, westliche Lieferketten und konkrete Projektentwicklung miteinander verbindet. Für Anleger ist das eine deutlich greifbarere Ausgangslage als bei vielen frühen Rohstoffentwicklern.

Blue Moon Metals Inc. (WKN: A413T9) verfolgt eine klare Zwei-Projekt-Strategie: Kupfer in Europa und Wolfram in den USA. Nussir soll nach aktueller Planung im Jahr 2027 in Produktion gehen. Springer bietet zusätzlich die Chance, eine ehemals produzierende US-Wolframmine mit bestehender Infrastruktur wieder in Richtung Betrieb zu führen. Damit rückt Blue Moon in eine Phase vor, in der technische Umsetzung, Finanzierung, Zeitplan und Genehmigungen zu den entscheidenden Werttreibern werden.

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Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Quellen: Blue Moon Metals Inc. (News Releases vom 16.04.2026, 27.04.2026, 06.05.2026 und Projektseiten/Corporate Presentation); EU Critical Raw Materials Act / Strategic Projects; USGS Mineral Commodity Summaries; öffentlich zugängliche Marktinformationen. Preisindikationen dienen nur als Marktindikator. Verwendete Bilder/Grafiken: Blue Moon Metals Inc. und Commodity-TV; Nutzung nur im Rahmen der vorliegenden Freigabe bzw. der jeweiligen Rechteinhaber.

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Dieser Werbeartikel wurde am 17.06.2026 durch einen freien Journalisten für die Swiss Resource Capital AG im Rahmen einer entgeltlichen IR-/Marketingbeziehung mit Blue Moon Metals Inc. erstellt. Art des Inhalts: Marketingmitteilung/werblicher Promotiontext; keine Finanzanalyse, keine individuelle Anlageberatung, keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung und kein Angebot zum Erwerb oder Verkauf von Wertpapieren.

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Wesentliche Risiken: Investments in Rohstoff-, Entwicklungs-, Explorations-, Small- und Microcap-Unternehmen sind spekulativ und können bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen. Zu den Risiken zählen insbesondere Rohstoffpreis- und Währungsschwankungen, Kapitalmarkt- und Finanzierungsrisiken, Kostensteigerungen, Verzögerungen, technische und betriebliche Risiken, Genehmigungs-, Standort-, Umwelt- und ESG-Risiken, rechtliche Änderungen, politische Risiken, geringe Liquidität der Aktie sowie Verwässerungsrisiken.

Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, erkennbar an Begriffen wie "könnte", "soll", "erwartet", "plant", "angestrebt", "möglich" oder ähnlichen Formulierungen. Solche Aussagen beruhen auf Annahmen zum Datum dieser Veröffentlichung und können sich durch bekannte und unbekannte Risiken wesentlich ändern. Es besteht keine Pflicht zur Aktualisierung, sofern gesetzlich nicht vorgeschrieben.

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