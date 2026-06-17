HEALWELL AI informiert über Neuigkeiten aus dem Unternehmen: Annahme der Forschungsergebnisse aus provinzübergreifendem KI-Pilot

- HEALWELL hat erfolgreich ein Pilotprojekt zur Bewertung seiner auf DARWEN basierenden KI-Lösungen SMART Summary und SMART Search in mehreren kanadischen Provinzen abgeschlossen. Das Pilotprojekt lieferte den Nachweis, dass klinisch validierte und interoperable KI den Aufwand bei der Auswertung von Krankenakten verringern, den Zugriff auf Patientendaten verbessern und die Arbeitsabläufe im klinischen Bereich effizienter gestalten kann. HEALWELL sondiert derzeit Möglichkeiten zur breiteren Nutzung seiner SMART-Produkte auch in anderen Bereichen des Gesundheitswesens, unter anderem innerhalb des Ökosystems von WELL Health.

- Die Ergebnisse aus dem Pilotprojekt wurden zur Präsentation beim prestigeträchtigen Jahressymposium der American Medical Informatics Association (AMIA) angenommen. Das Symposium zählt zu den weltweit führenden Konferenzen auf dem Gebiet der Informatik im Gesundheitswesen und wird von 7. bis 11. November 2026 in Dallas (Texas) abgehalten.

- Nach dem Abschluss des Börsengangs von SpaceX hält HEALWELL auf Basis der aktuellen Marktpreise und Wechselkurse derzeit eine indirekte Aktienbeteiligung von rund 25 Mio. CAD an SpaceX. HEALWELLs Beteiligung resultiert aus seiner früheren Beteiligung an der Firma xAI, die im Februar 2026 von SpaceX übernommen wurde. Die Beteiligung ist an eine nach Börsengängen übliche Sperrfrist (Lock-up-Periode) gebunden.

TORONTO, ON, 17. Juni 2026 / IRW-Press / HEALWELL AI Inc. (HEALWELL oder das Unternehmen) (TSX: AIDX) (OTCQX: HWAIF), ein Unternehmen für künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen, das sich auf die Gesundheitsvorsorge spezialisiert hat, hat heute den erfolgreichen Abschluss eines KI-Pilotprojekts in mehreren kanadischen Provinzen sowie die Annahme der daraus resultierenden Forschungsergebnisse zur Präsentation beim Jahressymposium der American Medical Informatics Association (AMIA) bekannt gegeben. Außerdem wird über die indirekte Beteiligung an SpaceX und die laufenden Maßnahmen zur Optimierung der Unternehmensbilanz berichtet.

Unsere Teams erzielen nach wie vor bedeutende Fortschritte in den beiden Bereichen, die für unsere Aktionäre am wichtigsten sind: dem Nachweis des klinischen Nutzens unserer KI in der Praxis und der Stärkung der finanziellen Basis des Unternehmens, so James Lee, Chief Executive Officer von HEALWELL. Der Erfolg dieses Pilotprojekts und die Annahme unserer Forschungsergebnisse beim AMIA-Symposium bestärken uns in unserer Strategie, vertrauenswürdige, klinisch validierte KI direkt in die Arbeitsabläufe im Gesundheitswesen einzubinden. Gleichzeitig gehen wir bei der Kapitalallokation nach wie vor sehr diszipliniert vor, halten alle Kreditauflagen ein und planen, unsere SpaceX-Beteiligung zu veräußern, sobald dies zulässig ist.

Burnout-Prävention im klinischen Bereich: KI-Pilotprojekt in mehreren Provinzen und Würdigung durch die AMIA

HEALWELL hat erfolgreich ein Pilotprojekt abgeschlossen, in dem untersucht wurde, wie seine auf DARWEN basierenden KI-Lösungen SMART Summary und SMART Search den Zugriff auf Patientendaten verbessern und den klinischen Workflow effizienter gestalten können. Eine zusätzliche Aufwertung des Pilotprojekts erfolgte durch die Annahme dieser Forschungsergebnisse für eine Präsentation beim AMIA-Jahressymposium 2026, das von 7. bis 11. November 2026 in Dallas (Texas) abgehalten wird. Mit der Annahme dieser Ergebnisse wird der bereits klinisch validierte KI-Ansatz von HEALWELL auch von unabhängiger Seite bestätigt.

