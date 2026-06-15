Pulsar Helium gibt Erweiterung von Landpaket bei Topaz bekannt und stellt technisches Projektupdate bereit

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15. JUNI 2026 | CASCAIS, PORTUGAL / IRW-Press / Pulsar Helium Inc. (AIM: PLSR) (TSXV: PLSR) (OTCQB: PSRHF) (Pulsar oder das Unternehmen), ein primäres Heliumunternehmen, freut sich, ein technisches Update hinsichtlich des unternehmenseigenen Heliumprojekts Topaz in Minnesota bereitzustellen.

Dieses Update folgt auf die Pressemitteilungen des Unternehmens vom 28. Mai und 29. Mai 2026, in denen Pulsar die Unterzeichnung eines neuen heliumspezifischen Erschließungsgesetzes in Minnesota begrüßte und den Erwerb von etwa 1.360 Acres an strategischem Oberflächenland auf dem Projekt Topaz bekannt gab. Für weitere Details zu diesen Angelegenheiten werden Investoren auf diese Pressemitteilungen verwiesen. Diese Pressemitteilung bietet ein integriertes technisches Update sowie ein Update hinsichtlich des Landpakets, das den vollständigen Kontext der jüngsten Entwicklungen des Unternehmens einbezieht.

Höhepunkte

- Aktivitäten am Standort abgeschlossen - alle sieben Jetstream-Explorationsbohrlöcher auf dem Projekt Topaz wurden erfolgreich gebohrt.

- Erweitertes Landpaket: Die operative Tochtergesellschaft von Pulsar, Keewaydin Resources Inc., besitzt nun etwa 690 Netto-Mineral-Acres als freien Grundbesitz (vollständig im Eigentum, ohne Royalties) sowie etwa 4.941 Netto-Mineral-Acres im Rahmen von Gaspachtgrundstücken, allesamt innerhalb des unmittelbaren Interessengebiets des Projekts Topaz.

- Günstige Royalty-Struktur - Der Großteil der Pachtgrundstücke (etwa 2.849 Netto-Mineral-Acres) ist mit einer Royalty von nur 3 % des Bruttoumsatzes belastet, was weit unter dem Branchenstandard liegt, wobei die im Eigentum von Keewaydin befindlichen Mineralbeteiligungen die effektive Royalty-Belastung auf 28 gemeinsamen Parzellen weiter reduzieren.

- Produktionsbereite Bohrungen - Planungen im Gange, um mit der Bohrung von zwei bis vier produktionsbereiten Bohrlöchern zu beginnen, die als Zwillingsbohrungen der erfolgreichsten Jetstream-Explorationsbohrlöcher auf dem Projekt Topaz gebohrt werden und Jetstream #1 und #2 ergänzen, die bereits produktionsbereit sind.

- Gestärktes technisches Vertrauen - Berechnete Bohrlochdrücke, die höher als erwartet waren, haben in Kombination mit Wireline-Protokolldaten und der Vorkommensmodellierung das Vertrauen in die Größe und Qualität des Projekts Topaz erheblich erhöht.

- Vorkommenskorrelation - Bohrlochdaten aus dem Jetstream-Programm haben eine Korrelation des Vorkommenssystems Topaz über die gesamte Fläche hinweg ermöglicht und stellen die Grundlage für die Erschließungsplanung dar.

Thomas Abraham-James, CEO von Pulsar Helium, sagte: Das Projekt Topaz war noch nie besser positioniert. Wir haben sieben erfolgreiche Explorationsbohrlöcher gebohrt, ein tiefgehendes Verständnis unseres Vorkommenssystems über die gesamte Fläche hinweg aufgebaut und uns ein erweitertes, strategisch bedeutsames Landpaket im unmittelbaren Projektgebiet gesichert - ein Großteil davon zu bemerkenswert wettbewerbsfähigen Royalty-Sätzen. Die Verabschiedung des neuen Heliumgesetzes in Minnesota hat uns ein weiteres Maß an Vertrauen gegeben und bietet uns einen klaren und unterstützenden regulatorischen Rahmen für den vor uns liegenden Weg. Wir gehen mit echtem Schwung, starken technischen Grundlagen und einem Projekt, von dem wir glauben, dass es das Potenzial aufweist, ein bahnbrechendes primäres US-Heliumprojekt zu werden, in unser Programm zur Bohrung produktionsbereiter Bohrlöcher. Die harte Arbeit der Explorationsphase ist abgeschlossen - nun ist es an der Zeit aufzubauen.

