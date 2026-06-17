St George sichert sich A$60 Million zur Beschleunigung der Entwicklung des Weltklasse-Seltenerden- und Niob-Projekts Araxá

17. Juni 2026 / IRW-Press / St George Mining Limited (ASX: SGQ) (St George oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, feste Zusagen für die Aufnahme von A$60 Millionen (vor Kosten) im Rahmen einer institutionellen Platzierung in zwei Tranchen erhalten zu haben. Dabei werden 600 Millionen neue voll eingezahlte Stammaktien (Neue Aktien) zu einem Angebotspreis von A$0,10 je Neuer Aktie (Platzierung) ausgegeben.

Die Platzierung wurde in erster Linie von bestehenden hochwertigen institutionellen Investoren unterstützt, darunter der größte Aktionär von St George, Hancock Prospecting Pty Ltd (Hancock), der sich verpflichtet hat, im Rahmen der Platzierung A$20 Millionen (200 Millionen Neue Aktien) zu zeichnen. Nach Abschluss der Platzierung wird Hancock einen Anteil von rund 10,5 % am Unternehmen halten.

Die neuen Mittel sollen für die Weiterentwicklung des hochgradigen Seltene-Erden- und Niob-Projekts Araxá des Unternehmens im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais verwendet werden.

John Prineas, Executive Chairman von St George Mining, sagte:

Wir freuen uns sehr über die starke Unterstützung durch neue und bestehende institutionelle Investoren, die das überzeugende Entwicklungspotenzial unseres Araxá-Projekts erkennen.

Die Weltklasse-Ressource in Araxá hat das Potenzial, innerhalb eines beschleunigten Zeitplans entwickelt zu werden - mit hochgradiger Mineralisierung direkt an der Oberfläche und günstiger Projektlogistik in einer etablierten Bergbauregion. Dies geschieht zu einem Zeitpunkt, an dem sowohl Regierungen als auch private Unternehmen weltweit neue Lieferketten für kritische Mineralien aufbauen wollen.

Die nun gesicherte Finanzierung wird das Programm von St George zur Weiterentwicklung des Araxá-Projekts durch Machbarkeitsstudien und die Vorbereitung einer Investitionsentscheidung beschleunigen und stärken.

Die Executive Chairwoman von Hancock, Frau Gina Rinehart AO, ergänzte:

Hancock Prospecting freut sich, St George als größter Aktionär des Unternehmens mit dieser zusätzlichen Investition unterstützen zu können, und sieht der Entwicklung des Araxá-Projekts zu einem wichtigen Bestandteil der globalen Lieferkette für kritische Mineralien mit Interesse entgegen.

Details der Platzierung

Die neuen Aktien im Rahmen der Platzierung werden in zwei Tranchen ausgegeben:

Tranche 1: Das Unternehmen wird rund 424,5 Millionen Neue Aktien zu einem Angebotspreis von A$0,10 je Neuer Aktie ausgeben und damit insgesamt rund A$42,4 Millionen (vor Kosten) einnehmen.

Tranche 2: Vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre wird das Unternehmen rund 175,5 Millionen Neue Aktien zu einem Angebotspreis von A$0,10 je Neuer Aktie ausgeben und damit insgesamt rund A$17,6 Millionen einnehmen.

Der Angebotspreis von A$0,10 je Neuer Aktie entspricht einem Abschlag von 9,1 % auf den letzten Schlusskurs von A$0,11 sowie einem Abschlag von 3,5 % auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der letzten fünf Handelstage von A$0,104 je Aktie bis einschließlich Freitag, den 12. Juni 2026.

Die im Rahmen von Tranche 1 ausgegebenen Neuen Aktien werden innerhalb der bestehenden Platzierungskapazität des Unternehmens gemäß ASX Listing Rule 7.1 ausgegeben. Die Abwicklung von Tranche 1 wird voraussichtlich am Dienstag, den 23. Juni 2026, erfolgen, die Ausgabe der Neuen Aktien am Mittwoch, den 24. Juni 2026.

Der Abschluss von Tranche 2 steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Aktionäre. Diese soll auf einer außerordentlichen Hauptversammlung (EGM) eingeholt werden, die am 10. Juli 2026 stattfinden soll. Vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre wird die Abwicklung von Tranche 2 voraussichtlich kurz danach erfolgen.

Die im Rahmen der Platzierung ausgegebenen Neuen Aktien werden den bestehenden voll eingezahlten Stammaktien des Unternehmens gleichgestellt sein.

Canaccord Genuity (Australia) Limited und Jett Capital Advisors fungierten als Joint Lead Manager und Joint Bookrunner der Platzierung. Macquarie Capital (Australia) Limited war als Finanzberater von St George tätig.

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