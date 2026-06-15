Kunst- und KreativFabrik startet Premium-Reiseformat für kreatives Erleben

Mit _meisterhaft Reisen_ verbindet die ErlebnisManufaktur von boesner Kunst, Kultur und Genuss zu einem innovativen Konzept für Kreativreisen

Dortmund, Mai 2026 - Die Kunst- und KreativFabrik (KKF) präsentiert mit _meisterhaft Reisen_ ein innovatives Angebot für Menschen, die Orte intensiver erleben und ihre Eindrücke kreativ festhalten möchten. Die ersten Reisen führen im Herbst 2026 nach Wien und Nürnberg. Das Konzept kombiniert kreatives Arbeiten mit kulturellen und kulinarischen Erlebnissen, renommierte Kunstschaffende mit professioneller Reiseleitung sowie hochwertige Hotels mit inspirierenden Programmpunkten. Damit erweitert die KKF ihr Angebot um ein Format, das Kreativreisen als ganzheitliches Erlebnis versteht.

"Es gibt viele Kreativreisen - aber kaum jemand verbindet Kunst, Kultur, Genuss und echtes Erleben so konsequent miteinander wie wir", erklärt Katja Siwek, Geschäftsführerin der Kunst- und KreativFabrik. "Uns geht es darum, Orte wirklich zu entdecken und zu spüren. Genau daraus entstehen persönliche Zeichnungen und Malerei mit Tiefe und Charakter."

Zum Auftakt stehen zwei unterschiedliche Reisen nach Wien und eine nach Nürnberg auf dem Programm. Professionelle Reiseleitung bringt den Teilnehmenden das jeweilige Reiseziel durch Museumsbesuche, Begegnungen mit regionalem Handwerk und anderen kulturellen Höhepunkten näher.

Zu den Dozierenden zählen der Illustrator und Urban-Sketching-Künstler Prof. Felix Scheinberger, der auf Öl- und Acryltechniken spezialisierte Künstler Alexander Tadlock sowie die Urban-Sketching-Künstlerin Tanja Werner (auch bekannt als cube.w3). Sie unterstützen die kreative Arbeit der Teilnehmenden direkt vor Ort: auf Straßen und Plätzen, in Kaffeehäusern, Manufakturen oder Museen. Die Kunst- und KreativFabrik stellt dafür hochwertige Materialien wie Horadam Aquarellfarben von Schmincke, Skizzenbücher von Hahnemühle und Künstlerpinsel von da Vinci bereit.

Ein wichtiger Meilenstein für die neue Reisesparte ist zudem die Vollmitgliedschaft der Kunst- und KreativFabrik im Deutschen Reiseverband (DRV) - ein bedeutendes Qualitätssiegel innerhalb der Reisebranche und Ausdruck des hohen professionellen Anspruchs des Unternehmens.

Die Kunst- und KreativFabrik wurde 2020 als jüngstes Unternehmen der boesner Gruppe in Dortmund gegründet und organisiert heute in ganz Deutschland sowie in Österreich mehr als tausend Kunst- und Kreativveranstaltungen pro Jahr.

Die Reisen richten sich sowohl an Anfängerinnen und Anfänger als auch an Fortgeschrittene. Sie finden im September und Oktober 2026 statt und können ab sofort gebucht werden. Die Anzahl der Teilnehmenden ist begrenzt.

Weitere Informationen unter: www.kurse-bei-boesner.de/reisen

Für Rückfragen, Interviews oder Bildmaterial stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Kunst- und KreativFabrik GmbH

Frau Katja Siwek

Karl-Marx-Str. 24

44141 Dortmund

Deutschland

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web ..: https://www.kurse-bei-boesner.de/

email : katja.siwek@kkf.art

Die Kunst- und KreativFabrik (KKF) wurde im Juli 2020 als jüngstes Unternehmen der boesner Gruppe gegründet. boesner ist einer der führenden Anbieter professioneller Künstlermaterialien mit über 40 Niederlassungen in Deutschland, der Schweiz, Österreich und Frankreich. Die KKF organisiert Kunst- und Kreativkurse, Workshops, Produktvorführungen und kreative Events - sowohl in den boesner Häusern in Deutschland, als auch bei boesner Österreich in Wien und Graz sowie bei Modulor in Berlin. Heute umfasst das Angebot über tausend Veranstaltungen pro Jahr - von Aquarell- und Urban-Sketching-Kursen bis hin zu Bildhauerei, Mixed Media, Handlettering und Onlinekursen.

Pressekontakt:

Kunst- und KreativFabrik GmbH

Frau Katja Siwek

Karl-Marx-Str. 24

44141 Dortmund

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email : katja.siwek@kkf.art