Landpaket - Interessensgebiet des Projekts Topaz

Das Unternehmen hat kürzlich zusätzliche Mineralrechte innerhalb des vorrangigen Interessensgebiets des Projekts Topaz erworben. Diese sind eine Kombination aus Mineralrechten, die kostenlos und ohne zu zahlende Produktions-Royalties erworben wurden, und zusätzlichen Mineralrechten, die einem bestehenden Pachtvertrag [kostenlos] hinzugefügt wurden.

Das Gebiet Topaz umfasst zwei Komponenten:

- Mineralrechte im Eigentum (ohne Royalties) - etwa 690 Netto-Mineral-Acres im vollständigen Eigentum als freier Grundbesitz über 34 Landpakete hinweg. Als Eigentümer zahlt Pulsar auf diese Beteiligungen keine Produktions-Royalty, was eine 100-%-Nettoumsatzbeteiligung auf dieser Fläche bedeutet.

- Gepachtete Mineralrechte - etwa 4.941 Netto-Mineral-Acres, die im Rahmen von Gaspachtgrundstücken gehalten werden. Der Großteil dieser Fläche, etwa 2.849 Netto-Mineral-Acres, ist mit einer Royalty von nur 3 % des Bruttoumsatzes belastet - ein äußerst wettbewerbsfähiger Satz für ein Helium-Erschließungs-Asset dieser Größenordnung. Der Rest weist eine Royalty von 20 % auf.

Auf 28 der 34 Parzellen, auf denen das Unternehmen auch einen Teil der darunter liegenden Minerale vollständig besitzt, verringert sich die effektive Royalty-Belastung im Rahmen des Pachtvertrags weiter im Verhältnis zur Eigentümerschaft von Keewaydin, was die Nettoumsatzbeteiligung des Unternehmens in diesen Parzellen verbessert.

Wie am 29. Mai 2026 bekannt gegeben, erwarb Keewaydin Resources Inc., die operative Tochtergesellschaft von Pulsar, etwa 1.360 Acres an Oberflächenland, aufgeteilt auf 34 aneinandergrenzende Parzellen im vorrangigen Gebiet des Projekts Topaz. Das Land liegt direkt über der zentralen Projektinfrastruktur, einschließlich des Bohrlochstandorts JS#7, und bietet Pulsar die vollständige betriebliche Kontrolle über einen zusammenhängenden Block innerhalb des Interessensgebiets des Projekts Topaz.

Aktivitäten am Standort abgeschlossen - Erschließungsplanung im Gange

Die Feldbetriebe auf dem Projekt Topaz wurden abgeschlossen, wobei alle sieben Jetstream-Explorationsbohrlöcher erfolgreich gebohrt wurden. Das Unternehmen ist nun von aktiven Standortbetrieben in eine Planungsphase übergegangen, deren Schwerpunkt auf der nächsten Stufe der Erschließung des Projekts Topaz liegt.

Neues Programm für produktionsbereite Bohrungen

Die Planungen für ein neues Bohrprogramm, das die Bohrung von zwei bis vier produktionsbereiten Bohrlöchern auf dem Projekt Topaz umfasst, sind im Gange. Diese Bohrlöcher werden als Zwillingsbohrungen der erfolgreichsten Explorationsbohrlöcher fungieren, die im Rahmen des Jetstream-Programms gebohrt wurden, und bauen direkt auf den geologischen Erkenntnissen und Erkenntnissen der Vorkommen auf, die in allen sieben Bohrlöchern gewonnen wurden. Die neuen produktionsbereiten Bohrlöcher werden Jetstream #1 und Jetstream #2 ergänzen, die beide bereits als produktionsbereit eingestuft sind, was das Unternehmen einem Produktionsszenario mit mehreren Bohrlöchern näherbringt.

