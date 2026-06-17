Hanau im finanziellen Stress: Immer mehr Pfändungen - Schuldnerberatung meldet deutlichen Anstieg

Die SH Schuldnerberatung verzeichnet in Hanau einen starken Anstieg finanzieller Notlagen. Besonders Pfändungen und Zahlungsrückstände nehmen zu - die Beratung reagiert mit erweiterten Hilfsangeboten.

Hanau, 17. Juni 2026 - Die wirtschaftliche Situation vieler Haushalte in Hanau verschlechtert sich spürbar. Steigende Energiepreise, hohe Mieten und zunehmende Konsumschulden führen dazu, dass immer mehr Menschen in akute Zahlungsschwierigkeiten geraten. Die SH Schuldner- und Insolvenzberatung berichtet von einem deutlichen Zuwachs an Ratsuchenden - insbesondere aus Kesselstadt, Lamboy, Großauheim und Steinheim.

"Wir erleben derzeit eine Phase, in der viele Menschen ihre finanzielle Belastungsgrenze überschreiten", erklärt Stefan Habermann, Inhaber der SH Schuldner- und Insolvenzberatung. "In Hanau sehen wir vor allem mehr Kontopfändungen und Mahnverfahren. Viele Betroffene melden sich erst, wenn bereits Vollstreckungsmaßnahmen laufen."

Typische Auslöser der aktuellen Überschuldungswelle

Die SH Schuldnerberatung nennt mehrere Entwicklungen, die in Hanau besonders stark durchschlagen:

* steigende Wohnkosten und Nebenkostenabrechnungen

* hohe Strom? und Gaspreise

* Ratenkäufe und Konsumfinanzierungen

* Verzögerungen bei der Anpassung der Pfändungsfreigrenzen

* verstärkte Vollstreckungsaktivitäten von Behörden

Viele Betroffene berichten, dass sie trotz Arbeit kaum noch Rücklagen bilden können.

Neue Unterstützungsschwerpunkte für Hanau

Um Ratsuchende schneller zu entlasten, setzt die SH Schuldnerberatung verstärkt auf:

* Soforthilfe bei Kontopfändungen

* Berechnung des individuellen Freibetrags

* Unterstützung beim Pfändungsschutz

* Erstellung außergerichtlicher Schuldenregulierungspläne

* Prüfung von Pfändungsbeschlüssen und Gläubigerforderungen

* Vorbereitung von Privat? und Regelinsolvenzen

* Beratung für Selbstständige, die durch Umsatzrückgänge in Schwierigkeiten geraten sind

"Wichtig ist, dass Betroffene frühzeitig handeln", betont Habermann. "Je früher wir eingreifen, desto mehr Möglichkeiten gibt es."

Kurze Wege: Schöneck als Beratungsstandort für Hanau

Viele Ratsuchende aus Hanau nutzen den nahegelegenen Standort Schöneck. Die Anfahrt dauert meist nur wenige Minuten, alternativ stehen digitale Beratungen zur Verfügung.

Weitere Informationen zum Standort: Schuldnerberatung Hanau

Kostenfreie Erstberatung

Die Erstberatung ist kostenlos und bietet eine erste Einschätzung der finanziellen Situation sowie konkrete Handlungsempfehlungen.

Über die SH Schuldner- und Insolvenzberatung

Die SH Schuldner- und Insolvenzberatung unterstützt seit vielen Jahren Menschen in finanziellen Krisen. Mit regionalen Angeboten im Rhein?Main?Gebiet bietet das Unternehmen professionelle Hilfe bei Schulden, Pfändungen und Insolvenzverfahren.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Schuldner- und Insolvenzberatung Stefan Habermann

Herr Stefan Habermann

Hanauer Straße 33b

61137 Schöneck

Deutschland

fon ..: 061874710670

web ..: https://www.schuldnerberatung.expert

email : info@Schuldnerberatung.expert

Professionelle Schuldner- und Insolvenzberatung für Privatpersonen, Selbstständige und Unternehmen. Wir unterstützen bei Schulden, Pfändungen, finanziellen Krisen und drohender Insolvenz. Unsere Leistungen umfassen Privatinsolvenz, Firmeninsolvenz, Schuldenregulierung, Pfändungsschutz, P?Konto?Bescheinigungen sowie die Vorbereitung der Restschuldbefreiung.

Im kostenlosen Erstgespräch erhalten Ratsuchende eine klare Ersteinschätzung und mögliche nächste Schritte - diskret, strukturiert und ohne Wartezeiten.

Pressekontakt:

Schuldner- und Insolvenzberatung Stefan Habermann

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