Starke Bilanz, neue Produktion und volle Uran-Exponierung!

Mit Produktionsstart bei ‚Burke Hollow', 794 Mio. USD liquiden Mitteln, keiner Verschuldung und strategischen Uranbeständen positioniert sich Uranium Energy als einer der spannendsten...

...US-Profiteure des neuen Kernenergie-Zyklus.

- Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Endeavour Silver Corp.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen, nicht erfolgsabhängigen, IR-Beratervertrag mit Endeavour Silver · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 17.06.2026, 5:41 Uhr Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

der Uranmarkt steht wieder dort, wo Anleger ihn lange nicht gesehen haben: im Zentrum einer strategischen Energie- und Sicherheitsdebatte. Energieversorger und Tech-Konzerne suchen verlässliche CO2-arme Grundlast, während Rechenzentren, künstliche Intelligenz und industrielle Elektrifizierung den Strombedarf weiter nach oben treiben. Kernenergie rückt damit nicht nur energiepolitisch, sondern auch an den Kapitalmärkten wieder in den Fokus.

China liefert ein besonders starkes Beispiel. Das Land will seine Atomenergiekapazität bis 2030 auf rund 110 GW ausbauen - nach etwa 62 GW Ende 2025. Das wäre nahezu eine Verdopplung und zeigt, wie konsequent große Volkswirtschaften langfristige Kernenergie-Kapazitäten planen.

Auch die großen US-Technologiekonzerne agieren. Meta hat über Vereinbarungen mit Vistra, TerraPower und Oklo den Zugriff auf…

Lesen Sie hier gerne weiter.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Quellen und verwendete Informationsbasis

• Uranium Energy Corp.: Q3/FY2026-Unternehmensmeldung vom 9. Juni 2026; Quarterly Report/Form 10-Q für das Quartal bis 30. April 2026; Projektseiten und technische Berichte des Unternehmens.

• World Nuclear Association, Nuclear Fuel Report 2025; IAEA/NEA: Uranium Resources, Production and Demand 2024; Center for Strategic and International Studies; CruxInvestor.com.

• Meta Platforms: Mitteilung zu Kernenergie-Projekten vom Januar 2026; U.S. Department of Energy: Nuclear Dominance - 3 by 33, April 2026; Federal Register: Proclamation 11001, 20. Januar 2026.

• United States Geological Survey: Titanium Statistics and Information 2026; Maximize Market Research; TZ Minerals International laut Uranium Energy Corp.

Quelle-Intro-Bild: Symbolbild; KI generiert

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