Fördertest-Strategie

Das Unternehmen hat die Vorteile der Durchführung eines erweiterten Fördertest-Programms an den abgeschlossenen Explorationsbohrlöchern (Jetstream #3 bis #7) sorgfältig geprüft und entschieden, dieses nicht weiterzuverfolgen. Es muss darauf hingewiesen werden, dass diese Bohrlöcher eigens konzipiert und gebohrt wurden, um ein Maximum an Untergrunddaten zu sammeln. Sie wurden weder dafür konzipiert noch genehmigt, in Produktionsbohrlöcher umgewandelt zu werden.

Die Entscheidung, keine erweiterten Fördertests an diesen Explorationsbohrlöchern durchzuführen, wurde durch die schnellen Fortschritte des neuen Heliumgesetzes in Minnesota durch die Legislative des Bundesstaates während des Bohrprogramms weiter bestärkt. Da sich die Gesetzesvorlage rasch in Richtung Inkrafttreten bewegte und einen klaren regulatorischen Rahmen für die Heliumproduktion in den Counties Lake, Cook und St. Louis mit sich brachte, war es die richtige strategische Entscheidung, die Heliumressource zu bewahren und Kapital in das Erschließungsprogramm zu lenken, anstatt während des Gesetzgebungsprozesses erhebliche Gasmengen abzulassen.

Die aktuellen Bedingungen auf dem Heliummarkt und die Preisdynamik weisen darauf hin, dass dem Aktionärswert am besten gedient ist, wenn das Kapital in die Bohrung von weiteren zwei bis vier produktionsbereiten Bohrlöchern gelenkt wird. Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass dieser Ansatz sowohl das wirtschaftliche als auch das strategische Potenzial des Projekts Topaz optimiert.

Gestärktes technisches Vertrauen

Bohrergebnisse, Wireline-Protokolldaten, die Vorkommensmodellierung und berechnete Bohrlochdrücke im gesamten Jetstream-Programm, die höher als erwartet waren, haben das Vertrauen des Unternehmens in die Größe und Qualität des Projekts Topaz erheblich gestärkt. Die Bohrlochdaten haben zudem eine Korrelation des Vorkommenssystems Topaz über die gesamte Fläche hinweg ermöglicht und bieten eine solide technische Grundlage für die Konzipierung und Anpeilung der bevorstehenden produktionsbereiten Bohrlöcher. Zusammen bieten diese Datenpunkte eine vielversprechende Grundlage, um die Erschließungsplanung und den Übergang zur Produktion zu beschleunigen.

Umfassende geologische Modellierung

Die seismische Interpretation der kürzlich durchgeführten seismischen 2D-Untersuchung ist nun abgeschlossen. Bohrlochdaten aus dem Jetstream-Programm, die seismische 2D-Untersuchung und die gradiometrische Flugvermessung werden in ein umfassendes geologisches Modell für das Projekt Topaz integriert. Es ist davon auszugehen, dass dieses vereinheitlichte Modell das Verständnis des Unternehmens für das Vorkommenssystem erheblich verbessert und als Orientierung für die Zielermittlung der Bohrlöcher für das bevorstehende Bohrprogramm für produktionsbereite Bohrlöcher dient.

Über das Projekt Topaz

Das Projekt Topaz ist das Vorzeigeprojekt für primäres Helium von Pulsar und befindet sich im Norden des US-Bundesstaates Minnesota. Topaz ist ein nicht an Kohlenwasserstoffe gebundenes Heliumsystem, das als potenzielle inländische Heliumquelle erschlossen wird - mit der zusätzlichen Möglichkeit, wertvolle Nebenprodukte, einschließlich CO2 und He-3, im Rahmen der zukünftigen Erschließung zu bewerten. Das Projekt befindet sich in einer stabilen US-Jurisdiktion mit Nähe zu den nordamerikanischen Endmärkten und weist das Potenzial auf, kritische inländische Lieferketten, qualifizierte Arbeitsplätze und die wirtschaftliche Entwicklung im Nordosten von Minnesota zu unterstützen.

Im Namen von Pulsar Helium Inc.

