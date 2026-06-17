ACOUSTISCAN macht Offshore-Windparks planbarer und sicherer

Neue akustische Überwachungslösung von Omexom und Seven Bel unterstützt die vorausschauende Instandhaltung kritischer Hochspannungskomponenten in Offshore-Windkraftanlagen

Mit ACOUSTISCAN haben Omexom in Deutschland und das österreichische Unternehmen Seven Bel eine Lösung entwickelt, die Teilentladungen in Hoch- und Mittelspannungskomponenten akustisch erkennt, bevor größere Schäden entstehen. Die speziell für Offshore-Anlagen weiterentwickelte Technologie hilft, Ausfälle zu vermeiden, Wartungen gezielter zu planen und Reparaturkosten zu senken.

Teilentladungen gelten als Frühindikatoren für Isolationsschäden in Mittel- und Hochspannungsanlagen. Bleiben sie unentdeckt, können sie zu Ausfällen, längeren Stillständen und erheblichen wirtschaftlichen Folgen führen. Gerade im Offshore-Bereich sind Reparaturen besonders aufwendig, weil Logistik, Wetterfenster und Personaleinsatz den Aufwand deutlich erhöhen. ACOUSTISCAN setzt genau hier an: Das System überwacht kritische Komponenten der Windkraftanlagen kontinuierlich mit akustischen Sensoren und identifiziert auffällige Schallmuster frühzeitig.

Grundlage der Lösung ist der von Seven Bel entwickelte Sound Scanner. Gemeinsam mit Omexom wurde die Technologie für die besonderen Anforderungen von Offshore-Windkraftanlagen weiterentwickelt. Während Omexom seine Expertise aus dem Betrieb und der Instandhaltung von kritischer Energie-Infrastruktur einbrachte, setzte Seven Bel die daraus abgeleiteten Anforderungen in Hardware- und Softwareerweiterungen um. So entstand mit ACOUSTISCAN eine Lösung aus Sensorik, Analyse-Software und Dashboard für die vorausschauende Zustandsüberwachung kritischer Hochspannungskomponenten. Auffälligkeiten werden automatisch erkannt, bewertet und in regelmäßigen Berichten mit Handlungsempfehlungen zusammengefasst. Aktuell sind rund 80 Sensoren im Einsatz.

„Bleiben Teilentladungen unentdeckt, kann das gravierende wirtschaftliche Folgen haben: Produktionsausfälle können zu Verlusten von ein bis fünf Millionen Euro führen. Hinzu kommen hohe Reparaturkosten, die durch den logistischen Mehraufwand auf dem Meer verursacht werden. Mit ACOUSTISCAN schaffen wir die Grundlage, solche Risiken frühzeitig zu erkennen und gezielt zu minimieren“, sagt Jael Masury, Projektentwicklerin bei Omexom Renewables Energies Offshore in Oldenburg. „Unsere akustische Technologie macht kritische Schallemissionen sichtbar und auswertbar. Gemeinsam mit Omexom als zuverlässigem Partner bringen wir diese Stärke gezielt in den Offshore-Bereich, um Betreibern eine vorausschauende Instandhaltung zu ermöglichen“, erläutert Thomas Rittenschober, Geschäftsführer der Seven Bel GmbH.

ACOUSTISCAN entstand aus einer Zusammenarbeit von Omexom Renewable Energies Offshore und Seven Bel im Umfeld der VINCI-Innovationsplattform Leonard. Seit Anfang 2025 wird die Lösung für Offshore-Windparks und Windkraftanlagen auf See weiterentwickelt und im Praxiseinsatz validiert.

Über Omexom:

Omexom ist die Marke für Energieinfrastrukturen von VINCI Energies. Entlang der gesamten Wertschöpfungskette von Strom und Gas unterstützt Omexom den Aufbau CO2-armer Energiequellen, die Weiterentwicklung leistungsfähiger Netze, die optimierte Nutzung von Energie sowie die Umsetzung maßgeschneiderter Lösungen. Damit leistet Omexom einen wichtigen Beitrag zur Energiewende und stärkt mit innovativen, nachhaltigen Lösungen die Energieinfrastruktur von morgen.

2025: 6 Mrd. Euro Umsatz | 25.000 Expertinnen und Experten | 570 Business Units | 36 Länder

In Deutschland unterstützt Omexom Kunden flächendeckend bei der Umsetzung der Energiewende und entwickelt gemeinsam mit ihnen Lösungen für eine nachhaltige Energie- und Mobilitätsversorgung. Das Unternehmen ist für Netzbetreiber, kommunale Energieversorger, Stadtwerke, Industrie sowie konventionelle und erneuerbare Energieerzeuger tätig. Mit 5.500 Mitarbeiter:innen in 117 Business Units erzielte Omexom in Deutschland im Jahr 2025 einen Umsatz von 1,35 Milliarden Euro.

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