Die KI-Lösungen SMART Summary und SMART Search von HEALWELL helfen klinischen Fachkräften dabei, rasch auf relevante Patientendaten zuzugreifen und diese auszuwerten - mit Hilfe von KI-generierten, nachvollziehbaren Zusammenfassungen und Suchfunktionen, die auf der KI-Plattform DARWEN basieren. Das in den kanadischen Provinzen British Columbia, Ontario und New Brunswick durchgeführte Pilotprojekt, das die elektronischen Gesundheitsakten OSCAR Pro und Intrahealth Profile umfasste, konnte zeigen, dass besagte KI-Lösungen den Aufwand bei der Auswertung von Krankenakten verringern, den Zugriff auf kritische Patientendaten verbessern und sich direkt in bestehende klinische Arbeitsabläufe integrieren lassen. DARWEN wurde durch 47 Publikationen mit Peer-Review validiert und hat den Anspruch, überprüfbare, klinisch verantwortungsvolle Ergebnisse zu liefern.

Der Verwaltungsaufwand stellt weltweit nach wie vor eine erhebliche Herausforderung für die Gesundheitssysteme dar. Medizinisches Fachpersonal verbringt oft viel Zeit damit, fragmentierte Patientenakten, Überweisungsunterlagen, PDF-Dateien sowie unstrukturierte klinische Notizen zu durchforsten, um relevante Informationen herauszufiltern. Rund 80 % der Gesundheitsdaten liegen in unstrukturierten Formaten vor, was zu ineffizienten Arbeitsabläufen führt, die wiederum zur Überlastung des medizinischen Personals beitragen, den Verwaltungsaufwand erhöhen und Verzögerungen bei der klinischen Entscheidungsfindung begünstigen.

Der Erfolg des Pilotprojekts ist aus Sicht des Unternehmens ein entscheidender Impulsgeber dafür, eine KI-gestützte Gesundheitsvorsorge im großen Stil zu ermöglichen - durch eine vertrauenswürdige Gesundheitsinfrastruktur, Interoperabilität und eine Workflow-Integration, die auf die Bedürfnisse des medizinischen Fachpersonals ausgerichtet ist. HEALWELL prüft derzeit Möglichkeiten zur breiteren Nutzung seiner SMART-Produkte auch in anderen Bereichen des Gesundheitswesens, unter anderem innerhalb des Ökosystems von WELL Health.

Aaron Leibtag, der bei HEALWELL den Bereich Global Health Systems AI Strategy & Pursuits leitet, meint dazu: Medizinisches Fachpersonal sollte seine wertvolle Zeit nicht damit verbringen müssen, fragmentierte Unterlagen zu durchforsten, um wichtige Patienteninformationen zu finden. SMART Summary und SMART Search wurden entwickelt, um relevante Daten mit Hilfe vertrauenswürdiger, klinisch validierter KI direkt im klinischen Workflow bereitzustellen. Wir sind davon überzeugt, dass eine der größten Herausforderungen, vor denen Gesundheitssysteme heute stehen, nicht der Mangel an Daten ist, sondern die Fähigkeit, diese effektiv zu nutzen. Die Ergebnisse dieses Pilotprojekts zeigen, wie KI den Verwaltungsaufwand senken, die Effizienz steigern und eine bessere Patientenversorgung unterstützen kann. Gleichzeitig hilft sie Gesundheitsorganisationen dabei, einen größeren Mehrwert aus den bereits vorhandenen Daten zu schöpfen.

