OLIVEDA und OLIVE TREE PEOPLE bereiten sich auf geplante Nasdaq-Notierung vor

OLIVEDA International Inc. bereitete sich am 8. Juni 2026 - dem Tag, an dem OLIVE TREE PEOPLE Inc. ihr dreijähriges Jubiläum in den USA feiert - offiziell auf eine Nasdaq-Notierung im Jahr 2027 vor.

Thomas Lommel, Gründer von OLIVE TREE PEOPLE, startete 2023 in seiner Garage in Venice Beach mit einem kühnen Ziel: innerhalb von nur 18 Monaten über 30.000 "Waterless Beauty-Consultants" zu gewinnen, um die Öffentlichkeit über Waterless Beauty aufzuklären, mit dem Ziel, im ersten Jahr einen Umsatz von 5 Millionen US-Dollar und im zweiten Jahr über 100 Millionen US-Dollar zu erzielen.

Achtzehn Monate später hatte das Unternehmen nicht 30.000, sondern über 50.000 "Waterless Beauty-Consultants". Es erzielte im ersten Jahr 6,5 Millionen US-Dollar und im zweiten Jahr sensationelle 104,5 Millionen US-Dollar Jahresumsatz und wurde damit zum weltweit am schnellsten wachsenden Waterless Beauty-Unternehmen mit einem Wachstum von über 1.800 %.

Bis 2025 hatten mehr als 70.000 B"Waterless Beauty-Consultants" eine echte "Waterless-Bewegung" in Nordamerika ausgelöst, und das Unternehmen wurde im Juni 2025 mit über 1 Milliarde Dollar bewertet.

Waterless Beauty wurde damit zum am schnellsten wachsenden Segment der gesamten Kosmetikbranche - der neuen "Clean Beauty" - nicht nur in Nordamerika, sondern weltweit.

2026 ist das Jahr, in dem OLIVE TREE PEOPLE vom 16. bis 18. Oktober eine weltweit einzigartige Innovation auf den Markt bringen wird - mit dem Potenzial, die Beauty- und Wellnessbranche nachhaltig zu verändern. Dies folgt auf die Einführung zahlreicher neuer Marken und innovativer Produkte sowie auf die für Ende Juli geplante Eröffnung eines einzigartigen Flagship-Stores am 1335 Abbot Kinney Blvd. in Los Angeles.

Gründer Thomas Lommel kommentierte: "Wir arbeiten seit über 11 Jahren an diesen weltweit einzigartigen Innovationen, und ich bin überzeugt, dass sie sogar das explosive Wachstum übertreffen werden, das wir 2024 erlebt haben. Unser Ziel ist es daher, 2027 eine Notierung an der Nasdaq anzustreben, mit dem Ziel, bis 2030 in Nord- und Südamerika, Europa, Australien und Asien einen Umsatz von über 1 Milliarde US-Dollar zu erzielen. Außerdem beabsichtigen wir, unsere Siganture Flagship-Stores in Großstädten weltweit zu eröffnen, damit die Menschen in die Welt von OLIVE TREE PEOPLE eintauchen, Inspiration finden und an diesem einzigartigen Gefühl teilhaben können."

Über OLIVEDA International, Inc.

OLIVEDA International, Inc. und ihre Tochtergesellschaft OLIVE TREE PEOPLE Inc. sowie die europäischen Unternehmen OLIVE TREE PEOPLE Europe AG und OLIVEDA Deutschland GmbH sowie Olive Tree Farmers SL wurden vom deutschen Immobilieninvestor Thomas Lommel gegründet und verfügen über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Bewirtschaftung und Bio-Zertifizierung des Anbaus von Bergolivbäumen, in der Gewinnung erstklassiger, international preisgekrönter nativer Olivenöle extra, in der Gewinnung des hoch antioxidativen Wirkstoffs Hydroxytyrosol, sowie in der Herstellung und dem Vertrieb von kosmetischen und ganzheitlichen Waterless-Produkten rund um den Olivenbaum. Lommel ist der Erfinder der "Olive Tree Therapy 10 years in 14 days" sowie des Olive-Matcha, der auf gemahlenen Olivenblättern basiert. Ebenfalls einzigartig ist der von Lommel entwickelte Kaffeeersatz, der auf Olivenblättern und Hydroxytyrosol basiert. Darüber hinaus ist Lommel mit der von ihm entwickelten Olivenbaum-Klangbad-Meditation und den Frequenzen seiner Olivenbäume, die er weltweit zur Verfügung stellt, erfolgreich in der schnell wachsenden Mindfulness-Branche tätig.

Neben den eingetragenen Kosmetikmarken OLIVEDA und LA Dope sowie OLIVE re:connected to Nature, The Intuition of Nature und Olive Mush, um nur einige Marken zu nennen, ist Lommel der größte Naturschützer der spanischen Region Arroyomolinos de Léon, wo er über 30.000 hundertjährige Bergolivbäume schützt und pflegt. Mit seiner Thomas-Lommel-Stiftung unterstützt er die Menschen in Afrika durch den Bau von Brunnen vor Ort und liefert so das Wasser, das in der Produktion der "Waterless Beauty Produkte" eingespart wird, weil statt Wasser hoch aktive Wirkstoffe zum Einsatz kommen, dorthin, wo es dringend gebraucht wird.

