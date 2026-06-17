Frischer Look, smarte Filter, starker Tarifvergleich: TK-World AG hebt „anschlussberater.de“ aufs nächste Level

Der Paderborner Telekommunikationsspezialist modernisiert sein bundesweites Fachhändler-Netzwerk und stärkt die lokale Sichtbarkeit für den stationären Handel.

Paderborn, 17. Juni 2026 – Rundum erneuert, intuitiv, kundenorientiert und bereit für die Zukunft der Netzvermarktung: Die TK-World AG präsentiert den Relaunch des bundesweiten Fachhändler-Portals anschlussberater.de. Mit einem modernen Design, optimierten Filterfunktionen und einem integrierten Tarifvergleich schlägt die Plattform eine noch stärkere Brücke zwischen endkundenorientiertem Onlineshopping und der persönlichen Beratung vor Ort.

Schneller zum passenden Tarif – und zum Händler von nebenan

Über neue, optimierte Filter können Kunden gezielt nach ihrem Wunsch-Händler suchen – sei es ein klassisches Ladengeschäft, ein mobiler Berater, ein exklusiver Premium-anschlussberater oder nach Anbietern, die bestimmte Provider im Portfolio haben. anschlussberater.de bildet den local SEO-Boost für jeden Fachhändler: Jede Partner-Filiale erhält eine eigene Landingpage, die für maximale lokale Sichtbarkeit in den Suchmaschinen sorgt.

Gleichzeitig wurde die Suche nach dem passenden Tarif vereinfacht: Für Endkunden, die im Tarifdschungel nach dem besten Angebot suchen, wird der Weg zum passenden Vertrag jetzt noch einfacher. Das Herzstück des Relaunches bildet ein intuitiver Internet-Tarifvergleich, in den nach und nach alle Top-Netzbetreiber integriert werden sollen. Auch die Partner vor Ort werden so in der aufwendigen Tarif- und Angebotsreche in einer sich immer schneller drehenden Angebots-Welt unterstützt und Ihre Arbeit erleichtert.

Premium-anschlussberater im anschlussberater-Netzwerk

Als Bindeglied zwischen Netzbetreibern und dem Handel stärkt die TK-World AG mit dem Relaunch gezielt die Partner vor Ort. Fachhändler im anschlussberter-Netzwerk profitieren ab sofort von einem frischen, modernen Look, der Vertrauen schafft und Abschlüsse beschleunigt.

Besonders attraktiv ist das Update für die sogenannten Premium-anschlussberater: Partner, die ein stationäres Ladengeschäft führen und mindestens zwei Netze über die TK-World vermarkten, sichern sich diesen Status und profitieren von exklusiven Aktionen und Incentives zur gezielten Unterstützung ihrer Vermarktung.

Vertriebsstarke Aktionen zum Start

Zum Relaunch startet die TK-World AG verschiedene Aktionen, um die Vermarktung online und am POS zu unterstützen. Beispielsweise können exklusiv über den Telekom anschlussberater Shop Hardware-Bundles mit stark rabattierten FRITZ!Boxen zum Aktionspreis gebucht werden. Des Weiteren haben Kunden von ausgewählten Premium-anschlussberatern die Chance, mit einem Rubbellos ein brandneues Samsung Galaxy S26 gewinnen.

„Mit dem Relaunch von anschlussberater.de verbinden wir das Beste aus zwei Welten: die Schnelligkeit und Transparenz digitaler Tarifvergleiche mit der unersetzbaren Kompetenz des regionalen Fachhandels“, erklärt CEO Kai-Uwe Flormann.