Confex Training GmbH erweitert KI-Weiterbildung für Unternehmen

Confex Training GmbH baut ihr Weiterbildungsangebot rund um Künstliche Intelligenz (KI) für Unternehmen weiter aus.

16. Juni 2026 - Die Confex Training GmbH baut ihr Weiterbildungsangebot rund um Künstliche Intelligenz (KI) für Unternehmen weiter aus. Im Mittelpunkt stehen praxisorientierte Seminare, die Teams dabei unterstützen, KI im beruflichen Alltag strukturiert einzusetzen - von Datenanalyse und Reporting bis zur produktiven Nutzung gängiger Tools wie ChatGPT, Copilot und Claude, insbesondere in Controlling-, Reporting- und Büroprozessen.

KI-Kompetenzen gezielt aufbauen - mit Fokus auf den Unternehmensalltag

Mit der Erweiterung des Angebots reagiert die Confex Training GmbH auf den steigenden Bedarf in Unternehmen, KI nicht nur zu verstehen, sondern sie in konkreten Aufgabenstellungen sicher anwenden zu können. Die Seminare sind so angelegt, dass Teilnehmende die Einsatzmöglichkeiten von KI anhand typischer Arbeitssituationen kennenlernen: Informationen strukturieren, Analysen vorbereiten, Berichte erstellen oder wiederkehrende Büroaufgaben effizienter bearbeiten.

Ein Schwerpunkt liegt dabei auf dem professionellen Umgang mit KI-Tools im Arbeitskontext. Dazu zählen unter anderem ChatGPT, Copilot und Claude. In den Trainings lernen Mitarbeitende, wie sie diese Anwendungen sinnvoll in bestehende Arbeitsabläufe integrieren, Ergebnisse kritisch prüfen und die Qualität der Ausgaben durch klare Aufgabenstellungen (Prompts) verbessern. Ziel ist es, dass Teams KI als Werkzeug nutzen, das die tägliche Arbeit unterstützt - ohne die fachliche Verantwortung aus der Hand zu geben.

"Unternehmen wollen KI nicht als Experiment, sondern als verlässliches Arbeitsmittel etablieren", sagt Diana Ellermann von der Confex Training GmbH. "Unsere Seminare setzen deshalb konsequent bei den Aufgaben an, die in Controlling, Reporting und im Büroalltag tatsächlich anfallen."

Von Datenanalyse bis Reporting: Trainings mit direktem Praxisbezug

Neben dem Tool-Einsatz adressiert Confex insbesondere Anwendungen von KI in Datenanalyse und Reporting . Hier stehen Fragestellungen im Vordergrund, die in vielen Organisationen regelmäßig auftreten: Daten auswerten, Zusammenhänge verständlich darstellen, Berichtsinhalte schneller vorbereiten oder Textbausteine konsistent formulieren. Die Teilnehmenden erhalten dafür ein strukturiertes Lernangebot, das auf den Aufbau von Handlungssicherheit zielt.

Ein weiterer Aspekt der Trainings ist die Einordnung von KI-Ergebnissen im Berufsalltag. Mitarbeitende sollen in die Lage versetzt werden, KI-Ausgaben nachvollziehbar zu bewerten, passende Folgefragen zu stellen und Inhalte so aufzubereiten, dass sie im jeweiligen Unternehmenskontext nutzbar sind. Gerade im Reporting und in bürotypischen Prozessen kommt es darauf an, dass Ergebnisse verständlich, überprüfbar und anschlussfähig sind - etwa für Abstimmungen, Entscheidungsgrundlagen oder interne Kommunikation.

"KI kann viel Zeit sparen - aber nur, wenn Teams wissen, wie sie Aufgaben richtig formulieren, Ergebnisse prüfen und das Tool passend zum Prozess auswählen", sagt Diana Ellermann. "Genau dafür schaffen wir in unseren Trainings einen klaren Rahmen und konkrete Übungsmöglichkeiten."

Mit dem erweiterten Angebot erhalten Unternehmen eine Möglichkeit, KI-Kompetenzen gezielt im Team aufzubauen und den Transfer in die tägliche Arbeit zu unterstützen - insbesondere dort, wo Daten, Berichte und administrative Abläufe zusammenlaufen.

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Confex Training GmbH - Spezialist für Excel, Power BI und KI-Trainings

Die Confex Training GmbH ist ein deutschlandweit tätiger Weiterbildungsanbieter mit klarem Fokus: Microsoft Excel, Power BI und Künstliche Intelligenz - verknüpft mit praxisnahen Inhalten aus Controlling und Datenanalyse. Unsere Seminare richten sich an Controller, Analysten und Finance-Teams, die täglich mit Zahlen und Entscheidungsgrundlagen arbeiten.

Ob Excel auf Expertenniveau, interaktive Power BI-Dashboards oder KI-Tools im Unternehmensalltag - Confex Training verbindet technologisches Know-how mit betriebswirtschaftlichem Anwendungsbezug. Unsere Trainings sind als offene Veranstaltungen in Berlin, Hamburg, München und Stuttgart buchbar sowie als Inhouse-Format direkt beim Kunden.

Grundlage unserer Qualität ist ein sorgfältig ausgewähltes Netzwerk freiberuflicher Trainer*innen mit nachgewiesener Fach- und Vermittlungskompetenz - das wir bundesweit kontinuierlich ausbauen.

Die Nachfrage nach Datenkompetenz wächst. Confex Training ist genau dort positioniert, wo Excel, Power BI und KI auf unternehmerische Steuerungspraxis treffen. Alle Seminare, Termine und Buchungsmöglichkeiten unter www.confex.de.

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