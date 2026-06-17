Skymantics Europe tritt der BDVA bei, um Hindernisse aufgrund von Datenknappheit bei der Einführung von KI in Europa zu überwind

Bereitstellung vollständig DSGVO-konformer synthetischer Bevölkerungsdatensätze, um ins Stocken geratene KI-Initiativen in Europa wieder in Gang zu bringen.

ZARAGOZA, ES / ACCESS Newswire / 17. Juni 2026 / Skymantics Europe, Entwickler der KI-Software DataGenesis, gab heute bekannt, dass das Unternehmen der Big Data Value Association (BDVA) beigetreten ist. Diese Mitgliedschaft ist ein entscheidender Schritt im Rahmen der Mission von Skymantics Europe, eines der größten Hindernisse für die Einführung von KI in Europa zu überwinden, nämlich der Datenknappheit: die Verfügbarkeit großer Mengen hochwertiger Daten, die der DSGVO und dem Europäischen KI-Gesetz entsprechen.

Während europäische Regierungen und Unternehmen die Einführung von KI für komplexe Entscheidungsunterstützungsumgebungen vorantreiben, sehen sie sich mit einem immer wiederkehrenden Compliance-Paradoxon konfrontiert: dem Bedarf an hochpräzisen Daten zur Förderung von Innovationen einerseits und der gesetzlichen Verpflichtung zum Schutz der Privatsphäre der Bürger andererseits. Skymantics Europe löst diesen Konflikt mit DataGenesis, seiner proprietären Software-Engine, die digitale Zwillinge generiert, die sich mathematisch nicht von Produktionsdatensätzen unterscheiden, jedoch keinerlei reale Datensätze enthalten.

Wie viele europäische Digital-Twin-Initiativen sind allein deshalb zum Stillstand gekommen, weil keine zuverlässigen Daten zur Verfügung stehen, um KI-Modelle und -Anwendungen zu testen und zu trainieren, bevor sie in die Produktion gehen?, fragte Antonio Correas, CEO von Skymantics Europe. Wir müssen die europäischen Rechtsvorschriften einhalten und die Privatsphäre der Bürger schützen, aber wir dürfen bei der Einführung von KI nicht ins Hintertreffen geraten, weil reale Daten in Silos gespeichert oder gesetzlich unzugänglich sind. Wir verfügen über die Mittel, um präzise synthetische Daten zu erstellen, um Probleme der Datenknappheit zu überwinden, und wir sollten diese nutzen, um die Einführung von KI in Europa zu beschleunigen.

Durch die Zusammenarbeit innerhalb des BDVA-Ökosystems strebt Skymantics Europe an, seine funktionalen isomorphen Bevölkerungsdaten in risikoreichen Umgebungen des öffentlichen Sektors einzuführen. Das Unternehmen konzentriert sich aktiv darauf, seine Simulationskapazitäten für europäische Steuerverwaltungen zu skalieren, um deren Testmöglichkeiten zu optimieren, und gleichzeitig seine Digital-Twin-Frameworks für Smart Cities, zivile Sicherheit und Verteidigungssysteme zu erweitern, in denen reale Betriebsdaten stark isoliert oder eingeschränkt sind.

Um die Skalierbarkeit dieses Ansatzes in der Praxis zu demonstrieren, wurde DataGenesis erfolgreich zur Erstellung einer Reihe künstlicher Bevölkerungsgruppen eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise eine synthetische Nachbildung der gesamten spanischen Bevölkerung von 47 Millionen Einwohnern oder eine Population von 13 Millionen US-Steuerzahlern, die seit 2023 von dem U.S. Internal Revenue Service (IRS) für Softwaretests genutzt wird. Diese hochgranularen Bevölkerungsgruppen sind von Grund auf synthetisch - ohne jegliche reale Daten - und entwickeln sich im Laufe der Zeit weiter; sie ermöglichen zudem die Einfügung seltener Ereignisse für Stresstestzwecke.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/84747/Skymantics_170626_DEPR...

Abbildung 1: DataGenesis - Beispiel mit einer Visualisierung des durchschnittlichen Haushaltseinkommens in Spanien sowie Mikrodaten eines hypothetischen synthetischen Zweipersonenhaushalts mit Wohnsitz in Madrid (Haushalts-ID 2504577).

Um sicherzustellen, dass diese Implementierungen den strengen Anforderungen von Regierungsbehörden und Tier-1-Hauptauftragnehmern gerecht werden, arbeitet Skymantics Europe nach einem strukturierten, TRL-gesteuerten (Technology Readiness Level) Rahmenwerk. Dieser qualitätsorientierte Ansatz reduziert systematisch die Risiken neuer Softwarefunktionen und führt sie zuverlässig von der ersten Validierung bis zum operativen Einsatz im öffentlichen Sektor.

Durch den Beitritt zur BDVA ist Skymantics Europe bereit, mit Innovatoren des öffentlichen Sektors, Steuerbehörden und Infrastrukturplanern zusammenzuarbeiten, um das Dilemma der Datenknappheit zu lösen. Für Anfragen zu Partnerschaften, technische Briefings oder weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Heidi Vilppola, Communications Manager

Skymantics Europe

heidi.vilppola@skymantics.com

Über Skymantics Europe

Skymantics Europe ist der Entwickler der KI-Software DataGenesis, die mathematisch exakte, große synthetische Populationen und digitale Zwillinge generiert. Der Vorteil dieser von Grund auf datenschutzkonformen, funktional isomorphen Populationsdatensätze besteht darin, dass sie exakte Abbilder der bestehenden Populationen sind, im Laufe der Zeit realistisch altern und sich realistisch verhalten, jedoch keinerlei personenbezogene Daten (PII) enthalten, wodurch sie sofort den Anforderungen der DSGVO und des europäischen KI-Gesetzes entsprechen. Eines der größten Hindernisse für die Einführung von KI in Europa ist die Datenknappheit: die Verfügbarkeit großer Mengen hochwertiger Daten, die zum Trainieren und Testen von KI-Modellen und -Anwendungen beitragen. DataGenesis zielt darauf ab, zur Lösung dieses Problems beizutragen.

Über die Big Data Value Association (BDVA)

Die BDVA ist eine branchenorientierte, internationale gemeinnützige Organisation mit Sitz in Brüssel und über 250 Mitgliedern in ganz Europa, darunter große, kleine und mittlere Unternehmen, Start-ups sowie Forschungs- und Nutzerorganisationen. Ihr Schwerpunkt liegt auf Innovationen in den Bereichen Daten und künstliche Intelligenz (KI). Die BDVA steht an der Schnittstelle zwischen Technologie und Politik sowie zwischen Forschung, Innovation und Wertschöpfung für Industrie und Gesellschaft. Der Verband geht Herausforderungen aus einer multidisziplinären Perspektive an und verbindet dabei technologische mit rechtlichen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Aspekten. Die BDVA setzt auf Innovation durch Experimentieren, Zusammenarbeit und gemeinsames Lernen. Sie trägt dazu bei, Bereiche wie Big-Data-Technologien und -Dienstleistungen, Datenplattformen und Datenräume, industrielle KI, datengesteuerte Wertschöpfung, Standardisierung und Qualifizierung voranzutreiben und zu fördern.

QUELLE: Skymantics Europe, SL

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