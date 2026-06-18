Website-Relaunch: Interline Düsseldorf mit neuer digitaler Präsenz

Der Limousinen- und Reisebusservice Interline Düsseldorf präsentiert sich mit einer neuen Unternehmenswebsite. Bei dem Relaunch setzt das Unternehmen auf ein moderneres Design, eine verbesserte Benutzerführung und die optimierte Darstellung auf allen Endgeräten.

Die neue Website www.interline-duesseldorf.de bietet Geschäftskunden, Reiseveranstaltern, Eventagenturen und Privatkunden einen schnellen Überblick über das gesamte Leistungsportfolio – von Limousinenfahrten für Business-Events über Flughafentransfers bis hin zu individuell geplanten Reisebus- und Shuttlelösungen für Firmenevents, Messen und exklusive Gruppenreisen,

Die Website bietet umfangreiche Informationen zu Services, Fahrzeugflotte und Transportlösungen. Besonderer Wert wurde auf eine benutzerfreundliche, übersichtliche Navigation, eine vereinfachte Angebotsanfrage und kurze Ladezeiten gelegt. Besucher können nun noch schneller passende Fahrzeuge finden und direkt mit dem Interline Travel-Management in Kontakt treten.

Mit dem Relaunch wurde eine zeitgemäße Internetpräsenz geschaffen, die den hohen Qualitätsanspruch des Interline Limousinen- und Chauffeurservice, als zuverlässiger Mobilitätspartner für anspruchsvolle Personen- und Gruppentransporte, auch online repräsentiert.

Die DLS Limousine-Service GmbH - Interline Düsseldorf/ Köln/ Bonn ist auf die professionelle Personenbeförderung spezialisiert. Das Leistungsspektrum des Unternehmens reicht von exklusiven Chauffeur- und Limousinenservices über Busservices bis zum Eventservice.

Der Interline-Fuhrpark umfasst eine umfangreiche Auswahl an Fahrzeugen unterschiedlichster Konfigurationen. Dazu gehören emissionsfreie E-Limousinen, elegante VIP- und Business- Limousinen ebenso wie SUVs, Minivans sowie Executive- und Premium-Busse für Gruppen aller Größen.

Deutschlandweit verfügt Interline nicht nur über ein flächendeckendes Netz von 9 Stationen, unter anderem in Berlin, Frankfurt und München, sondern ist durch eine Partnerschaft mit dem Weltmarktführer Carey International auch global an über 1.000 Stationen in mehr als 60 Ländern vertreten.

Seit 2001 gehört die DLS Limousine-Service GmbH/ Interline Düsseldorf/ Köln/ Bonn dem bundesweiten Interline-Netzwerk an (Interline Limousine Network GmbH).

DLS Interline Limousine-Service GmbH

Königsberger Straße 234 A

40231 Düsseldorf

Geschäftsführer:

Frank Bewerunge

Tel.: 0211/ 210 205