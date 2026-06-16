SIHOT und IHK Saarland setzen Impulse für den Hospitality-Tech-Standort Saarland

Der Anbieter von Hotel Management Software positioniert sich als Arbeitgeber und Innovationspartner im Saarland - Fokus auf Digitalisierung, Fachkräftesicherung sowie regionale Wirtschaftsentwicklung.

Die Unternehmensgruppe SIHOT baut ihre Zusammenarbeit mit der IHK Saarland weiter aus. Im Rahmen eines strategischen Austauschs am Unternehmenssitz in Schiffweiler diskutierten Vertreter von SIHOT und der IHK Saarland zentrale Zukunftsthemen der Hospitality- und Technologiebranche. Im Fokus standen insbesondere Digitalisierung, Fachkräftesicherung, wirtschaftliche Rahmenbedingungen sowie die Positionierung als moderner Arbeitgeber in der Region.

Die inhabergeführte Unternehmensgruppe unterstreicht damit ihre Rolle als international agierender Anbieter von Hotel Management Software mit starker regionaler Verwurzelung. SIHOT entwickelt vom Saarland aus seit 40 Jahren technologische Lösungen für die internationale Hotellerie und beschäftigt weltweit über 220 Mitarbeitende.

Im Rahmen des Treffens gewährte SIHOT Einblicke in die Unternehmensentwicklung, die Arbeitswelt am Standort Schiffweiler sowie aktuelle Herausforderungen der Hospitality- und Softwarebranche. Diskutiert wurden unter anderem digitale Transformationsprozesse, Fachkräftemangel, regulatorische Anforderungen sowie wirtschaftliche Risiken in einem dynamischen Marktumfeld.

"Der enge Austausch zwischen Wirtschaft und Institutionen ist ein wichtiger Faktor, um die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen nachhaltig zu stärken. Gerade technologiegetriebene Branchen profitieren von starken regionalen Netzwerken und einem konstruktiven Dialog", erklärt Jörg P. Berger, Vorstand der Unternehmensgruppe SIHOT. "Wir sehen die Zusammenarbeit als wichtigen Bestandteil, um den Standort weiterzuentwickeln und Zukunftsthemen aktiv mitzugestalten."

Auch die IHK Saarland sieht in der Zusammenarbeit einen wichtigen Impuls für die regionale Wirtschaftsentwicklung: "Unternehmen wie SIHOT zeigen eindrucksvoll, welches Innovationspotenzial im Saarland vorhanden ist. Die Verbindung aus internationaler Ausrichtung, technologischer Kompetenz und regionaler Verantwortung macht die Unternehmensgruppe zu einem wichtigen Impulsgeber für den Wirtschaftsstandort", ergänzt Dr. Carsten Meier, Geschäftsführer Wirtschaftspolitik und Unternehmensförderung der IHK Saarland.

An dem Austausch nahmen seitens SIHOT Carsten Wernet, Jörg P. Berger, Christina Sommer und Marcel Vogt teil. Die IHK Saarland wurde durch Dr. Carsten Meier, Geschäftsführer Wirtschaftspolitik und Unternehmensförderung, sowie Leander Wappler, Leiter Unternehmensförderung, vertreten.

Im Zuge des Treffens wurden Ansätze für eine Kooperation besprochen. Dazu zählen unter anderem die engere Einbindung von SIHOT in IHK-Veranstaltungen vor Ort wie "IHK Regional", die Aufnahme in das Netzwerk "Starke Arbeitgeber" und der Austausch zum Gütesiegel "Familienfreundliches Unternehmen". Zudem wurden Möglichkeiten zur Unterstützung in den Bereichen Sichtbarkeit und Vernetzung mit politischen und kommunalen Entscheidern diskutiert.

Bei einem Rundgang durch die Unternehmenszentrale präsentierte SIHOT zeitgemäße Arbeitsumgebungen und aktuelle Nachhaltigkeitsinitiativen - darunter auch das unternehmenseigene Bienenprojekt. Ergänzend stellte Timo Baur, Hospitality Consultant bei SIHOT, die Produktwelt des Unternehmens anhand der Lösung "SIHOT.KIOSK" vor.

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Das inhabergeführte Unternehmen verfügt über ein modulares Hotelmanagement-Softwaresystem für Leisure Hotels, Hotelketten, MICE Hotels und Hostels. Die Hotelmanagement-Plattform der Unternehmensgruppe SIHOT deckt alle betrieblichen Prozesse ab,

bietet maßgeschneiderte Lösungen sowie eine qualitativ hochwertige Property Management Lösung. Das Produktportfolio beinhaltet dabei ein umfassendes Property Management System (SIHOT.PMS), eine Hotelbuchungsmaschine (SIHOT.WEB), ein Point of Sale System (SIHOT.POS) und eine Event Management Plattform (SIHOT.C&B).

Die modulare Suite von SIHOT ist vollständig integrierbar oder lässt sich als eigenständiges System in der Cloud als SaaS - mit ergänzenden mobilen Management-Apps - verwalten.

Derzeit beschäftigt die Unternehmensgruppe SIHOT weltweit rund 220 Mitarbeitende an zehn Standorten, wobei SIHOT in mehreren Tausend Hotels eingesetzt wird.

Zu den Kunden von SIHOT zählen Best Western Hotels & Resorts, Wyndham Hotels & Resorts, Meininger Hotels, Accor Group und Collegium Glashütten Zentrum für Kommunikation GmbH.

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