HEALWELL stärkt seine Bilanz mit Beteiligung an SpaceX

HEALWELL hält eine indirekte Beteiligung an der Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX), die aus einer Beteiligung an der Firma xAI Corp. (xAI) resultiert, welche von SpaceX im Februar 2026 übernommen wurde. Die entsprechende Beteiligung besteht nun aus Klasse-A-Stammaktien von SpaceX. Am 12. Juni 2026 schloss SpaceX seinen Börsengang (IPO) ab und seine Klasse-A-Stammaktien wurden in den Handel am Nasdaq Stock Market unter dem Börsensymbol SPCX zum IPO-Preis von 135,00 USD pro Aktie aufgenommen. HEALWELL war an diesem Börsengang nicht beteiligt. Auf Basis der aktuellen Marktpreise und Wechselkurse beläuft sich der Wert von HEALWELLs indirekter Aktienbeteiligung an SpaceX nach eigenen Schätzungen auf rund 25 Mio. CAD. HEALWELL hält seine Beteiligung indirekt über eine Zweckgesellschaft (SPV), die voraussichtlich die zugrundeliegenden SpaceX-Wertpapiere gemäß den Bedingungen der SPV auf HEALWELL übertragen wird. Seine ursprüngliche Beteiligung in Höhe von 2 Mio. USD an der SPV sicherte sich HEALWELL im zweiten Quartal 2024.

Wie bei vielen Börsengängen in den Vereinigten Staaten üblich, unterliegen die vor dem Börsengang ausgegebenen SpaceX-Wertpapiere - einschließlich derjenigen, die indirekt über die SPV gehalten werden - Weiterverkaufsbeschränkungen und Sperrfristen, die nach Kenntnis des Unternehmens für einen Zeitraum von bis zu sechs Monaten nach dem Börsengang gelten. Dementsprechend sind die Möglichkeit der Zweckgesellschaft, Wertpapiere an HEALWELL zu übertragen, sowie die Möglichkeit von HEALWELL, die erhaltenen Wertpapiere anschließend zu veräußern, während der geltenden Sperrfrist eingeschränkt. Der Erlös aus einer zukünftigen Veräußerung der indirekten Beteiligung des Unternehmens an SpaceX würde die Liquidität und die Gesamtkapitalstruktur von HEALWELL weiter stärken.

Überlegungen zur IFRS-konformen Finanzberichterstattung

Nach der Übertragung der zugrundeliegenden Wertpapiere durch die SPV auf HEALWELL rechnet das Unternehmen damit, die Bestände gemäß den International Financial Reporting Standards (IFRS) in seiner Bilanz als Umlaufvermögen ausweisen zu können. Der Wert der HEALWELL-Beteiligung an der SPV wurde bis vor kurzem in den Jahresabschlüssen des Unternehmens, einschließlich des am 31. März 2026 endenden Berichtszeitraums, mit rund 4,6 Mio. CAD ausgewiesen. Das Unternehmen geht davon aus, dass es den Buchwert dieser Beteiligung in seiner nächsten Finanzberichterstattung aktualisieren wird.

Wie HEALWELL betont, weist das Unternehmen zwar 19,7 Mio. $ für Rechnungslegungszwecke gemäß IFRS als kurzfristige Verbindlichkeit aus, die Schuldverschreibung wird jedoch erst am 31. Dezember 2029 fällig. Die Bilanz von HEALWELL enthält eine Wandelschuldverschreibung in Höhe von 30,0 Mio. $ mit einem Fälligkeitstermin für die Barabrechnung am 31. Dezember 2029. Zum 31. März 2026 betrug der beizulegende Zeitwert (Fair Market Value, FMV) der Schuldverschreibung gemäß den IFRS-Richtlinien 19,7 Mio. $. Der Inhaber der Schuldverschreibung hat die Möglichkeit, diese jederzeit in nachrangige stimmberechtigte Aktien der Klasse A des Unternehmens umzuwandeln; daher ist das Unternehmen verpflichtet, die Schuldverschreibung gemäß IFRS zum beizulegenden Zeitwert als kurzfristige Verbindlichkeit auszuweisen. Weitere Einzelheiten zur Schuldverschreibung sind in der Anmerkung 15 des am 31. März 2026 auf SEDAR+ eingereichten Jahresabschlusses enthalten. An dieser Stelle sei auch betont, dass das Unternehmen derzeit alle Kreditauflagen zur Gänze erfüllt.

