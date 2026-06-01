Schweizer Luxusreise mit zertifizierter Erste-Hilfe-Begleitung – exklusiv & sicher

Diese exklusive Privat-Luxusreise präsentiert die Schweiz in sieben Tagen als emotionales, hochklassiges und vollkommen individuelles Gesamterlebnis. Anspruchsvolle Gäste entdecken die ikonischsten Orte des Landes – begleitet von privilegierten Zugängen, persönlicher Betreuung und einer Reiseleiterin, die höchste Professionalität mit Schweizer Herzlichkeit verbindet.

Ein besonderes Qualitätsmerkmal dieser Reise: Ihre persönliche Reiseleiterin Brigitte Heller ist professionell zertifiziert in lebensrettenden Erste-Hilfe-Massnahmen. Dadurch eignet sich diese Luxusreise auch für ältere Gäste oder Reisende mit leichten gesundheitlichen Einschränkungen, die Wert auf maximale Sicherheit, Ruhe und kompetente Begleitung legen.

Der Auftakt der Reise bietet drei eindrucksvolle Optionen: der kraftvolle Rheinfall in Schaffhausen, das urbane Zürich oder das sinnliche Lindt Home of Chocolate am Zürichsee. Jede Wahl eröffnet einen eigenen Zugang zur Vielfalt der Schweiz und stimmt auf eine Woche voller Entdeckungen ein.

Ein ikonischer Höhepunkt folgt mit der Fahrt im legendären Glacier Express von Chur nach Zermatt. Die Panoramawagen eröffnen freie Sicht auf majestätische Alpenlandschaften, tiefe Täler und glitzernde Bergseen – ein Naturkino, das Emotionen weckt und bleibende Eindrücke hinterlässt.

In Zermatt erwartet die Gäste das weltberühmte Matterhorn. Drei exklusive Perspektiven – Matterhorn Glacier Paradise, Gornergrat oder Rothorn/Sunnegga – ermöglichen unvergessliche Momente und spektakuläre Ausblicke auf einen der ikonischsten Berge der Welt.

Die Reise führt weiter in die Region Genf–Waadt–Freiburg. Der Genfersee entfaltet seine elegante Kulisse mit dem historischen Schloss Chillon und den UNESCO-Weinbergen von Lavaux. Die Verbindung aus Natur, Kultur und Geschichte schafft eine Atmosphäre kultivierter Ruhe.

Über Gstaad geht es ins Berner Oberland. Interlaken wird zum Ausgangspunkt für zwei legendäre Gipfelerlebnisse: das Jungfraujoch – Top of Europe oder der berühmte James-Bond-Berg Schilthorn. Beide bieten eindrucksvolle Panoramen und Abenteuer, die lange nachwirken.

In Luzern verbinden sich alpine Schönheit und Schweizer Tradition. Die majestätische Rigi - Königin der Berge - und der Pilatus stehen zur Wahl, während ein Spaziergang über die berühmte Kapellbrücke und entlang der Museggmauer die historische Tiefe der Stadt erlebbar macht.

Nach sieben Tagen voller Emotionen, exklusiver Zugänge und persönlicher Begleitung endet die Reise am Flughafen Zürich Kloten.

Nähere Informationen inkl. Preise unter: https://www.switzerland-highlights.com/de/luxusreise-express/