Thomas Abraham-James

CEO und Direktor

Für weitere Informationen:

Pulsar Helium Inc.

connect@pulsarhelium.com

+ 1 (218) 203-5301 (USA/Kanada)

+44 (0)2033 55 9889 (Vereinigtes Königreich)

pulsarhelium.com

ca.linkedin.com/company/pulsar-helium-inc .

Strand Hanson Limited

(Nominated & Financial Adviser und Broker)

Ritchie Balmer / Rob Patrick

+44 (0) 207 409 3494

Yellow Jersey PR Limited

(Financial PR)

Charles Goodwin / Annabelle Wills

+44 777 5194 357

pulsarhelium@yellowjerseypr.com

Über Pulsar Helium Inc.

Pulsar Helium Inc. ist ein börsennotiertes Unternehmen, das am AIM-Markt der Londoner Börse (Vereinigtes Königreich) notiert und an der TSX Venture Exchange unter dem Tickersymbol PLSR (Kanada) sowie am OTCQB unter dem Tickersymbol PSRHF (USA) geführt wird. Das Portfolio von Pulsar besteht aus seinem Vorzeige-Heliumprojekt Topaz in Minnesota, dem Projekt Falcon in Michigan (beide in den USA) und dem Heliumprojekt Tunu in Grönland. Pulsar fungiert an beiden Standorten als Pionierunternehmen, wobei an jedem Standort primäre Heliumvorkommen identifiziert wurden, die nicht mit der Produktion von Kohlenwasserstoffen in Verbindung stehen.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (im Sinne der Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Bestätigung durch einen qualifizierten Sachverständigen

In Übereinstimmung mit der AIM-Richtlinie für Bergbau-, Öl- und Gasunternehmen gibt das Unternehmen bekannt, dass Brad Cage, Vice President Engineering und leitender Angestellter des Unternehmens, die hierin enthaltenen technischen Informationen geprüft hat. Herr Cage verfügt über rund 25 Jahre Erfahrung in der Öl- und Gasindustrie, ist Mitglied der Society of Petroleum Engineers und als professioneller Erdölingenieur in Oklahoma, USA, zugelassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen), die sich auf die aktuellen Erwartungen und Einschätzungen des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse beziehen. Alle Aussagen, die Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Ziele, Annahmen oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder diese erörtern (häufig, aber nicht immer, durch die Verwendung von Wörtern oder Ausdrücken wie wird wahrscheinlich dazu führen, wird voraussichtlich, erwartet, wird fortgesetzt, wird erwartet, geht davon aus, glaubt, geschätzt, beabsichtigt, plant, Prognose, Vorhersage, Strategie, Ziel und Ausblick) sind keine historischen Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Zukunftsgerichtete Aussagen in diesem Dokument umfassen unter anderem Aussagen bezüglich der Weiterentwicklung des Projekts Topaz bis zur ersten Produktion; die erwarteten Ergebnisse der neuen Helium-Gesetzgebung in Minnesota; die Erwartung, dass die Ergebnisse der 2D-Seismik und der luftgestützten Gravitationsgradientenmessung das Verständnis des Unternehmens für das Lagerstättensystem verbessern und als Grundlage für die Bohrplatzauswahl im Rahmen des bevorstehenden produktionsreifen Bohrprogramms dienen werden; die erwartete Bohrung von bis zu vier neuen Produktionsbohrlöchern, das gestiegene Vertrauen in den Umfang und die Qualität des Projekts Topaz sowie die Betriebsergebnisse. Zukunftsgerichtete Aussagen können Schätzungen beinhalten und basieren auf Annahmen des Managements des Unternehmens, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Kapitalkostenschätzungen des Unternehmens, die Erwartungen des Managements hinsichtlich der Verfügbarkeit von Kapital zur Finanzierung des künftigen Kapital- und Betriebsbedarfs des Unternehmens; die Fähigkeit, alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen zu erhalten; und die Annahme, dass der Bundesstaat Minnesota die erforderlichen Regelungsmaßnahmen, Umweltprüfungen, Genehmigungsanforderungen und Umsetzungsschritte abschließen wird, um eine kommerzielle Produktion zu ermöglichen.