James Lee

Chief Executive Officer

HEALWELL AI Inc.

Über HEALWELL AI

HEALWELL ist ein Unternehmen für künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen, das sich auf die Gesundheitsvorsorge spezialisiert hat. Das Unternehmen sieht es als seine Aufgabe, die Gesundheitsversorgung zu verbessern und durch die Früherkennung von Krankheiten Leben zu retten. Das Unternehmen entwickelt und vermarktet mit Hilfe seiner eigenen Technologie moderne klinische Entscheidungsunterstützungssysteme, die Gesundheitsdienstleistern dabei helfen können, seltene und chronische Krankheiten zu erkennen, ihre Praxis effizienter zu gestalten und damit ihre Patienten erfolgreicher zu behandeln. HEALWELL setzt auf eine Strategie, bei der die Entwicklung und der Erwerb technologischer und klinisch-wissenschaftlicher Kompetenzen, die die Roadmap des Unternehmens ergänzen, im Zentrum stehen. HEALWELL notiert unter dem Börsensymbol AIDX an der Toronto Stock Exchange und unter dem Börsensymbol HWAIF an der OTCQX. Nähere Informationen zu HEALWELL erhalten Sie unter healwell.ai/ .

Zukunftsgerichtete Aussagen

Es wurde noch keine Entscheidung hinsichtlich einer bestimmten Verwertungsmaßnahme in Bezug auf die SpaceX-Aktien getroffen, und es kann keine Gewähr dafür gegeben werden, dass eine solche Transaktion überhaupt stattfinden wird, zu welchem Zeitpunkt sie stattfinden könnte oder zu welchem Preis und zu welchen Bedingungen sie erfolgen würde. Der Marktpreis der Klasse A-Stammaktien von SpaceX nach dem Börsengang und während der für die Bestände des Unternehmens geltenden Sperrfristen kann Schwankungen unterliegen, und der letztendlich erzielte Wert der Bestände des Unternehmens, sofern vorhanden, hängt von den Marktbedingungen zum Zeitpunkt des Verkaufs der Wertpapiere nach Ablauf der jeweiligen Sperrfrist sowie von anderen Faktoren ab, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Der Handel mit Wertpapieren des Unternehmens in Erwartung einer solchen Transaktion sollte als hochspekulativ angesehen werden.

