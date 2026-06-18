Aphos Gesellschaft für IT-Sicherheit mbH wird CrowdStrike Partner

Aphos wird CrowdStrike-Partner: Der auf Cybersecurity spezialisierte Dienstleister und Reseller baut sein Portfolio im Bereich Endpoint Security, EDR/XDR und Security Operations aus.

Die Aphos Gesellschaft für IT-Sicherheit mbH erweitert ihr Herstellerportfolio und ist ab sofort Partner von CrowdStrike. Damit baut der auf Cybersecurity spezialisierte Dienstleister sein Angebot im Bereich moderner Sicherheitslösungen strategisch aus und schafft zusätzliche Optionen für Unternehmen, Behörden und Organisationen mit hohen Anforderungen an Endpoint Security, Detection and Response und Security Operations.

CrowdStrike zählt zu den international etablierten Anbietern im Bereich cloudbasierter Cybersicherheitsplattformen. Im Mittelpunkt stehen Lösungen zur Erkennung, Analyse und Abwehr moderner Angriffe auf Endgeräte, Identitäten und IT-Infrastrukturen. Für Aphos ergänzt die Partnerschaft das bestehende Lösungsportfolio gezielt um einen weiteren führenden Hersteller im Bereich Endpoint Protection, EDR, XDR und Managed Security.

Strategische Erweiterung des Cybersecurity-Portfolios

Die neue Partnerschaft ist Teil der Weiterentwicklung der Aphos Gesellschaft für IT-Sicherheit mbH als spezialisierter Anbieter für moderne Sicherheitsarchitekturen. Das Unternehmen verfolgt weiterhin einen klaren Plattformansatz, bei dem die Nutzung von Synergieeffekten und Korrelation im Mittelpunkt steht. Kunden werden von risikoreichen Insellösungen auf eine integrierte Sicherheitsarchitektur entwickelt, die zu Anforderungen, vorhandener Infrastruktur, Betriebsmodell und Risikoprofil passt.

"Mit CrowdStrike erweitern wir unser Portfolio um eine der stärksten Plattformen im Bereich moderner Endpoint- und Detection-and-Response-Technologien. Für unsere Kunden bedeutet das mehr Auswahl und noch bessere Möglichkeiten, Sicherheitsarchitekturen passgenau aufzubauen. Unser Anspruch ist dabei, herstellerübergreifend zu beraten und Lösungen passend zu Reifegrad und Zielbild zu integrieren", sagt Sebastian Geide, Chief Sales Officer der Aphos Gesellschaft für IT-Sicherheit mbH.

Zusammenarbeit mit TIM AG und CrowdStrike

Die Partnerschaft wird über die TIM AG als Distributor begleitet. Mit der Zusammenarbeit entsteht für Aphos ein zusätzlicher Zugang zu Know-how, Enablement und Channel-Strukturen rund um CrowdStrike.

"Wir freuen uns, mit Aphos einen klar auf IT-Sicherheit spezialisierten Partner im CrowdStrike-Kosmos zu begrüßen. Aphos bringt tiefe technische Expertise, klare Marktpositionierung und ein starkes Verständnis für die Anforderungen mittelständischer und öffentlicher Organisationen mit. Genau solche Partner sind wichtig, um moderne Sicherheitsplattformen erfolgreich in Kundeninfrastrukturen zu etablieren", sagt Andreas Kraus, Leiter Channel Development CrowdStrike bei der TIM AG.

Mehr Auswahl für Endpoint Security und Detection and Response

Die Integration von CrowdStrike in das Aphos-Portfolio schafft zusätzliche Auswahlmöglichkeiten für Unternehmen, die ihre Endpoint-Security-Strategie modernisieren oder bestehende Detection-and-Response-Strukturen weiterentwickeln möchten. Besonders relevant ist dies für Organisationen, die hohe Anforderungen an Transparenz, schnelle Angriffserkennung und zentrale Auswertung sicherheitsrelevanter Ereignisse stellen.

Aphos wird Kunden künftig bei der Einordnung, Auswahl und Implementierung passender CrowdStrike-Lösungen unterstützen. Dazu gehören Beratung, Architekturplanung, technische Einführung sowie die Bewertung von Einsatzszenarien im Zusammenspiel mit bestehenden Sicherheitslösungen.

Einsatz branchenführender Technologie

Die Aphos Gesellschaft für IT-Sicherheit mbH bleibt auch mit der neuen Partnerschaft ihrem Fokus treu, digitale Sicherheit in Unternehmen, Behörden und Bildungseinrichtungen zu fördern. Entscheidend ist aus Sicht des Unternehmens nicht die Anzahl der Lösungsanbieter im Portfolio, sondern die gezielte Auswahl leistungsfähiger Technologien branchenführender Hersteller, die sich sinnvoll in Sicherheitskonzepte integrieren lassen.

Mit CrowdStrike erweitert Aphos sein Angebot um eine technologisch führende Option für Organisationen, die ihre Sicherheitsarchitektur im Bereich Endpoint, EDR, XDR und Security Operations zukunftsfähig aufstellen möchten.

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Die Aphos Gesellschaft für IT-Sicherheit mbH ist ein spezialisierter IT-Sicherheitsdienstleiter mit Fokus auf passgenaue Cybersecurity-Lösungen für Unternehmen, Behörden und öffentliche Einrichtungen. Als technisch vollständig akkreditierter Sophos Platinum Partner bietet das Unternehmen erstklassige Beratung, umfassenden Support und ein breites Portfolio an IT-Sicherheitslösungen.

Mit Firewalls24.de, dem Shop für IT-Sicherheitslösungen von Sophos, ermöglicht die Aphos GmbH eine schnelle und unkomplizierte Beschaffung von Sophos Firewalls, Switches, Access Points und Sophos Central Lizenzen.

Durch die Kombination aus technischer Expertise, persönlicher Beratung und starken Preisen ist Aphos der ideale Partner für Unternehmen jeder Größe, die auf höchste Sicherheitsstandards setzen.

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