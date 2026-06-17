Crestone Air Partners, ein Unternehmen von Air T, schließt die Übernahme von Arena Aviation Capital ab und überschreitet damit d

Dieser Meilenstein spiegelt das auf dauerhaftem Kapital basierende Buy-to-Build-Modell von Air T sowie die Dynamik seines vernetzten Luftfahrtportfolios wider

MINNEAPOLIS, MN / ACCESS Newswire / 16. Juni 2026 / Air T, Inc. (NASDAQ:AIRT) gab heute bekannt, dass sein mehrheitlich im Besitz befindliches Unternehmen Crestone Air Partners, eine globale Plattform für das Management von Luftfahrt-Vermögenswerten, die Übernahme von Arena Aviation Capital abgeschlossen hat - einem etablierten Verwalter von Luftfahrt-Vermögenswerten mit einem diversifizierten Portfolio und engen Beziehungen zu Fluggesellschaften. Die Transaktion, die erstmals am 8. März 2026 bekannt gegeben wurde, ist nun nach Erfüllung aller üblichen Abschlussbedingungen und erforderlichen Genehmigungen abgeschlossen.

Die Übernahme führt zu einer erheblichen Erweiterung von Crestone. Das verwaltete Vermögen (AUM) belief sich zum 31. Dezember 2025 auf 800 Millionen $; zum 31. März 2026 war das AUM auf 1,2 Milliarden $ angewachsen; und nach der Transaktion umfasst die kombinierte Plattform nun ein AUM von 3,6 Milliarden $. Crestone erhält die in der Luftfahrtbranche üblichen Verwaltungsgebühren, darunter Anbahnungsgebühren, Verwaltungsgebühren, Veräußerungsgebühren sowie eine Erfolgsprämie ab einer bestimmten Mindesthürde (die je nach Investitionstransaktion variiert). Unsere Plattformen für die Verwaltung von Luftfahrt-Vermögenswerten streben Renditen von über 10 % nach Abzug der Gebühren an.

Unmittelbar vor dem Abschluss hielt Air T 90 % der Stammanteile an Crestone Asset Management, LLC (CAM). Zur gleichen Zeit hielten von den Mill Road Investors kontrollierte Unternehmen gemeinsam die verbleibenden 10 % der Stammanteile an CAM. Im Zusammenhang mit den Transaktionen erwarben Air T und Aviation Growth Initiatives, LLC (AGI), ein mit dem Management verbundenes Unternehmen, das von Führungskräften von Crestone Air Partners, Inc. gegründet wurde, die 10%ige Beteiligung der MRC-Parteien an CAM zu einer Pre-Money-Bewertung von 62 Millionen $ gegen eine Gesamtbarzahlung von 6,2 Millionen $. Im Zusammenhang mit der Umstrukturierung änderten die Parteien zudem den Gesellschaftsvertrag von CAM, um den Austritt der MRC-Parteien aus der Gruppe der Stammanteilsinhaber zu berücksichtigen.

Am Tag des Abschlusses erwarb Blue Owl Capital Anteile an Crestone Air Partners zu einer Bewertung von 80 Millionen $ nach der Fusion für bis zu 12,5 % von Crestone Air Partners, abhängig von der Leistung von Crestone. Air T hält nun rund 83,9 % des Eigenkapitals dieses Unternehmens.

Diese Transaktion ist ein klarer Ausdruck der Investitionsphilosophie von Air T. Wir sind ein Vehikel für langfristiges Kapital - wir kaufen, um Unternehmen aufzubauen, nicht um sie zu handeln - und wir geben den Führungskräften unserer Unternehmen den Spielraum und die Ressourcen, um nach ihren eigenen Vorstellungen zu wachsen.

Wir kaufen, um Unternehmen aufzubauen und Leistungsträger sowie dynamische Teams zu stärken. Unsere Investitionen haben keine Laufzeitbegrenzung, sagte Nick Swenson, Chief Executive Officer von Air T, Inc. Crestone ist innerhalb von fünf Jahren von null auf ein verwaltetes Vermögen von über 3,5 Milliarden $ gewachsen. Unsere Aufgabe bestand darin, langfristiges Kapital und den nötigen Spielraum bereitzustellen und Crestone dann den Aufbau selbst gestalten zu lassen. Die Leasingkapazitäten von Crestone werden durch das Air T-Netzwerk unterstützt: Der Verkauf von Flugzeugzellen und Triebwerken, das Leasing von Fahrwerken sowie Demontage-, Lager- und MRO-Einrichtungen sind allesamt Teil der Air T-Familie. Crestone kann während der gesamten Lebensdauer eines Flugzeugs auf jeden einzelnen dieser Bereiche zurückgreifen. Die Luftfahrtbranche umfasst viele Nischenbereiche mit hohem Wert, und wir sind bestrebt, diese genau zu kennen. Das ist die Dynamik, die ein vernetztes Portfolio erzeugt - und daran wollen wir festhalten.

Weitere Informationen zu der Transaktion finden Sie in der Pressemitteilung von Crestone Air Partners.

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ÜBER AIR T, INC.

Air T, Inc. wurde 1980 gegründet und verfügt über ein Portfolio leistungsstarker Unternehmen und Finanzanlagen. Die einzelnen Mitglieder agieren unabhängig voneinander, sind aber dennoch miteinander verbunden. Die Kernsegmente des Unternehmens sind Nachtluftfracht, Bodenausrüstung, Verkehrsflugzeuge, Triebwerke und Ersatzteile sowie Regionalfluggesellschaften sowie digitale Lösungen. Unser Ziel ist es, den Cashflow nach Steuern pro Aktie von Air T zu steigern, zu festigen und zu diversifizieren. Unser Ziel ist es, die Kerngeschäfte von Air T auszubauen und bei Gelegenheit in benachbarte und andere Branchen zu expandieren. Wir wollen Wachstum aktivieren, Herausforderungen meistern und gleichzeitig allen Stakeholdern einen bedeutenden Mehrwert bieten. Weitere Informationen finden Sie unter www.airt.com . Die Informationen auf unserer Website dienen ausschließlich zu Informationszwecken und werden nicht durch Verweis in diese Pressemitteilung aufgenommen.

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QUELLE: Air T, Inc.

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