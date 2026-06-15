leogistics stellt Packdialog für SAP EWM vor

Lösung optimiert Qualitätssicherung und Nachverfolgbarkeit im Lager

Hamburg, 15.06.2026 – Die leogistics GmbH, ein international agierender Spezialist für SAP-basierte Logistiklösungen, erweitert ihr Lösungsportfolio für SAP Extended Warehouse Management (EWM) um den leo NextGen Packdialog. Die neue Anwendung unterstützt Lagerteams mit visuellen Anweisungen, Fotodokumentation und einer intuitiven Bedienoberfläche. Unternehmen können damit Packprozesse standardisieren, Fehler reduzieren, Dokumentationspflichten einfacher erfüllen und neue Mitarbeitende schneller einarbeiten.

In vielen Lagern ist das Packen längst mehr als der letzte Handgriff vor dem Versand. Je nach Produkt, Kunde oder Transportweg gelten unterschiedliche Vorgaben für Verpackung, Kennzeichnung, Sicherung oder Dokumentation. Besonders bei empfindlichen Waren, Gefahrgütern oder kundenspezifischen Anforderungen entscheidet die Qualität des Packprozesses darüber, ob Lieferungen reibungslos abgewickelt werden, oder später Reklamationen, Nachfragen und Zusatzaufwände entstehen. Genau hier setzt der leo NextGen Packdialog an. Die Lösung bringt relevante Informationen aus SAP EWM in eine moderne, leicht verständliche Oberfläche und stellt sie dem Lagerpersonal unmittelbar bereit. Packanweisungsbilder zeigen, wie Artikel korrekt zu platzieren, zu sichern oder zu kennzeichnen sind. Zusätzlich können Fotos direkt hochgeladen werden. So entsteht ein digitaler Nachweis, der im Reklamationsfall, bei Audits oder bei internen Qualitätsprüfungen schnell verfügbar ist.

„Mit dem leo NextGen Packdialog schließen wir eine Lücke, die viele Lagerverantwortliche aus dem Arbeitsalltag kennen: Der Packprozess ist geschäftskritisch, wird aber häufig noch mit wenig visueller Unterstützung und hohem manuellen Dokumentationsaufwand abgewickelt. Unsere Lösung erleichtert die Arbeit am Packplatz und verbessert die Nachvollziehbarkeit der Abläufe. Gleichzeitig bleibt die SAP-Architektur upgradefähig“, sagt Christiaan Carstens, Managing Director der leogistics GmbH.

Mehr Sicherheit am Packplatz

Der Nutzen zeigt sich insbesondere bei komplexen Packprozessen oder dort, wo Fehler hohe Folgekosten verursachen können. Statt sich durch unterschiedliche Masken, Papierunterlagen oder separate Anweisungen arbeiten zu müssen, erhalten Mitarbeitende alle relevanten Informationen in einem geführten Dialog. Das reduziert Rückfragen, senkt den Schulungsaufwand und sorgt für mehr Sicherheit bei wiederkehrenden und seltenen Sonderfällen. Die visuelle Unterstützung ist vor allem für Teams mit wechselnden Mitarbeitenden ein Vorteil. Bilder lassen sich schneller erfassen als lange Textvorgaben und funktionieren auch dann, wenn Sprachkenntnisse oder Prozessroutine unterschiedlich ausgeprägt sind.

Digitale Nachweise statt manueller Recherche

Fotos aus dem Packprozess können direkt der jeweiligen Handling Unit oder dem relevanten Vorgang zugeordnet werden. Dadurch lässt sich jederzeit nachvollziehen, ob eine Ware korrekt verpackt, gesichert oder gekennzeichnet wurde. Das bedeutet weniger Aufwand in der Nachverfolgung und eine bessere Ausgangslage bei Reklamationen. Zudem lassen sich Qualitätsanforderungen transparenter umsetzen, weil der Nachweis nicht nachträglich zusammengesucht werden muss, sondern bereits während des Packvorgangs entsteht.

Modern erweitert, ohne den SAP-Kern zu verändern

Der leo NextGen Packdialog wurde als Erweiterung für SAP EWM konzipiert und folgt dem Clean-Core-Ansatz. Der SAP-Standard bleibt unverändert, während spezifische Anforderungen flexibel umgesetzt werden können. Die Benutzeroberfläche basiert auf SAPUI5. Für die Pflege von Packanweisungen kommen SAP Fiori Elements zum Einsatz. Geschäftslogik, Validierungen und Sicherheitsmechanismen werden über das SAP Cloud Application Programming Model abgebildet. Zusätzliche Informationen können auf der SAP Business Technology Platform (SAP BTP) bereitgestellt werden, während operative EWM-Daten im SAP-Backend verbleiben. Damit eignet sich die Lösung insbesondere für Unternehmen, die ihre SAP-EWM-Prozesse gezielt modernisieren möchten, ohne langfristig technische Schulden im Kernsystem aufzubauen. Darüber hinaus unterstützt sie bestehende Systemlandschaften ebenso wie Transformationsvorhaben in Richtung SAP Private Cloud.

Über leogistics

Die leogistics GmbH schafft für ihre Kunden einzigartige und zukunftssichere Logistiklösungen. Qualität, Service und Innovationsfähigkeit stehen dabei im Mittelpunkt unseres Handelns. Wir stellen immer wieder unter Beweis, dass man jeden Prozess verbessern kann.

Mit unseren Ideen und Softwareangeboten transformieren wir die Welt des Transportmanagements sowie der Werks-, Bahn- und Lagerlogistik. Mit unserer Geschäftsprozess- und Anwendungsberatung im SAP-Umfeld gestalten wir schon heute die Zukunft der Logistik.

Die leogistics GmbH ist ein Tochterunternehmen der cbs Corporate Business Solutions Unternehmensberatung GmbH und gehört zur Materna Gruppe. Mehr Informationen unter www.leogistics.com

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