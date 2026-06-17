SIP SCOOTERSHOP als Top-50-Spitzenunternehmen im deutschen Mittelstand ausgezeichnet

Die SIP SCOOTERSHOP GMBH wurde vom Institut DDW - DIE DEUTSCHE WIRTSCHAFT als eines der Top-50-Spitzenunternehmen im deutschen Mittelstand ausgezeichnet.

Die Platzierung basiert auf einem wissenschaftlich fundierten Bewertungsindex mit 39 Kriterien und unterstreicht die unternehmerische Stärke, Innovationskraft und besondere Wettbewerbsposition des Unternehmens.

Die Auszeichnung wird von der DEUTSCHEN EXZELLENZPRÜFUNG gemeinsam mit DDW - DIE DEUTSCHE WIRTSCHAFT sowie dem führenden Wirtschaftsmagazin MARKT UND MITTELSTAND veröffentlicht. Bewertet werden dabei zentrale Faktoren, die für die Leistungsfähigkeit mittelständischer Unternehmen stehen - darunter wirtschaftliche Stabilität, Innovationskraft, Marktposition, Zukunftsfähigkeit und unternehmerische Exzellenz.

SIP SCOOTERSHOP ist zudem als Exzellenzbetrieb des deutschen Mittelstands gelistet. Das entsprechende Siegel wird an Unternehmen vergeben, die aus 29 qualitativen Kriterien die erforderliche Mindestanzahl erfüllen. Damit wird sichtbar, dass SIP SCOOTERSHOP nicht nur wirtschaftlich erfolgreich agiert, sondern auch in Bereichen wie Qualität, Unternehmensentwicklung, Kundenorientierung und nachhaltiger Marktpräsenz überzeugt.

"Diese Auszeichnung ist für uns eine besondere Bestätigung unserer Arbeit der vergangenen Jahrzehnte. SIP SCOOTERSHOP steht seit mehr als 30 Jahren für Leidenschaft, Verlässlichkeit, Innovation und Unternehmergeist. Dass diese Entwicklung nun auch in einem unabhängigen Ranking sichtbar wird, freut uns sehr", so Ralf Jodl, Mitgründer und Geschäftsführer von SIP Scootershop.

Seit der Gründung hat sich SIP SCOOTERSHOP von einem spezialisierten Anbieter für Rollerersatzteile zu einem international bekannten Unternehmen der Scooter- und Vespa-Szene entwickelt. Mit einem breiten Sortiment, eigener Produktentwicklung, hoher technischer Kompetenz und einer starken digitalen Ausrichtung beliefert SIP SCOOTERSHOP Kunden in vielen Ländern weltweit.

Auch als Arbeitgeber hat sich das Unternehmen über die Jahre kontinuierlich weiterentwickelt. SIP SCOOTERSHOP bietet Arbeitsplätze in Bereichen wie Einkauf, Logistik, IT, Produktentwicklung, Marketing, Kundenservice, Werkstatt und Verwaltung. Die Auszeichnung macht damit auch deutlich, dass das Unternehmen aus Landsberg am Lech ein attraktiver Arbeitgeber in der Region und ein wichtiger Teil des deutschen Mittelstands ist.

In weiteren Rankings wird SIP SCOOTERSHOP GMBH unter den deutschen Top-Handelsunternehmen auf Rang 645 geführt. In der Rangliste der größten Arbeitgeber in Deutschland liegt SIP SCOOTERSHOP GMBH auf Rang 8386.

Die Aufnahme in die Liste der Top-50-Spitzenunternehmen und die Auszeichnung als Exzellenzbetrieb bestätigen den erfolgreichen Kurs von SIP SCOOTERSHOP: Seit mehr als drei Jahrzehnten verbindet das Unternehmen Leidenschaft für Roller, unternehmerische Stabilität, internationale Ausrichtung und kontinuierliche Innovation.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

SIP Scootershop GmbH

Herr GF Jodl

Marie-Curie-Str. 4

86899 Landsberg

Deutschland

fon ..: 081919699960

web ..: https://www.sip-scootershop.com/

email : ralf@sip-scootershop.de

Die SIP Scootershop GmbH gehört zu den führenden Mailordershops für Motorroller Zubehör, Tuning und Ersatzteile weltweit. Wir bieten Teile für praktisch alle Fahrzeugmodelle der wichtigen Hersteller an, z. B. PIAGGIO, VESPA, LAMBRETTA, APRILA, YAMAHA, BMW, MBK, HONDA, PEUGEOT und weitere. SIP Scootershop vertrauen über 500.000 Kunden aus mehr als 70 Ländern, das Unternehmen hat 60.000 verschiedene Teile lagernd und versendet mehr als 2.000 Pakete täglich in Spitzenzeiten. SIP Scootershop ist ein eigentümergeführtes Unternehmen mit mehr als 200 Mitarbeitern.

Pressekontakt:

SIP Scootershop GmbH

Herr Ralf Jodl

Marie-Curie-Str. 4

86899 Landsberg

fon ..: 081919699960

email : ralf@sip-scootershop.de