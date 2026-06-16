Onlinekurs #suchtfrei: Suchttherapeutin Sandy Kral erweitert digitale Selbsthilfe um Community-Anbindung

Suchttherapeutin erweitert ihre Suchtberatung um digitale Selbsthilfe: Ein Online-Kurs mit Community und ein Selbsttest bieten niedrigschwellige Orientierung bei Alkoholproblemen.

Die Privatpraxis von Sandy Kral bietet psychologische Suchtberatung in Dresden sowie online an und ergänzt ihr Beratungsangebot um digitale Selbsthilfeformate. Im Mittelpunkt steht der psychologische Selbstlernkurs "#suchtfrei", der mit einer angeschlossenen Selbsthilfe-Community kombiniert ist. Der Online-Kurs verbindet Wissensvermittlung, Reflexion und Selbsteinschätzung bei bestehenden Alkoholproblemen.

Digitale Selbsthilfe als Ergänzung zur psychologischen Beratung

Der psychologische Selbstlernkurs "#suchtfrei" ist als strukturiertes Format angelegt und verbindet eigenständiges Lernen mit der Möglichkeit, sich in einer angeschlossenen Selbsthilfe-Community auszutauschen. Damit richtet sich das Angebot an Menschen, die Orientierung suchen oder den Umgang mit Ihrer Situation besser verstehen möchten.

Sandy Kral sagt: "Mit ‚#suchtfrei' schaffen wir einen Zugang, der niedrigschwellig ist und gleichzeitig Struktur bietet. Viele Menschen möchten sich erst einmal in Ruhe informieren und Schritte sortieren, bevor sie sich für weitere Unterstützung entscheiden."

AUDIT-Alkohol-Selbsttest: Orientierung für die nächsten Schritte

Als zusätzlicher Einstieg steht ein Alkohol-Selbsttest auf der Website der Praxis Kral zur Verfügung, der auf dem AUDIT-Fragebogen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) basiert. Der Test kann helfen, das eigene Trinkverhalten systematisch einzuordnen und erste Anhaltspunkte für den möglichen Unterstützungsbedarf zu erhalten. Gerade für Menschen, die sich noch nicht sicher sind, ob bereits ein problematisches Muster vorliegt, kann diese Form der Selbsteinschätzung einen ersten, sachlichen Orientierungspunkt liefern.

Sandy Kral betont: "Ein klarer, verständlicher Selbstcheck kann dabei helfen, Unsicherheit zu reduzieren. Er ersetzt keine Beratung, aber er kann den Einstieg erleichtern und die eigene Situation besser greifbar machen."

Mit der Kombination aus Beratung, Selbstlernkurs und Community-Anbindung stärkt die Privatpraxis von Sandy Kral digitale Zugänge zur Auseinandersetzung mit Sucht - für Betroffene, die sich zeitlich flexibel und Schritt für Schritt orientieren möchten.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Psychologische Suchtberatung Sandy Kral

Frau Sandy Kral

Käthe-Kollwitz-Ufer 23

01307 Dresden

Deutschland

fon ..: 0156-78950110

web ..: https://www.suchtberatung-kral.de/

email : kontakt@suchtberatung-kral.de

Die Psychologische Suchtberatung Sandy Kral ist eine Privatpraxis in Dresden. Sie bietet psychologische Suchtberatung sowohl vor Ort als auch online an. Im Mittelpunkt stehen fundierte Beratungsangebote, die Menschen mit suchtbezogenen Fragestellungen sowie deren Angehörige unterstützen und Orientierung im Umgang mit Suchtverhalten und Veränderungsprozessen geben.

Pressekontakt:

Psychologische Suchtberatung Sandy Kral

Frau Sandy Kral

Käthe-Kollwitz-Ufer 23

01307 Dresden

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