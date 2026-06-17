Mineralogische Studie bestätigt Übereinstimmung von Tannenberg mit polnischen Kupferschiefer-Minen

HIGHLIGHTS

- Übereinstimmung der Mineralisierung von Tannenberg mit produzierenden polnischen Kupferschiefer-Kupfer-Silberminen. Eine Überprüfung durch einen unabhängigen Metallurgen von MSA Mining Consulting UK bestätigt die potenzielle Eignung für ein konventionelles, auf Flotation basierendes Aufbereitungsverfahren, wie es in den langjährigen Betrieben von KGHM (WSE: KGH) zum Einsatz kommt und für das Projekt Nowa Sól von Lumina Metals (TSE: LMCU) geplant ist.

- Das etablierte Kupferschiefer-Flowsheet bildet die Grundlage für den Verarbeitungsablauf in Tannenberg. Die Betriebe von KGHM verarbeiten jährlich 30 Mio. Tonnen mit 1,6 % Cu und 45 g/t Ag und erzielen dabei einen Gesamtgewinnungsgrad von 89 % Kupfer und 86 % Silber aus einem gemischten Ausgangsmaterial aus Kupferschiefer, Sandstein und in Karbonat gelagerten Mineralisierungen, und zwar durch Zerkleinerung, zweistufiges Mahlen, Grobflotation, feines Nachmahlen und mehrstufige Reinigung.

- Moderne Aufbereitungstechnologien bieten das Potenzial erhöhter Gewinnungsgrade. Es werden fortschrittliche Verfahren untersucht, unter anderem Hochdruck-Mahlwalzen (HPGR), Feinpartikel-Flotationssysteme und fortschrittliche Reagenzienkonzepte, die das Potenzial besitzen, die Freisetzung und Gewinnung von feinkörnigen Kupfersulfiden im Vergleich zu den vor Jahrzehnten für KGHM entwickelten herkömmlichen Flowsheets zu verbessern.

- Von SGS Lakefield durchgeführte mineralogische Studie an zehn Bohrkernproben. Diese Studie zeigt, dass das Kupfer vorwiegend in Chalkosin zusätzlich zu Bornit, Chalkopyrit und Covellin gelagert ist, was für Kupferschiefer-Lagerstätten typisch ist.

- Es wurde eine bimodale Korngrößenverteilung von Kupfersulfid festgestellt, die sowohl grobkörniges Material (>25-30 µm) als auch sehr feines, eingesprengtes Material ( www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/84727/GreenX_090626_DE_PRCOM...

Abbildung 1: Karte mit den Bohrlochstandorten mit Kennzeichnung der Bohrlöcher, die für die mineralogische Studie genutzt wurden.

Ein wichtiges Ergebnis der Studie ist die Identifizierung einer ausgeprägt bimodalen Korngrößenverteilung der Kupfersulfide, wobei sowohl grobe Partikel (>25-30 µm) als auch sehr feines, eingesprengtes Material ( www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/84727/GreenX_090626_DE_PRCOM...

Abbildung 2: Bilder der Mineralvergesellschaftung aus Kupfersulfid-Taubgestein für die zehn Proben, die Gegenstand der Studie waren. Die Mächtigkeit bei jedem Bild beträgt 1,5 mm.

Aufgrund dieser Ähnlichkeiten wird das konventionelle Flotationsverfahren als geeigneter metallurgischer Basisansatz für Tannenberg betrachtet. Die polnischen Vergleichsbeispiele zeigen, dass durch Zerkleinerung, Vorvermahlung, Flotation, Nachvermahlung des Konzentrats und mehrstufige Reinigung hohe Gewinnungsgrade von Kupfer und Silber aus Kupferschiefererzen erzielt werden können. Wie bei allen derartigen Betrieben deutet die für Tannenberg festgestellte bimodale Korngrößenverteilung darauf hin, dass der Zerkleinerungsstrategie, einschließlich der möglichen Notwendigkeit einer feineren Vermahlung, besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden muss, um ultrafeine Kupfermineralien wirksam herauszulösen.

Die mineralogischen Daten deuten zudem auf das Vorhandensein von organischem Kohlenstoff und geringen Mengen schädlicher Elemente hin, die in das Konzentrat gelangen und die Produktqualität beeinträchtigen könnten. Infolgedessen werden zukünftige metallurgische Testarbeiten zusätzliche Aufbereitungsschritte wie etwa eine Kohlenstoff-Vorflotation oder spezielle Reagenzienverfahren evaluieren, um den Konzentratgehalt und die Vermarktbarkeit zu optimieren.

