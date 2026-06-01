Startseite Neuer B2B-Online-Marktplatz für Identifikationstechnologie: arfidexB2Bshop.de startete am 15. Juni 2026 Pressetext verfasst von arfidexgmbh am Mi, 2026-06-17 18:04. Rödermark, den 17. Juni 2026: Der Markt für RFID- und NFC-Technologie erhält eine neue, zentrale Anlaufstelle für Geschäftskunden. Am 15. Juni 2026 ging der neue B2B-Online-Webshop **arfidexB2Bshop.de** offiziell an den Start. Die Plattform ist speziell auf die Bedürfnisse von Unternehmen, Systemintegratoren und Industriezweigen ausgerichtet, die auf der Suche nach zuverlässigen und hochwertigen Identifikationslösungen sind.

Zum Verkaufsstart bietet der Webshop ein breites und tiefes Sortiment von **mehr als 100 verschiedenen RFID- und NFC-Produkten**. Das Portfolio umfasst unter anderem innovative Transponder, Smart Cards, Schlüsselanhänger, Industrie-Tags sowie passende Lese- und Schreibgeräte für unterschiedlichste Frequenzbereiche (HF/NFC und UHF).

### Fokus auf Effizienz und B2B-Bedürfnisse

Mit dem Launch von arfidexB2Bshop.de reagiert das Unternehmen auf die steigende Nachfrage nach einer schnellen, unkomplizierten und transparenten Beschaffung von RFID- und NFC-Komponenten. Der Shop wurde gezielt für den B2B-Sektor optimiert und bietet Geschäftskunden klare Vorteile:

* **Umfangreiches Sortiment:** Über 100 spezialisierte Produkte direkt ab Start verfügbar.

* **Optimierter Einkaufsprozess:** Schnelle Filterfunktionen nach Frequenzen, Chiptypen und Bauformen.

* **Industrie-Fokus:** Lösungen für Logistik, Supply Chain, Zutrittskontrolle, Asset Tracking und IoT-Anwendungen.

### Verfügbarkeit

Der Webshop ist seit dem **15. Juni 2026** unter der Adresse **arfidexB2Bshop.de** für Registrierungen und Bestellungen freigeschaltet. Geschäftskunden können sich bereits ab dem Eröffnungstag registrieren, um von staffelbaren B2B-Konditionen und einer kurzfristigen Lieferung zu profitieren. Anhang Größe arfidex_Portfolio.png 741.51 KB Über arfidexgmbh Komplettes Benutzerprofil betrachten

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