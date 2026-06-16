Vom Entwickler zum Produzenten? Sehen wir hier bald Kanadas nächste Goldmine?

Mit 2,071 Mio. Unzen wahrscheinlichen Goldreserven, zusätzlichen Ressourcen, starken neuen Bohrergebnissen und brutto 300 Mio. USD über Wandelanleihen stärkt Osisko Development die Basis für den...

...nächsten Entwicklungsschritt bei Cariboo.

Drittempfehlung (Art. 8 DelVO 2016/958): Unveränderte Weitergabe eines von Dritten erstellten Werbeartikels · OriginalErsteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung (Original): 16.06.2026, 5:38 Uhr Berlin/Zürich · Link zur Originalveröffentlichung ·

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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

bei Goldentwicklern trennt sich die Spreu vom Weizen nicht allein an der Größe einer Lagerstätte. Entscheidend sind Genehmigungen, Studienqualität, Finanzierungskraft, Infrastruktur, Managementerfahrung und ein klarer Weg Richtung Bauentscheidung. Genau in dieser Kombination liegt die besondere Stärke von Osisko Development Corp. (WKN: A3DK8G).

Dieses Unternehmen konzentriert sich auf hochwertige, ehemals produzierende Bergbaureviere in Nordamerika. Im Zentrum steht das zu 100 % kontrollierte Cariboo-Goldprojekt in Zentral-British Columbia. Ergänzend kommt das Tintic-Projekt in Utah hinzu, das mit Gold- und Kupferpotenzial sowie laufenden kleinmaßstäblichen Aktivitäten zusätzliche strategische Bedeutung besitzt.

Cariboo: Genehmigt, hochgradig und klar im Fokus

Cariboo ist der Dreh- und Angelpunkt der Osisko Development (WKN: A3DK8G)-Story. Das Projekt liegt in einer etablierten kanadischen Bergbauregion, verfügt über wichtige Genehmigungen und profitiert von vorhandener Infrastruktur sowie der Unterstützung zentraler Stakeholder. Für Anleger ist besonders wichtig: Cariboo ist nicht nur eine Explorationsidee, sondern ein fortgeschrittenes Entwicklungsprojekt mit Machbarkeitsstudie, Reserven, laufender Untertageerschließung und einem klaren technischen Arbeitsplan.

Cariboo weist 2,071 Mio. Unzen wahrscheinliche Goldreserven bei 3,62 g/t Gold aus. Zusätzlich werden…

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Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

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Quellen und technische Grundlage

• Osisko Development: Optimized Feasibility Study for the permitted Cariboo Gold Project, 28.04.2025.

• Osisko Development: Reports First Quarter 2026 Results, 12.05.2026.

• Osisko Development: Closing/Additional Closings of 4.125 % Convertible Senior Notes due 2031, 26.05.2026 und 01.06.2026.

• Osisko Development: Completes 13.000 Meter Infill Drilling Program at Cariboo and Lowhee drilling update, 09.06.2026.

• Osisko Development: Investor Presentation, Stand Mai/Juni 2026.

• BC Securities Commission: Promotional Communications about Companies.

• Commission Delegated Regulation (EU) 2016/958; Market Abuse Regulation (EU) No. 596/2014; Wertpapierhandelsgesetz (WpHG).

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Zukunftsgerichtete Aussagen: Aussagen zu möglicher Produktion, Zeitplänen, Bauentscheidungen, Wirtschaftlichkeit, Finanzierung, Ressourcenerweiterungen, Reservenumwandlungen, Genehmigungen, Projektentwicklung, Rohstoffpreisen oder Unternehmenswerten sind zukunftsgerichtet. Sie beruhen auf Annahmen zum Veröffentlichungszeitpunkt und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken. Tatsächliche Ergebnisse können wesentlich abweichen.

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