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze dar, darunter Aussagen über die Möglichkeiten, den Einsatz seiner SMART-Produkte auf weitere Bereiche des Gesundheitswesens auszuweiten, sowie die potenzielle künftige Verwertung der indirekten Beteiligung des Unternehmens an SpaceX, und basieren auf Annahmen, Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, aber nicht immer, durch Wörter oder Ausdrücke wie bewerten, Potenzial, fortlaufend, Chance, annehmen, Pläne, erwartungsgemäß, glauben, wahrscheinlich, zukünftig, erwarten, Strategie oder Variationen solcher Wörter und Ausdrücke oder Aussagen, dass bestimmte zukünftige Bedingungen, Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse werden, dürften, könnten, würden, sollten, möglicherweise oder können eintreten, auftreten oder erreicht werden, oder die Verneinung dieser Begriffe. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren notwendigerweise auf den Einschätzungen des Managements hinsichtlich historischer Trends, aktueller Bedingungen und erwarteter zukünftiger Entwicklungen sowie auf einer Reihe spezifischer Faktoren und Annahmen, die HEALWELL zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Aussagen für angemessen hält, die jedoch außerhalb der Kontrolle von HEALWELL liegen und naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerblichen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen, die dazu führen können, dass die zukunftsgerichteten Aussagen letztendlich ganz oder teilweise unrichtig oder unwahr sind. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf verschiedenen Annahmen, darunter unter anderem den folgenden: die Bedingungen und Fristen, zu denen die Zweckgesellschaft SpaceX-Wertpapiere an das Unternehmen ausgeben darf; die Bedingungen etwaiger Sperrfristen oder Haltefristen, die für die SpaceX-Wertpapiere des Unternehmens gelten können; der voraussichtliche Preis pro SpaceX-Aktie, der nach Ablauf etwaiger für das Unternehmen geltender Sperr- oder Haltefristen erzielt werden könnte; die Gebühren und Aufwendungen, die der Zweckgesellschaft oder dem Unternehmen im Zusammenhang mit einer Ausgliederung oder Verwertung der SpaceX-Wertpapiere in Rechnung gestellt werden oder entstehen könnten; die Marktfähigkeit und Übertragbarkeit der SpaceX-Aktien, die letztendlich vom Unternehmen gehalten werden könnten; die Fähigkeit von HEALWELL, seine Beziehungen zu seinen Geschäftspartnern aufrechtzuerhalten und zu nutzen; die fortgesetzte Einführung der von HEALWELL und seinen Tochtergesellschaften entwickelten Software, Tools und Lösungen; die Stabilität der allgemeinen Wirtschafts- und Marktbedingungen; der Betriebskapitalbedarf und Zugang zu Finanzmitteln; die Fähigkeit von HEALWELL, geltende Gesetze und Vorschriften einzuhalten; die fortgesetzte Einhaltung der geistigen Eigentumsrechte Dritter durch HEALWELL; die Auswirkungen des Wettbewerbs in der Branche; die Notwendigkeit zunehmend innovativer Produktlösungen und Dienstleistungsangebote; Technologien, die wie vorgesehen oder überhaupt funktionieren; Trends beim Kundenwachstum und der Einführung neuer Technologien in der Branche; und dass die unten aufgeführten Risikofaktoren insgesamt keine wesentlichen Auswirkungen auf das Geschäft, den operativen Betrieb, die Einnahmen und/oder die Ergebnisse von HEALWELL haben. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen naturgemäß Risiken und Unsicherheiten, die allgemeiner oder spezifischer Natur sein können und dazu führen können, dass Erwartungen, Prognosen, Vorhersagen, Projektionen oder Schlussfolgerungen sich als unzutreffend erweisen, Annahmen sich als falsch erweisen und Ziele, strategische Vorgaben und Prioritäten nicht erreicht werden.

Bekannte und unbekannte Risikofaktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle von HEALWELL liegen, könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse von HEALWELL wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen, Erfolgen oder Entwicklungen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zu diesen Risikofaktoren zählen unter anderem jene Faktoren, die im Abschnitt Risk Factors im jüngsten Jahresbericht von HEALWELL vom 18. März 2026 erörtert werden, der auf dem SEDAR+-Profil von HEALWELL unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Die Risikofaktoren sollen keine vollständige Liste der Faktoren darstellen, die sich auf das Unternehmen auswirken könnten, und der Leser wird darauf hingewiesen, diese und andere Faktoren, Ungewissheiten und potenzielle Ereignisse sorgfältig zu berücksichtigen und sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen werden gemacht, um über die Erwartungen und Pläne des Managements in Bezug auf die Zukunft zu informieren. HEALWELL lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, oder wesentliche Unterschiede zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Aussagen zu erläutern, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind durch diese Warnhinweise eingeschränkt.

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Pardeep S. Sangha

Investor Relations, HEALWELL AI Inc.

Tel: 604-572-6392

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