Der Sachverständige und unabhängige metallurgische Berater, Herr Cunningham von MSA-UK, ist zu dem Schluss gekommen, dass die Tannenberg-Mineralisierung wesentliche Ähnlichkeiten mit den polnischen Vergleichserzen aufweist. Der Sachverständige ist der Ansicht, dass die Mineralisierung in Tannenberg potenziell gut für ein auf Flotation basierendes Aufbereitungs-Flowsheet geeignet ist und dass vorbehaltlich weiterer Testarbeiten in Tannenberg metallurgische Gewinnungsgrade erzielt werden könnten, die mit den aus polnischen Minen gemeldeten Gewinnungsgraden von ca. 89 % Cu und ca. 86 % Ag vergleichbar oder möglicherweise sogar besser sind. Der Sachverständige geht zudem davon aus, dass das Projekt potenziell ein Kupfer-Silber-Konzentrat eines Typs produzieren könnte, der eine starke Marktakzeptanz haben dürfte. Der Sachverständige ist zu der begründeten Überzeugung gelangt, dass die folgenden wesentlichen Faktoren vorbehaltlich weiterer Testarbeiten diese Einschätzung stützen:

- Diese neue mineralogische Studie umfasst TIMA- und REM-Analysen an zehn Proben aus vier Bohrlöchern, die als repräsentativ für die Tannenberg-Mineralisierung betrachtet werden. Die ausgewählten Bohrlöcher gewährleisten eine gute räumliche Abdeckung der Zielmineralisierung, wie in Abbildung 1 dargestellt.

- Laut Interpretation ist die Tannenberg-Mineralisierung durch denselben genetischen Prozess entstanden wie die analogen Erze in Polen, da alle Projekte Teil derselben Struktur und desselben Mineralsystems, der mitteleuropäischen Kristallinzone, sind (siehe Pressemitteilung von GreenX vom 9. September 2025).

- Es wurde festgestellt, dass die Korngröße der Kupfer- und Silbererzmineralien, die Vergesellschaftungen mit Wirtsmineralien und andere Ablagerungsmerkmale in Tannenberg im Wesentlichen mit den veröffentlichten Daten zu den polnischen Vergleichserzen übereinstimmen. Diese grundlegenden technischen Eigenschaften sind entscheidend für die Bestimmung des metallurgischen Gewinnungsgrades.

- Im Projekt Tannenberg wurden historisch sowohl Kupfer als auch Silber im Rahmen von Bergbauaktivitäten gefördert, die bis in die 1950er-Jahre andauerten.

- Die oben genannten metallurgischen Gewinnungsgrade stimmen mit dem technischen Bericht von 2013 überein, der von Micron International Limited, einem unabhängigen Berater von KGHM, erstellt wurde (siehe Anhang 2).

- Moderne Entwicklungen in der Kupferverarbeitungstechnologie könnten Möglichkeiten bieten, die metallurgischen Gewinnungsgrade im Vergleich mit den KGHM-Minen, die in den 1960er-Jahren errichtet wurden, insgesamt zu verbessern.

Diese erste mineralogische Bewertung in Tannenberg unterstreicht zudem die Bedeutung detaillierter metallurgischer Testarbeiten zur Optimierung der Mahlgröße, der Konzentratqualität und der Gewinnung für das Projekt. Die geringe Tiefe des Projekts Tannenberg und das Vorhandensein von Abraumhalden und potenziell zugänglichen alten Bergbauanlagen werden die Durchführung metallurgischer Testarbeiten bereits in frühen Phasen der Projektstudie erleichtern.

JÜNGSTE ENTWICKLUNGEN IN DEN KUPFERVERARBEITUNGSTECHNOLOGIEN

Während Kupferschieferlagerstätten in Polen seit Jahrzehnten mit herkömmlichen Flotationskreisläufen aufbereitet werden, bieten neuere technologische Entwicklungen Möglichkeiten zur Verbesserung der metallurgischen Leistung.

Fortschritte bei Zerkleinerungstechnologien wie HPGR können die Freisetzung feinkörniger Kupfermineralien verbessern, indem das Erz entlang natürlicher Korngrenzen zerkleinert wird. Dies ist besonders wichtig für Kupferschiefer-Mineralisierungen, bei denen ein erheblicher Teil des Kupfers in sehr feinen Partikeln vorliegt.

Darüber hinaus können moderne Flotationstechnologien und spezielle Systeme zur Gewinnung feiner Partikel die Gewinnung von ultrafeinen Sulfidmineralien verbessern, während fortschrittliche Reagenzienkonzepte und Vorbehandlungsschritte, wie etwa die Kohlenstoff-Vorflotation, den Gehalt des Konzentrats weiter steigern können.

Diese Entwicklungen deuten darauf hin, dass moderne Flowsheets das Potenzial haben, im Vergleich zu historischen Betrieben eine höhere Kupfer- und Silbergewinnung zu erzielen, insbesondere bei feinkörnigen Kupferschiefererzen.