Neben dem Online-Vertrieb und einem europaweiten Filialnetz mit Tausenden von Einzelhandelsgeschäften betreibt die OLIVEDA Deutschland GmbH eigene Flagship-Stores in Berlin und Düsseldorf.

Die Behandlungskonzepte der Marke sind weltweit einzigartig, und ihre Wirksamkeit wurde von der Schulmedizin bestätigt. Lesen Sie unser Buch "The Olive Tree Therapy 10 Years in 14 Days" der Autorin Daniela Jambrek. Waterless Beauty wurde in Artikeln in der US-amerikanischen Vogue, Harper's Bazaar, InStyle, Elle, Madame, Forbes und vielen anderen Fachpublikationen sowie von Mintel, einem weltweit führenden Zukunftsinstitut, als "The Next Big Thing" bezeichnet. Gigi Hadid und viele andere Prominente sind bereits OLIVEDA-Fans und unterstützen den Erfolg der Marke. Weitere Informationen zu OLIVEDA International, Inc. sowie deren Tochtergesellschaften, verbundenen Unternehmen und Marken finden Sie unter www.olivetreepeople.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Oliveda Deutschland GmbH

Frau Claudia Schwahlen

Neuer Zollhof 3

40221 Düsseldorf

Deutschland

fon ..: +49-211-22 05-92 69

web ..: https://olivetreepeople.com/

email : claudia.schwahlen@oliveda.com

Über Oliveda International, Inc.

Die OLIVEDA International, Inc. und ihre Tochtergesellschaft OLIVE TREE PEOPLE Inc. sowie die europäischen Unternehmen OLIVE TREE PEOPLE Europe AG, OLIVEDA Deutschland GmbH und Olive Tree Farmers SL wurden von dem deutschen Immobilieninvestor Thomas Lommel gegründet. Das Unternehmen verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Management und in der biologischen Zertifizierung beim Anbau von Bergolivenbäumen; in der Gewinnung erstklassiger, international ausgezeichneter extra native Olivenöle, in der Extraktion von Hydroxytyrosol, sowie in der Herstellung und dem Vertrieb kosmetischer und ganzheitlicher Waterless Beauty Produkten rund um den Olivenbaum.

Thomas Lommel ist der Erfinder der Olivenbaumtherapie "10 Jahre in 14 Tagen", sowie des "Olive-Matcha", der auf gemahlenen Olivenblättern basiert. Ebenfalls einzigartig ist der von Lommel entwickelte Kaffeeersatz "Olive Mush" auf Basis von Olivenblättern und Hydroxytyrosol. Darüber hinaus ist Lommel erfolgreich in der schnell wachsenden Achtsamkeitsbranche tätig - mit der von ihm entwickelten "Olive-Tree-Sound-Bath- Meditation" sowie den Frequenzen seiner Olivenbäume, die er weltweit zugänglich macht. Neben den eingetragenen Kosmetikmarken OLIVEDA und LA Dope gehören unter anderem auch OLIVE re:connected to Nature, The Intuition of Nature und Olive Mush und Olive Rose zum Markenportfolio.

Thomas Lommel gilt als der größte Naturschützer der andalusischen Region Arroyomolinos de Léon, wo er über 30.000 hundertjährige Bergolivenbäume nachhaltig bewirtschaftet und schützt.

Mit seiner Thomas-Lommel-Stiftung bringt er das Wasser, das er in seinen Waterless Beauty-Produkten nicht verwendet, zu den Menschen in Afrika, indem er vor Ort Wasserbrunnen baut.

Nach dem in 2025 vollzogenen Rückzug aus dem europaweiten Filialnetz mit tausenden Einzelhandelsstandorten, betreibt die OLIVEDA Deutschland GmbH aktuell den online- Vertrieb und eigene Flagship-Stores in Berlin und Düsseldorf.

Die Behandlungskonzepte der Marke sind weltweit einzigartig, ihre Wirksamkeit wurde durch die Schulmedizin bestätigt. Ausführliche Informationen finden Sie in dem Buch "Die Olivenbaum-Therapie - 10 Jahre in 14 Tagen" der Autorin Daniela Jambrek.

"Waterless Beauty" wurde in Magazinen wie der U.S. Vogue, Harper's Bazaar, InStyle, Elle, Madame, Forbes und vielen anderen Fachpublikationen, sowie durch Mintel, ein weltweit führendes Zukunftsforschungsinstitut, als "The Next Big Thing" bezeichnet. Gigi Hadid und viele andere Prominente sind Fans von OLIVEDA und unterstützen den Erfolg der Marke.

Weitere Informationen zu OLIVEDA International, Inc. sowie zu deren Tochter- und verbundenen Unternehmen und Marken finden Sie unter www.olivetreepeople.com.

Pressekontakt:

OLIVE TREE PEOPLE

Frau Daniela Jambrek

neuer zollhof 3

40221 Düsseldorf

fon ..: 021122059269

email : daniela.jambrek@oliveda.com