Da sich die Liegenschaftsanteile des Unternehmens noch in einem frühen Entwicklungsstadium befinden, wurden bislang keine Reserven zugewiesen. Der zukünftige Wert des Unternehmens hängt daher vom Erfolg seiner Aktivitäten ab, die sich in erster Linie auf die künftige Exploration, Erschließung und Entwicklung seiner Vermögenswerte sowie auf den potenziellen Erwerb weiterer Liegenschaftsanteile in der Zukunft konzentrieren. Im Rahmen des Projekts Topaz wurden risikofreie bedingte und potenzielle Heliumvolumina definiert. Die Schätzung der Heliumvolumina unterliegt jedoch erheblichen Unsicherheiten, die mit technischen Daten und deren Interpretation, künftigen Rohstoffpreisen sowie Erschließungs- und Betriebskosten zusammenhängen. Es kann nicht garantiert werden, dass das Unternehmen seine Heliumvolumina erfolgreich in Reserven umwandeln und das geschätzte Volumen fördern wird. Schätzungen können sich erheblich ändern oder unsicherer werden, wenn neue Informationen verfügbar werden, beispielsweise aufgrund zusätzlicher Bohrungen oder Produktionstests während der Lebensdauer des Feldes. Wenn sich die Schätzungen ändern, können sich auch die Erschließungs- und Produktionspläne ändern. Eine Abwärtskorrektur der Schätzungen der Heliumvorkommen kann sich nachteilig auf die operative oder finanzielle Leistung des Unternehmens auswirken.

Schätzungen der Heliumvorkommen sind Ermessensentscheidungen, die auf Wissen, Erfahrung und branchenüblichen Praktiken beruhen. Diese Schätzungen sind ungenau und hängen in gewissem Maße von Interpretationen ab, die sich letztendlich als unzutreffend erweisen und eine Anpassung erfordern können oder sich - selbst wenn sie zum Zeitpunkt der ursprünglichen Berechnung gültig waren - erheblich ändern können, sobald neue Informationen oder Techniken verfügbar werden. Sobald durch weitere Bohrungen und Analysen zusätzliche Informationen vorliegen, werden sich die Schätzungen voraussichtlich ändern. Jegliche Anpassungen der Volumenschätzungen könnten sich auf die Explorations- und Erschließungspläne des Unternehmens auswirken, was wiederum die Geschäftsentwicklung des Unternehmens beeinflussen könnte. Der Prozess der Schätzung von Heliumressourcen ist komplex und erfordert wichtige Entscheidungen und Annahmen bei der Bewertung der Zuverlässigkeit der verfügbaren geologischen, geophysikalischen, technischen und wirtschaftlichen Daten für jedes Grundstück. Verschiedene Ingenieure können auf der Grundlage derselben verfügbaren Daten unterschiedliche Schätzungen von Ressourcen, Cashflows oder anderen Variablen vornehmen.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Ereignisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen offenbarten oder implizierten abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem, dass es Pulsar möglicherweise nicht gelingt, kommerziell ertragreiche Bohrlöcher zu bohren; die Ungewissheit der Ressourcenschätzung; operative Risiken bei der Durchführung von Explorationsarbeiten, einschließlich der Möglichkeit, dass die Bohrkosten höher ausfallen als veranschlagt; Rohstoffpreise; Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltfaktoren; das Risiko, dass die erforderlichen staatlichen Regulierungs-, Umweltprüfungs-, Genehmigungs- und Umsetzungsschritte nicht abgeschlossen werden; sowie andere oben genannte Faktoren und Risikofaktoren, die im Annual Information Form des Unternehmens vom 3. Februar 2026 für das am 30. September 2025 endende Geschäftsjahr enthalten sind und unter dem Unternehmensprofil auf www.sedarplus.ca zu finden sind.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Von Zeit zu Zeit treten neue Faktoren auf, und es ist dem Unternehmen nicht möglich, alle diese Faktoren vorherzusagen oder die Auswirkungen jedes einzelnen Faktors zu bewerten oder das Ausmaß zu bestimmen, in dem ein Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen könnte, dass die Ergebnisse wesentlich von den in einer zukunftsgerichteten Aussage enthaltenen abweichen. Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen als richtig erweisen werden, und dementsprechend sollten sich Anleger nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen in ihrer Gesamtheit ausdrücklich diesem Vorbehalt.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

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