ANSTEHENDE ARBEITSPROGRAMME

Neben den laufenden Explorationstätigkeiten wird GreenX die nächste Phase der Aufbereitungsarbeiten vorantreiben und sich auf metallurgische Tests auf Scoping-Ebene konzentrieren, wobei repräsentative Proben aus den wichtigsten mineralisierten Lithologien verwendet werden. Dieses Programm ist darauf ausgelegt, die ersten mineralogischen Ergebnisse zu bestätigen, die Zerkleinerungseigenschaften zu beurteilen und die Flotationsleistung, einschließlich Gewinnung, Konzentratgehalt und Reagenzienauswahl, zu bewerten.

Die Ergebnisse dieser Testarbeiten werden zur Entwicklung eines vorläufigen metallurgischen Flowsheets für das Projekt Tannenberg verwendet. Dieses Flowsheet bildet die Grundlage für nachfolgende, weiterführende metallurgische Programme, einschließlich Variabilitätsprüfungen, Optimierung von Mahlgröße und Flotationsbedingungen und detaillierter Bewertung der Konzentratqualität und der Aufbereitungsleistung.

ANFRAGEN

Ben Stoikovich

Chief Executive Officer

+44 207 478 3900

ir@greenxmetals.com

Kazimierz Chojna

Investor Relations - Polen

Kim Eckhof

Investor Relations - UK/Deutschland

ERKLÄRUNG DER SACHKUNDIGEN PERSONEN (EXPLORATIONSERGEBNISSE)

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen zu den Explorationsergebnissen basieren auf Angaben, die von Dr. Matthew Jackson, einer sachkundigen Person und Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy, zusammengestellt wurden. Dr. Jackson ist technischer Berater von GreenX und hält nicht börsennotierte Optionen des Unternehmens. Dr. Jackson verfügt über ausreichende Erfahrung, die für die Art der Mineralisierung und die Art der betreffenden Lagerstätte sowie für die durchgeführten Aktivitäten relevant ist, um als sachkundige Person im Sinne der Ausgabe 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves zu gelten. Dr. Jackson stimmt der Aufnahme der auf seinen Informationen basierenden Angaben in diese Mitteilung in der vorliegenden Form und im vorliegenden Kontext zu.

ERKLÄRUNG DER SACHKUNDIGEN PERSONEN (METALLURGISCH-MINERALOGISCHE STUDIE)

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen zu den Explorationsergebnissen (metallurgisch-mineralogische Studie) basieren auf Angaben, die von Herrn Gordon Cunningham zusammengestellt wurden, einem Sachverständigen, der Mitglied des Engineering Council of South Africa und Fellow des South African Institute of Mining and Metallurgy ist, einer anerkannten Berufsorganisation, die in einer von der ASX von Zeit zu Zeit veröffentlichten Liste aufgeführt ist. Herr Cunningham ist technischer Berater bei MSA Mining Consulting UK Ltd. Herr Cunningham verfügt über ausreichende Erfahrung, die für die Art der Mineralisierung und die Art der betreffenden Lagerstätte sowie für die durchgeführten Aktivitäten relevant ist, um als sachkundige Person im Sinne der Ausgabe 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves zu gelten. Herr Cunningham stimmt der Aufnahme der auf seinen Informationen basierenden Angaben in diese Mitteilung in der vorliegenden Form und im vorliegenden Kontext zu.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die durch Begriffe wie erwartet, geht davon aus, glaubt, prognostiziert, plant und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den Erwartungen und Einschätzungen von GreenX hinsichtlich zukünftiger Ereignisse. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen zwangsläufig Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle von GreenX liegen und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen Aussagen abweichen. Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als richtig erweisen. GreenX übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen nachträglich zu aktualisieren oder zu revidieren, um den Umständen oder Ereignissen nach dem Datum dieser Pressemitteilung Rechnung zu tragen.

Diese Mitteilung wurde von Herrn Ben Stoikovich, Chief Executive Officer, zur Veröffentlichung freigegeben.

QUELLENANGABEN UND REFERENZEN

Siehe Anhang 2 weiter unten.

ANHANG 1: EXPLORATIONSERGEBNISSE UND JORC-TABELLEN

Tabelle 1: Historische Bohrlochdaten (verwendet für die prozessmineralogische Studie)

Loch-Nr. Easting Northing Höhe Neigung (°) Tiefe (m)

(m ü.d.M.)

Ro 15 4348595 5647200 255 90 351

Ro 25 4349554 5646656 331 90 553

Ro 38 4351640 5647472 249 90 559

Ro 45 4356946 5656716 407 90 289

Anmerkung: Koordinaten sind in DHDN/3-Grad Gauss-Kruger-Zone 4 angegeben.

Link zur vollständigen englischen Original-Pressemitteilung:

cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-03100885-6A1329723&v=undefined

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